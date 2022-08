NachGedacht: Waschlappen- und Abkühlungs-Fantasien Stand: 26.08.2022 00:01 Uhr Schlaue Sparideen aus der Politik beflügeln die Fantasie. Ob sie immer hilfreich und zielführend sind, ist die Frage, meint Claudia Christophersen in ihrer Kolumne. Beitrag anhören 4 Min

von Claudia Christophersen

Hitze macht dumpf im Kopf und ermüdet. Wie so oft ist Japan mit produktiven Ideen ein Ratgeber: Mittagsschlaf. Ein kleines Schläfchen weckt die Geister. In Japan ist das Nickerchen keinesfalls verpönt. Niemand rümpft die Nase, wenn jemand im Büro, in Sitzungen schläft. Denn: Wer arbeitet, wer viel arbeitet, und das tun die Japaner, darf sich ausruhen, zumindest mal kurz, ein paar Minuten einnicken. Doch wie und wo?

Am Schreibtisch, Kopf auf die Arme gelegt und los geht's. Ja, so funktioniert das im Prinzip. Aber auch das lässt sich optimieren. Deshalb ist die neueste Idee: Der kurze Schlaf im Stehen. Klingt ungewöhnlich und ungemütlich, aber das immer erfinderische Japan ist dabei, auch dies möglich zu machen. Leichtes Ruhen mit entsprechender Abfederung und Polsterung, mit ausreichender Belüftung, Geruchsbekämpfung und dazu noch angenehmer Musik. Das Zukunftsbüro mit ausgeklügelten Innovationen und Komfort in Japan.

Swimming-Pool-Feeling am Schreibtisch?

Während man sich dort also mit Schlafboxen beschäftigt, kämpft man sich an deutschen Schreibtischen mit der klimakrisenbedingten Sommerhitze ab. Wo sind unsere Ideen? Kalte Wassertöpfe für überhitzte Füße könnten Abkühlung schaffen. Swimming-Pool-Feeling am Schreibtisch?

Im echten, normalen, zivilisierten Büroalltag wird wohl niemand sich mit Wassereimern an den Schreibtisch setzen. Die Wassertöpfe sind übrigens ein Politikerrezept des disziplinierten Alt-Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Wenn der Kopf hitzig und angestrengt denken muss, können Füße sich im kalten Nass erfrischen. Mit kühlen Füßen klart auch das Innenleben im Kopf wieder auf und die Denkmaschine kann angekurbelt werden.

Keine Vorgaben vom Staat zur Körperpflege

Auch Richard von Weizsäcker liebte eher die niedrigen Temperaturen. Zur Sommerfrische fuhr er in die Bayerischen Berge und zuhause war die Raumtemperatur seines Arbeitszimmers auf frische 17 Grad eingepegelt. Seine präzisen Gedanken waren also stets wohltemperiert. Nachkriegszeit gleich Krisenzeit. Hier hatte man das Sparen, das Sich-Einschränken, Fokussieren gelernt. So war sie eben, die Adenauer-Schule, die Richard von Weizsäcker, Jahrgang 1920, als junger Mensch bewusst erlebt hatte.

Rezepte aus der Politik, vor allem Klimarezepte sind auch im Jahr 2022 richtig "in". Putin kappt die Energieversorgung und Deutschland merkt, Ersatz muss her. Winfried Kretschmann wirbt für den Waschlappen, schlägt eine Lanze für "eine brauchbare Erfindung", die sogar die Dusche ersetzen könne. Was auch immer Herr Kretschmann mit dieser Sparberuhigung vorhat, Assoziationen schweben frei im Raum und alles weitere will man sich bei Waschprozeduren nicht im Detail vorstellen. Dazu haben selbst Politiker keine Lust. Wolfgang Kubicki will sich keine Vorgaben vom Staat zur Körperpflege anhören. Kevin Kühnert ärgert sich über die Bilder, die diese Hinweise in seinem Kopf ausgelöst haben.

Waschlappen-Gerede weckt Meyerhoff-Erinnerung

Bei all diesem Waschlappen-Gerede ist mir eine unvergessliche Szene aus Joachim Meyerhoffs Kindheitserinnerungen eingefallen. Das elterliche Badezimmer, schreibt der Schauspieler und Schriftsteller, ausgestattet mit Alibert-Schränkchen und Spiegel-Triptychon hatte vor allem ein wichtiges Accessoire: einen Haken an der Wand. Auf diesem hing der "gefürchtete Polappen". "Mit ihm wischte sich mein Vater", so Meyerhoff, "jeden Morgen, nachdem er sich eine halbe Stunde eingeschlossen hatte, den Hintern sauber, und meine Brüder und ich, bestimmt auch meine Mutter, hatten einen Heidenrespekt vor diesem Ding. Meine Brüder drohten mir, mein Gesicht damit zu waschen oder, völlig absurd, mich zu zwingen, daran zu saugen." Nachzulesen in Meyerhoffs Roman "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?".

Die kongenialen Energietipps aus der Politik sind an dieser Stelle doch jedenfalls erstaunlich. Sind sie effektiv? Oder ärgern sie nur? Die japanische Schlafbox ist da sehr viel origineller, vor allem auch ästhetischer.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NachGedacht | 26.08.2022 | 10:20 Uhr

