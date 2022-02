NachGedacht: Die große Lücke Stand: 10.02.2022 19:16 Uhr Dass die Leipziger Buchmesse wieder ausfallen würde, war vermutlich erwartbar. Traurig kann man ja trotzdem mal sein, findet Literaturredakteur Alexander Solloch.

von Alexander Solloch

Weil der lesende Mensch aus Mangel an Buchmesse auch in diesem Frühjahr keine Verlagsstände wird leerklauen können, muss er irgendwie auf andere Weise an seine Bücher gelangen. Da kommt die niedersächsische Hauptstadt ins Spiel! Zur Schönheit Hannovers trägt manches nicht bei, vieles aber doch! Ganz zuvorderst tun das die öffentlichen Freiluft-Bücherschränke auf den ortstypisch breiten Bürgersteigen, die neuerdings nur noch gegen teuer Geld vollgeparkt werden dürfen, damit die langen systemrelevanten Schlangen aus Leseratten und -rättinnen nicht mehr behindert werden.

Womit lockt denn zum Beispiel gerade der Bücherschrank in der Jakobistraße? Mal schauen: Gaby Hauptmann, "Die Lüge im Bett" - nie gewollt! "Das Fräulein von Casati" von Gina Falckenberg - nie gehört! Frederick Forsyth, "Der Schakal" - nie gelesen! "Der beste Thriller überhaupt" hat unser Deutschlehrer Herr Kirchner behauptet, daran erinnere ich mich, aber gelesen, nein, nie. Oder hier: "Paulinchen war allein zu Haus", ein 1976 erschienener Roman von Gabriele Wohmann, von der ich doch ohnehin schon so lange mal was lesen wollte, wolltewolltewollte. Man müsste mal, man sollte mal, man wollte mal - wann tut man’s? Die ewig quälende Frage eines Literaturredakteurs.

Was tun gegen die täglich wachsende Lücke?

Wahrscheinlich ist auch in anderen Berufsgruppen dieses flaue Gefühl einigermaßen weit verbreitet: das Gefühl, nicht genug zu wissen, nicht genug zu können, nicht genug zu tun gegen die täglich wachsende Lücke. Die Elektrikerin wird sich momentweise wünschen, die Jahre ihres bisherigen Lebens hingebungsvoller an die Analyse der Feinheiten im Schwachstromsignalübertragungsweg verwendet zu haben; der Fußballer hätte vielleicht ein paar Instagram-Stunden zugunsten der Perfektionierung seiner Kopfballtechnik opfern können; und der Gesundheitsminister empfindet bestimmt seinen Mangel an Wissen über die Vorzüge angst- und panikfreien Lebens als besonders schmerzlich.

Kein Ozean aber ist so groß wie das Meer der vom Literaturredakteur ungelesenen Bücher, keine Falle ist so tief wie seine Leselücke! Ist es diese mentale Bedrängnis, von der Joachim Meyerhoff erzählt in seinem Buch "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke"? Keine Ahnung, ich hab’s ja nicht gelesen. Darüber spricht man im Literaturbetrieb aber nicht gern, oder wenn, dann nur verschlüsselt: Die Kritikerin oder der Podcaster, der oder die von sich behauptet, er oder sie (oder es oder was oder wir oder ich oder sonstwer) lese jetzt "noch einmal" den "Zauberberg", will vielleicht den Eindruck vermitteln, ihn selbstverständlich vor Eintritt in die Sekundarstufe II das erste Mal gelesen zu haben - aber es ist gar nicht so. Es ist ganz anders. Doch je größer die Lücke wird, desto reger regt sich der Wunsch des Literaturmenschen, den Eindruck zu erwecken, er könne sich nichts Schöneres vorstellen, als 33 Stunden am Tag zu lesen. Und die Lücke schwindet dennoch nicht.

Denn so ist das Leben ja nicht gestrickt, dass man Probleme etwa dadurch, dass man sie behebt, beheben könnte. Die Lücke lässt sich nicht einmal durch Lesen schließen. Vor sechs Jahren erschien Karen Duves Roman "Macht", damals viel gelesen, viel diskutiert: eine düstere Zukunftsvision voller Katastrophen, deren schlimmste ja durchaus nicht darin besteht, dass Deutschland da von einem Kanzler namens Olaf Scholz regiert wird. Bedenklich ist nur, dass der Betrieb, der diesen Roman damals mehrheitlich als allzu sehr an den Haaren herbeigezogen verworfen hatte, dieses kleine (in der Tat ziemlich absurde) Detail größtenteils schon wieder vergessen hat, sonst wären doch im vergangenen Herbst alle Lücken in den Feuilletons mit Gedanken über die Weissagungen der großen Karen Duve geschlossen worden.

Lesen: Ein hoffnungsloser Kampf

Wir lesen, um das, was wir lesen, zu vergessen. Lesen ist ein Kampf gegen Windmühlen - und kann mir, à propos, mal jemand sagen, woher diese seltsame Metapher eigentlich stammt? Passender: Es ist ein Kampf gegen die Lücke, er ist hoffnungslos, aber wie sagte Harry Rowohlt? "Der Kampf geht weiter."

Gabriele Wohmann also, frisch aus dem Bücherschrank gezogen: Paulinchen, so lässt sich schnell erblättern, ist eine gewitzte Achtjährige, die keine Lust hat auf die Vernunft ihrer Adoptiveltern: "Das Kind beschloss, mit jeder Willenskraft, die es besaß, kein vernünftiger Mensch zu werden."

Im Namen der Vernunft, dieses freudlosen Kobolds, fällt die Leipziger Buchmesse zum dritten Mal hintereinander aus, fällt alles aus, was Spaß macht, der Bücherplausch, der Leipzigrausch und der Austausch mit der netten Messe-Pressesprecherin - sie heißt natürlich Julia Lücke.

