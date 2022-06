Ariadne von Schirach: Glück ist neue Facetten zu entdecken Stand: 03.06.2022 17:40 Uhr Ariadne von Schirach ist Philosophin, lehrt an verschiedenen Hochschulen und arbeitet als freie Journalistin. In ihren Büchern beschäftigt sie sich mit grundsätzlichen Fragen: Wofür leben wir? Wie entgegnen wir Ängsten? Haben wir ein Recht auf Glück?

Ihre Bücher "Der Tanz um die Lust" (2007), "Du sollst nicht funktionieren. Für eine neue Lebenskunst" (2014) und "Die psychotische Gesellschaft. Wie wir Angst und Ohnmacht überwinden" (2020) wurden in den Feuilletons als "essayistisches Feuerwerk" gefeiert. In ihrem jüngsten Buch "Glücksversuche - von der Kunst mit der Seele zu sprechen" beruft sie sich auf die griechische Antike und kommt auch hier wieder zu der Erkenntnis, dass Glück nicht nur mit Selbstoptimierung zu tun hat, sondern mit Freundschaft, Beziehungen und Teilhabe.

Frau von Schirach, Sie haben Philosophie, Psychologie und Soziologie studiert. Ihre Magisterarbeit trägt den Titel "Identität als nomadisches Schweifen zwischen Existenzmöglichkeiten". Sind es diese Existenzmöglichkeiten, die Sie vor allem interessieren?

Ariadne von Schirach: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema, das hinter meinen Untersuchungen steht, ist so einfach wie profund. Es ist die Frage nach dem Menschen. Was heißt es, Mensch zu sein? Wir sind lebendige Fragen, unbestimmte Tiere, die immer wieder neue Antworten finden müssen, auf unser Hiersein. Mensch zu sein heißt, über das Menschsein nachzudenken. Und das ist natürlich die Frage nach der Identität, die immer nur temporär beantwortet wird. Zu dem, was ich bin, kam immer noch etwas dazu oder es wurde noch etwas Neues daraus. Ich denke für mich persönlich besteht eine der größten möglichen Formen von Luxus darin, verschiedene Identitäten nachgehen zu können. Zum Beispiel ist es für mich toll, an der Uni unterrichten zu können. Ich liebe es, öffentliche Vorträge für Unternehmer und für Kultureinrichtungen zu halten. Dann bin ich gleichzeitig auch noch Mutter geworden und das ist eine ganz neue Welt, mein Hauptberuf mit allen Höhen und Tiefen. Ich glaube, diese Chance zu haben, dem eigenen Menschsein immer wieder neuen Facetten nachzugehen, das ist für mich eine echte Form von Glück.

AUDIO: Ariadne von Schirach über das Glück und die Kunst des Lebens (55 Min) Ariadne von Schirach über das Glück und die Kunst des Lebens (55 Min)

Sie schreiben in Ihrem Buch "Wir Menschen sind die einzigen Tiere, die fähig sind, sich Lebensumstände zu schaffen, die sie überfordern." Ich habe mich bei dem Satz gefragt, ist das denn so?

Ariadne von Schirach: Es gibt ja diese menschlichen Abgründe, also zum Beispiel die, zwischen dem, was ich tun sollte, und dem, was ich tue. Dann gibt es auch die, zwischen dem, was ich denke, was ich tue und dem, was ich wirklich tue, da wird es aber ganz abgründig. Da treffen wir irgendwann Herrn Freud. Das ist eigentlich das, was Entfremdung ursächlich meint, dass wir uns auf eine Art und Weise verstellen können und ein Leben leben, das uns nicht gerecht wird. Oder für andere Menschen eine Maske aufsetzen, hinter der wir leiden, weil wir ganz anders sind. Und ich glaube nicht, dass so etwas ein Eichhörnchen tut.

Ariadne von Schirach - Sie tragen einen Namen, der bekannt ist. Ihr Großvater war der NS-Jugendführer und Gauleiter von Wien, Baldur von Schirach. Ihr Cousin ist Ferdinand von Schirach und ihr Vater, Richard von Schirach, ist Sinologe und hat ein Buch über die Auseinandersetzung mit seinem Vater Baldur von Schirach geschrieben. Wie Sie selbst sagten, ist dieses erste Buch "Tanz um die Lust", wo es gegen Sexismus geht, ein Buch, was unweigerlich Schlagzeilen nach sich zog. Es hieß: Die frivole Enkelin von Hitlers Reichsjugendführer. Warum haben Sie sich dem ausgesetzt?

Ariadne von Schirach: Es war schrecklich für mich. Ich habe furchtbar gelitten. Ich war dumm. Das Ding ist, ich bin ganz falsch gesehen worden. Aber das war auch meine Schuld und es war auch die Schuld von einem Text. Der Text ist jetzt anders geworden. Da sind alle meine Fragen drin, die mich 20 Jahre beschäftigt haben. Ich bin so stolz auf das Buch, es ist wunderbar. Ich bin von den Medien als blonde Nazi-Porno-Göre betitelt worden. Ich habe mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mir wurde angeboten, sofort das gleiche Buch noch einmal zu schreiben, für noch mehr Geld. Ich musste meine Seele retten. Und jetzt hab' ich gesagt: Stopp! Ich habe mich gefragt, was mich glücklich macht. Und das sind die Kolumnen der "Glücksversuche" und das hab' ich jetzt alles auf den neuesten Stand gebracht. Das war der Anfang einer Recherche, die ich damals mit dem "Tanz um die Lust" gemacht habe, da kehren wir auch zum Anfang von uns zurück: Unser Begehren ist das, was uns über unsere Sterblichkeit tröstet, was uns miteinander versöhnt und wieder entzweit. Das vor seiner Kommerzialisierung wieder zu erobern, dass ist immer noch relevant und das ist vielleicht das, wo wir nicht aufhören dürfen, um die Lust zu tanzen. Damit wir nicht vergessen, wofür es sich zu leben lohnt.

Weitere Informationen NDR Kultur à la carte EXTRA: Musiker bekommen eine Bühne EXTRA geht in eine neue Runde! Den Auftakt machte die Pianistin Ragna Schirmer. Und es folgen weitere vielseitige Acts. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur à la carte | 03.06.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher