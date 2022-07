Stand: 07.07.2022 16:32 Uhr Nachgedacht: Kein Flug nach Nirgendwo von Alexander Solloch

Die Sommerferien beginnen für viele gerade nicht so erfreulich, es sei denn, man hätte Spaß daran, stundenlang auf einen Flug zu warten, der dann doch ausfällt. Was, fragt sich (und uns) Alexander Solloch, will uns das Reisechaos eigentlich sagen?

Wenn jemand sein Geschäft aufgeben möchte, weil er findet, es sei aus der Zeit gefallen, dann sollte man ihn nicht weiter stören. Man kann wohl respektvoll am Rande stehen, freundliche Worte der Anerkennung für die in Jahrzehnten geleistete Arbeit murmeln - aber dann auch heiter wieder nach Hause gehen, ohne Arg, ohne Zorn, ohne Drängelei.

Zu bedenken ist immerhin, dass der Geschäftsaufgebende noch einiges zu erledigen hat, z.B. muss er sein Unternehmen abmelden bei der IHK, den Krankenkassen und dem Finanzamt, das außerdem zum Stichtag der Betriebsaufgabe gern noch eine Umsatzsteuererklärung vorgelegt bekäme. Auch ist dafür zu sorgen, dass die archivierungswürdigen Unterlagen archiviert und die nicht ganz so archivierungswürdigen Unterlagen geschreddert werden, und man müsste schon sehr konzentriert bei der Sache sein, die einen von den anderen zu unterscheiden - nahezu unmöglich für ganz normale Angehörige der mitteleuropäischen Leistungs- und Müdigkeitsgesellschaft.

Aufgeben ist genau so schwierig wie Beginnen

Etwas aufzugeben ist also mindestens so schwierig, wie etwas zu beginnen. Man muss das nicht noch unnötig verkomplizieren. Und doch schimpfen und zetern und drängeln sich gerade weltweit Zigtausende von Menschen auf Flughäfen und lassen diese einfach nicht in Ruhe den Betrieb abwickeln. Darum scheint es diesen aber doch ganz offensichtlich zu gehen. "Wir sind überrascht", sagt etwa der Chef des Frankfurter Flughafens: überrascht darüber, dass jetzt wieder so viele Menschen fliegen wollen und damit den hübschen Personalabbau der vergangenen zwei Jahre konterkarieren. Das hatten sich die Flughäfen und Airlines irgendwie anders vorgestellt. Wir sollten ihre Lustlosigkeit ernst nehmen. Dahinter steckt vermutlich eine tiefere Wahrheit. Wir alle wissen doch eigentlich, welche das ist.

Das magische aufatmen der Welt während der Pandemie

Es gab während der Pandemie wenige erhebende Momente. Aber als die Wissenschaft berichtete, dass das erzwungene Innehalten des Menschen dem Planeten helfe, gleichsam aufzuatmen, und das auch noch mit Satellitenbildern belegen konnte, war das doch geradezu magisch. Eine Welt, die nicht unter unseren täglichen Verschmutzungen erstickt, schien möglich! Dachten wir da nicht für eine kurze, potentiell historische Sekunde: So könnten wir doch immer leben, ein kleines bisschen weniger mobilitätsversessen, ein kleines bisschen weniger begierig darauf, Zeit im Auto, im Flugzeug, bei der Abfertigung zu verschwenden, und stattdessen geneigt, mehr Zeit in unseren schönen Innenwelten zu verbringen!?

Wir alle haben damals, vor gut zwei Jahren, diese Vision vielleicht ein wenig zu heftig beschworen. Irgendwann wird jede Autosuggestion stumpf, man glaubt sie sich dann nicht mehr. Längst vermodert sie auf der riesigen Müllhalde der guten Vorsätze.

Ermöglicht die Literatur nicht die zauberhaftesten Reisen?

Aber es bleibt dabei: Allzu oft jagen wir, wenn wir fliegen, Phantomen hinterher, die auch kein Überschallflug je einholen könnte. Nicht einmal in fieberhaftester Reiselust müsste man unbedingt fliegen zum Glück. Heißt es nicht immer in Sonntagsreden, die Literatur ermögliche uns die zauberhaftesten Reisen durch Raum und Zeit? Wenden wir diese Erkenntnis doch einfach mal auf die komplette Woche an, reisen montags mit Gabriel Garcia Marquez durch Lateinamerika, dienstags mit Tsitsi Dangaraembga durch Südwestafrika, mittwochs mit Pierre Jarawan in den Libanon und an den übrigen Tagen durchs "Universum und den ganzen Rest" mit Douglas Adams, bei dem wir lesen: "Der Mensch mit seiner einzigartigen Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen, ist ebenso einzigartig in seiner festen Weigerung, genau das zu tun."

Es ist ein Fehler, Menschen bei der Geschäftsaufgabe zu stören.

