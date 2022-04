Initiative "JazzDayGermany" aus Niedersachsen Stand: 28.04.2022 11:22 Uhr Am 30. April ist der International Jazz Day - ein Tag, an dem der Jazz gefeiert wird. So auch im Verein JazzDayGermany, der Jazzmusiker*innen eine Plattform bietet. Beitrag anhören 4 Min

von Andrea Schwyzer

JazzDayGermany wurde während des ersten Corona-Lockdowns gegründet. Der Verein unterstützt Musikerinnen und Musiker im Jazzbereich, denn viele von ihnen hatten von heute auf morgen keine Auftritte mehr und damit kein Einkommen.

Jacek Brun, Rainer Ortag, Martina Weinmar. Drei Jazzfreunde, die ein Ziel haben, nämlich Jazzerinnen und Jazzern eine Plattform bieten, auf der sie sich präsentieren können.

Plattform für ein umfassendes Bild der Künstler*innen

"Wir fanden es eigentlich immer wichtiger, dass wir eine Plattform gründen, um Künstler sichtbar zu machen", sagt Martina Weinmar. "Also: Foto Cover vom aktuellen Album, Biografie, Pressetext, weiterführende Links zur Künstler-Webseite zu Twitter und Facebook und Instagram, also so ein umfassendes Bild zu erarbeiten."

Den Zeitpunkt gab die Messe jazzahead! in Bremen vor. Die wurde nämlich 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Also haben die hauptberufliche Promoterin und ihre beiden Mitstreiter 50 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, angefragt und zum International Jazz Day 2020 im Internet präsentiert. Jede und jeder sollte dafür ein kleines privates Video von sich machen.

Kooperation mit der jazzahead! - Stand als Kontaktbörse

Alles war da: Die neue Internetseite, der JazzDayGermany als neuer Verein, 50 Jazzerinnen und Jazzer, digital vereint. Alle waren glücklich. Also fast. Martina Weinmar sagt: "Zu Anfang - wir haben eine Pressemitteilung rumgeschickt - waren wir total enttäuscht, weil da so gut wie kaum Reaktionen darauf kam. Aber vielleicht haben wir, nachdem wir da sehr viel Arbeit und Zeit investiert hatten, auch am Anfang zu viel erwartet."

Doch diese Art von Internetpräsenz im Jazzbereich war dann doch zu einzigartig, als dass sie hätte ignoriert werden können. Und so kam die jazzahead! auf den Verein JazzDayGermany zu und bot eine Zusammenarbeit an. "Seitdem haben wir eine Kooperation mit der jazzahead!", so Weinmar. "Die steuern 20 Künstler von denen bei, die wir in unserer Präsentation darstellen. Und in diesem Jahr haben wir auch einen Messestand bekommen und können endlich auch aktiv und nicht nur digital wieder alle untereinander kommunizieren."

Der Stand soll als eine Art Kontaktbörse fungieren, als Anlaufstelle für Labels, Spielstätten, Journalist*innen und Musiker*innen. Die damit verbundene Hoffnung sei auch, so Martina Weinmar, Unterstützer*innen und Mitglieder zu gewinnen, denn das Vereins-Trio kümmert sich ehrenamtlich um dieses digitale Nachschlagewerk für die Jazzszene und freut sich über jede Hilfe. Gerade auch im Hinblick auf das, was noch kommt. Der Verein JazzDayGermany arbeitet nämlich mittlerweile auch mit der Jazz Federation in Hamburg zusammen und mit der Stiftung JazzState aus Warschau.

Martina Weinmar gibt einen kleinen Ausblick: "Und was ich jetzt dazu sage, das ist Zukunftsmusik. Und zwar haben wir vor, im Wechsel ein Konzert in Hamburg und in Warschau stattfinden zu lassen. Aber das ist alles noch in der Planung. Nur, wir streben eben mehr an als eine reine Präsentation im Internet."

Heute lohnt der Blick auf die Seite von JazzDayGermany übrigens besonders, denn: Es ist International Jazz Day und damit kommen zu den bisherigen 100 Jazzmusiker*innen der letzten beiden Jahre noch einmal 50 neue dazu!

