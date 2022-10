NachGedacht: Heiliger Klingklang! Kunst, Klima und Kartoffelpüree Stand: 28.10.2022 14:16 Uhr Da haben wir mal ein saftiges Thema: Junge Leute werfen Tomatensuppe auf van Gogh und Kartoffelpüree auf Monet. Kluger Klima-Aktivismus? Ulrich Kühn ist in seiner Kolumne eher enttäuscht.

von Ulrich Kühn

Kunst war immer schon Aktivismus und Avantgarde. Klar, es gibt auch konservative Kunst und sogar konservative Künstler: Denken Sie nur an Thomas Mann, im Auftritt stets der perfekte Bürger und auch noch so vorbildlich diszipliniert. Allerdings wusste er zutiefst, wie verdächtig seine Künstlerexistenz den braven Bürgersleuten sein müsste, sein Dasein als freier Geist, der schriftstellerisch so begnadet war, dass er sogar einen Text wie "Bruder Hitler" schreiben konnte.

Dieser konservative Bildungsbürgerkünstler Thomas Mann und, nur als Beispiel, der konservative Privatpilot Friedrich Merz: Das soll irgendwie zusammenpassen? In Wahrheit ist Konservatismus eine eher komische Kategorie, wenn es um die Künste geht. Denn der Kunst steckt ja das Schaffen in den Kleidern, also das Neumachen und das Zerstören, das Entwerfen und Verwerfen, das Schreiben und Überschreiben. Wer heute feierlich von Innovation spricht, ahnt kaum, was das Wort bedeuten kann. Die künstlerische Avantgarde hat es vor über hundert Jahren vorgemacht. Das war Innovation. Und allemal war es Aktivismus: Lebensveränderung war das Ziel.

Die Wahrheit ist leider noch schlichter

Und jetzt also Suppe auf van Gogh und Kartoffelpüree auf Monet. Und wieder diese Motivation: Anklage eines Lebensstils. Diesmal geht es um den Planeten, um unsere Lebensgrundlagen. Ist das also nicht Performance-Kunst, die avantgardistischer nicht sein könnte? Müsste nicht alle Welt applaudieren?

Stattdessen Tamtam und Alarmgeschrei: Verzweifelte junge Leute zielen ignorant auf die Werte der Kunst, die dringend bewahrt werden müssen. Ja, ist es nicht irre spießig, sich so aufzuregen? Wenn der Planet erst kaputt ist, gibt es auch keinen Monet mehr, oder? Und van Gogh hat sich sogar ein Ohr abgeschnitten, er wäre begeistert von den Suppenwürfen. Es ist doch wahrhaft künstlerische Kritik am Klimakapitalismus, in Potsdam Püree auf Monet zu schütten! Immerhin hat sich ein Milliardär, der Mitgründer und Ex-Vorsitzende eines großen Software-Unternehmens, die Kunst fürs Museum Barberini zusammengekauft.

Ach, wäre es herrlich, wenn die Sache so einfach wäre. In Wahrheit ist sie leider noch einfacher. Und deshalb sind diese Aktionen nicht schlau. Es liegt nicht an den giftigen Dämpfen im Sekundenkleber, mit dem sich die Aktivisten nach vollbrachtem Wurf ins Museum heften. Es liegt am Motiv bei der Auswahl ihres Ziels. Warum ausgerechnet van Goghs "Sonnenblumen"? Das hat die ZEIT die Suppenwerfer gefragt. Ihre Antwort hieß: "Der wichtigste Grund war, dass das Bild so ikonisch ist. Jeder kennt es."

Nicht Klimarettung durch Kunst: Pürierte Gegenwartssuppe

Worum also geht es? Aufmerksamkeit, die Währung dieser verhuschten Ära. Wenn es aber zuletzt egal ist, ob Suppe vom konservatorisch aufbewahrten van Gogh tropft oder, nur als Beispiel, vom Antlitz des konservativ gesinnten Herrn Merz, weil zuletzt Aufmerksamkeit das Ziel ist - dann zerrinnt die Begründung für die Wahl der Gemälde wie das fadendünne Püree von Potsdam. Diese Gemälde sind weltberühmt und waren als Ziel leicht zu haben. Sie gehen auch nicht vor die Hunde, sie sind ja durch Glas geschützt, es bleiben höchstens Spuren am Rahmen.

Ja, aber was hilft dann diese Suppe dem Klima? Wer fühlt sich dadurch zum Handeln gedrängt? Die Bilderstürmer früherer Zeiten waren fürchterlich konsequent, niemand wünscht sich das zurück. Dieser Pseudo-Bildersturm aber verliert sich im Empörungsrauschen. Das ist nicht Klimarettung durch Kunst. Das bleibt pürierte Gegenwartssuppe.

