Die Grauen von Butscha - wenn Russland zur Leerstelle wird Stand: 08.04.2022 07:09 Uhr Fassungslos sehen wir, wie der Krieg eine neue Eskalationsstufe erreicht. Und auch die Kunst reagiert: Der russische Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig bleibt in diesem Jahr leer. Ein Zeichen, findet Claudia Christophersen. Beitrag anhören 4 Min

von Claudia Christophersen

Schon vor Wochen ahnten wir: Das, was sich in der Ukraine abspielt, könnte noch sehr viel schlimmer sein als das, was uns in den Nachrichten gezeigt wird. Die Bilder hinter den Bildern. Die Gewissheit für diese diffuse Ahnung lieferte jetzt spätestens Butscha. Was ist dort passiert? Menschen liegen mitten auf den Straßen, erschossen, ihre Hände gefesselt. Verbrannte Leichen. Es sind Aufnahmen unfassbarer Szenen.

Bislang waren es vor allem die Bilder von zerbombten Betonskeletten, von verkohlten Straßenzügen, von Frauen und Kindern, die notdürftig unter der Erde, in U-Bahn-Schächten Schutz suchen, die aus dem Moment gerissen, im Nachthemd oder Bademantel und mit dem, was sie greifen konnten, aus ihren Wohnungen rennen. Jetzt sind es neue Bilder, die eine eigene, brutale Sprache sprechen: Putin eskaliert weiter, er greift an, auch oder gerade, die Zivilbevölkerung.

AUDIO: Lage in der Ukraine: Angst im Osten, Ruhe in Kiew (5 Min) Lage in der Ukraine: Angst im Osten, Ruhe in Kiew (5 Min)

Kunst in Zeiten des Krieges

Warum Butscha? Warum richtet Putin seine Gewalt gegen Menschen, die am Krieg unbeteiligt sind, die in dieser finsteren Zeit irgendwie durch ihr Leben steuern? Ungleicher Kampf. Worauf genau zielt Putins Hass ab? Seine Wut, die keine Grenzen zu kennen scheint, keine Moral, keine Regeln, kein Recht. Warum sucht er so verbissen, kalt und unbarmherzig nach Vergeltung? Was haben ihm die Menschen in der Ukraine getan? Ja, sie wollen ein Leben in Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit. Dabei liebäugeln sie mit dem Westen. Für Putin höchste Anfechtungen.

Fernab des Krieges: Keine 2.000 Kilometer von Kiew entfernt liegt die Lagunenstadt Venedig. In gut zwei Wochen wird dort die Kunstbiennale eröffnet. "The Milk of Dreams" lautet das Motto. Kunst in Zeiten des Krieges. Europa ist durchgeschüttelt von Erinnerungen, Verletzungen, Traumata. Russische Künstlerinnen und Künstler haben gerade keinen leichten Stand in westlichen Ländern. Lieber ausladen, lieber erst gar nicht einladen. Dabei ist die Mehrheit der russischen Kunstzunft ebenfalls gegen Putins Krieg.

Russische Künstler sagen ab - Pavillon bleibt leer

Nur wenige Tage nach Kriegsausbruch wurde das bekundet in einem offenen Protestbrief, unterzeichnet von rund 20.000 "Vertretern von Kultur und Kunst aus der russischen Föderation", wie es heißt. Ihre Forderung: die "besondere Militäroperation auf dem Territorium der Ukraine" - das Wort Krieg darf in Russland immer noch nicht benutzt werden - zu stoppen.

Auch in Venedig gibt es Zeichen von Protest und Boykott. Die Künstler, Kirill Savchenkov und Alexandra Sukhareva, die den Pavillon ihres Landes bespielen sollten, sie haben abgesagt. Der russische Pavillon wird also auf der 59. Biennale leer bleiben. Eine Leerstelle zum Krieg in der Ukraine. Jede und jeder, der das sieht, kann den russischen Pavillon mit eigenen Bildern, Gefühlen, Vorstellungen füllen. Besser hätte eine künstlerische Intervention gar nicht sein können.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NachGedacht | 08.04.2022 | 10:20 Uhr