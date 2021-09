Triell, weil ihr es seid: Wörterdurchfall Stand: 03.09.2021 09:57 Uhr Himmel, wie reden wir denn? Keine neue Frage, das stimmt. Aber wenn Wahlkampf ist, muss man sie leider wieder stellen, findet Ulrich Kühn: Beitrag anhören 4 Min

von Ulrich Kühn

Strample ich arglos auf dem Fahrrad, danke der Sonne für ihre Strahlen, sehe die Ampel, sie springt auf Rot. Kopf rechts, Kopf links, nanu: Die Frau dort, warum lächelt sie? Und kommt auf mich zu? Und streckt ihre Hand nach mir aus? "Na, wartest du auf Grün?" Ja, ich warte auf Grün, doch warum duzt sie mich? Ich bin nicht der Jüngste, aber vielleicht wirke ich… Hm, sie hat was in der Hand. Sieht wie ein Prospekt aus, farblich passend zu ihrer Frage "wartest du auf Grün?" Ah, das ist Ampelwahlkampf! Und eine Ampel hat drei Farben, rot und gelb und grün… Eine Koalitionsaussage!

Ich bin Journalist, mich fiebert, das muss in die Welt. Nur blöd, dass ich in der Verwirrung das grüne Licht verpasst habe. Vielleicht habe ich insgeheim auf Rot gewartet, was bitte nicht politisch gedeutet werden soll, ich bin parteiunabhängig und der ganze Kalauer-Kram, die Wortklingelei im Wahlkampf - mir geht das auf den Senkel. Doch weil die Ampel wieder Rot zeigt und ich ein braver Bürger bin, der Punkte in Flensburg hat, bleibe ich noch und schaue mich um. Tolle Kulisse!

Von leeren Slogans und gemeinschaftlichen Besäufnissen

Ich erinnere mich nicht präzise an all die Plakate, aber an einige ungefähr. Auf einem sind die Leute wohl irgendwie "breit, weil ihr es seid", haben vielleicht solidarisch getrunken und deshalb grüne Gesichter. Dann gibt es eine andere Partei, die zur Einsicht gekommen ist: "Nie gab es mehr zu tun." Ein Slogan, so leer, dass es schmerzt. Ich denke an die Werbung meiner Jugend, als der Esso-Konzern dröhnte: "Es gibt viel zu tun. Packen wir's an."

Der schwarz-weiß geknipste Posterboy auf den Plakaten dieser FDP sieht nicht direkt so aus, als wolle er im allernächsten Moment alles anpacken, aber die wahre Botschaft steckt wohl in der Verbindung zur Werbung des Mineralölkonzerns: Wartet auf Grün, bis ihr schwarz seid, Christian tankt schon mal Super. Fürs Anpacken ist dann Olaf da: "Jetzt stabile Renten wählen. Scholz packt das an". Es fällt auf in diesem Wahlkampf, dass alle permanent penetrant ihren Respekt für den Gegner beteuern, aber muss man so weit gehen als aufwärts schwebende SPD? Das reinste Nobbi-Blüm-Gedächtnisplakat! Stabile Renten, die Rente ist sicher, wer hat da noch Fragen? Und so weiter, Plakat um Plakat.

Wollen wir so angesprochen werden?

Die meisten habe ich wieder vergessen. Laschets Slogan zum Beispiel, von derart allgemeiner Unbestimmtheit, dass er mir im Moment des Lesens entfiel. Als ich ihn später googeln wollte, fand ich stattdessen die Verheißung: "Armin Laschet kommt!" Dazu auf gelbem Punkt das Versprechen: "Bier und Bratwurst 1€". Eine Einladung nach Apolda in Thüringen, wo sie nach der Bratwurst-Impf-Party wohl auf Restbeständen sitzen, die billig rausgehauen werden müssen, zum Preis von einem Euro mit Laschet-Rede als Soundtrack. Ehrlich, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Nossinnen und Nossen, liebe Parteifreund*innen: Wollen wir so angesprochen werden?

Zum Glück gibt's jetzt die Trielle. Endlich Inhalt, eine Erlösung! Nur, ehrlich, dieses Wort: Euer Ernst - Triell? In meinem Duden steht nur der Trieler, das ist süddeutsch für Sabberlätzchen. Nichts gegen ungewöhnliche Vokabeln, Triell hat laut Wikipedia sogar eine edle Herkunft aus Gefilden der Mathematik. Aber wer weiß das schon? Für meine normalverbrauchenden Ohren kommt das Wort daher wie Sabberlätzchen nach dem Marsch durchs Kalau-Gebirge. Duell, Triell, Quintell, Nonell? Och, nö. Ich mag Wortspiele, aber bin auch Fan von Wahlkämpfen für Erwachsene. Ich radle jetzt zurück zur Kreuzung und warte auf bessere Slogans. Mitten unter diesen blöden Plakaten. Hier, weil ihr es seid! Verdammt. Jetzt hat's mich auch erwischt.

