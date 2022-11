Jazzissimo - Matthias Well und Lilian Akopova

Sendedatum: 02.11.2022 13:00 Uhr

Matthias Well stammt aus einer der bekanntesten Musiker-Familien Bayerns. Mit Jazz kam der klassisch ausgebildete Geiger schon in seiner frühen Kindheit in Berührung. Seine französische Großmutter hatte in den 1920er-Jahren engen Kontakt zur Pariser Jazzszene.