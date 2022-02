Nachgedacht: Vom Krieg und der Angst hinterm Schleier Stand: 17.02.2022 13:56 Uhr Die Anspannung der letzten Wochen sorgt nicht nur dafür, dass jedes Wort von Politikern gedeutet wird. Sie bringt ein gut verborgenes Urgefühl zurück. Ulrich Kühn denkt nach. Beitrag anhören 4 Min

von Ulrich Kühn

Als ich ein kleiner Junge war, schlummerte in mir die Angst. Am Sonnabend ist sie mir wieder begegnet, von fern, wie durch einen Schleier. Um diesen Schleier soll es gehen.

Es war elf Uhr, ich war auf dem Weg zum Funkhaus. Strahlender Sonnenschein, dann plötzlich dieser Klang: Sirenen. Irgendwo jenseits des Maschsees ging das Heulen los. Nur ein Gesang aufs Wochenende? In mir kroch es hoch, wie damals, als ich ein Junge war. Doch nein, so war es nicht. Es war nicht wirklich dieses Gefühl, es war nicht die körperlich packende Angst. Es war mehr wie ein finsterer Gruß, eine leise Ahnung des Grauens, das ich nie erlebte. Das Grauen hat einen Namen: Krieg.

Die Angst vor dem Krieg

Die Angst des Jungen vor der Sirene: Das war die Angst vor dem Krieg. War es meine eigene Angst? Ich gehöre zur Generation der "Kriegsenkel". Meine Eltern kamen im Krieg zur Welt, der Krieg steckte ihnen im Leib vom ersten Tage an. Meine Mutter hat erlebt, wie ihre Mutter sich über sie warf, als die Tiefflieger kamen. Die Bombenangriffe. Der Mangel, der Hunger. Ich bin meinen Eltern dankbar, sie haben nichts verschwiegen. Und nie bestand Zweifel daran, wer diesen Krieg begonnen hatte. Niemals stand infrage, dass die Menschheitsverbrechen, begangen von Deutschen im Namen Deutschlands, nicht zu relativieren sind. Doch die Traumata der Kindheit werden nicht weniger schlimm, wenn ein Kind sie erleidet, das im Land der Angreifer lebt. Kinder trifft keine Kriegsschuld. Nie.

Das geerbte Kriegserleben

Als ich ein kleiner Junge war, ging ich mit meiner Oma zum Bäcker. Urplötzlich, in nächster Nähe, ging die Dorfsirene los. Es war fürchterlich laut, doch war dies nicht der Grund meiner Angst. Oma hob mich hoch, presste mich an ihren weichen Körper. Empfand sie wieder die eigene Angst? Ich habe sie nie gefragt. Der Moment blieb lebendig in mir. Als ich Jahre später mit meiner Mutter darüber sprach, erzählte sie mir aus der Schwangerschaft. Sie träumte lebhaft vom Krieg, während mein kleines Ich sich mühte, sich in ihr zu formen. Man kann vielleicht sagen: Ich habe das Kriegserleben geerbt.

So individuell diese kleine Geschichte ist, so wenig bedeutend und mitteilenswert: Sie steht für Millionen andere. Und deshalb teile ich sie mit. Denn Anfang der 1980er-Jahre war unsere Angst zurück. Man sprach jetzt viel über die Gefahr der atomaren Menschheitsvernichtung. Die Vorwarnzeiten waren auf Minuten geschrumpft, jeder Probealarm der Sirenen - sie wurden regelmäßig erprobt - ließ mein Herz pochen, meine Hände feucht werden. Die Angst war unaufhaltsam. Nur war ich jetzt darum bemüht, sie vor anderen zu verbergen. Sie war ja nur bedingt rational. Wie das mit der Angst so geht.

Der Schleier vor der Angst vorm Krieg

Dann der vergangene Sonnabend, die Sirene im Sonnenschein und das ferne Gefühl hinterm Schleier. Wir haben doch weiß Gott Sorgen genug. Es ist nur zu menschlich, dass wir uns dagegen wehren, diesen Schleier wegzuziehen: den Schleier vor der Angst vorm Krieg. Krieg, nicht als Wort für etwas Furchtbares in der Ferne. Krieg, in den Menschen verwickelt sind, die wir vielleicht kennen, oder deren Angehörige. Die Ohnmacht. Die Wahllosigkeit. Die himmelschreiende Anmaßung derer, die über Tod und Leben richten. Der falsche Schein des Schicksalhaften. Zugleich das Wissen: Es reicht nicht, wohltönende Sätze zu formulieren. Zum Beispiel, dass Krieg nie die Lösung sei; oder dass Waffen unter allen Umständen alles nur schlimmer machen. Der Unbedingtheitspazifismus ist bewundernswert, doch hat er historisch nicht standgehalten. Appeasement wirkt nicht zwingend Wunder. Trotzdem bleibt Krieg auf ewig falsch, mörderisch, verwerflich. Und die Menschheit wird ihn nicht los. Oder doch? In Mitteleuropa genossen die meisten Menschen eine sehr lange Zeit des Friedens. Wir haben das Glück erlebt, ein freundlicheres Menschenbild ausprägen zu können. Ist dies am Ende der Schleier, den wir nicht wegzuziehen wagen? Der Schleier der Angst vor dem Abgrund in uns? Es gibt viel zu denken in diesen Tagen.

Weitere Informationen NachGedacht Unsere Kolumnisten lassen die Woche mit ihren Kulturthemen Revue passieren und erzählen, was sie aufgeregt hat. Persönlich, kritisch und gern auch mit ein wenig Bösartigkeit gespickt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NachGedacht | 18.02.2022 | 10:20 Uhr