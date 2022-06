NachGedacht: Kolumnist am Ende: Was folgt, ist erschütternd Stand: 16.06.2022 15:44 Uhr Alexander Solloch ist etwas Grauenvolles passiert. Sind Sie bereit, fassungslos gemacht zu werden? Dann lesen Sie selbst. Beitrag anhören 4 Min

von Alexander Solloch

Das Internet ist immer noch ganz schön prima, vor allem dann, wenn es ausfällt. Natürlich könnte man sich theoretisch auch ebenso sehr über funktionierendes Internet freuen, aber eben leider nur dann, wenn es nicht von Menschen für Menschen gemacht würde, sondern beispielsweise von Hunden für Hunde, die bekanntermaßen nichts so verstörend finden wie unlogisches Verhalten, das nicht dem eigenen Wohlbefinden dient. Deshalb kommen Hunde und Menschen nicht zusammen und Menschen und gutes Internet auch nicht.

Information, Diskurs, Aufklärung in Windeseile für ein größtmögliches Publikum, das war das Versprechen der internationalen Vernetzung. Darin lag dann aber auch schon der unauflösliche Widerspruch: Menschen sehen Information, Diskurs und Aufklärung überhaupt nicht als Versprechen an, sondern als radikale Bedrohung ihrer Urinstinkte. "Was?", schnauft an dieser Stelle unser Tibet-Terrier Tommy: "Urin stinkt? Du unaufgeklärter Narr!" Sag' ich ja: Hunde und Menschen, Menschen und Aufklärung, das passt einfach alles nicht.

Das Spiel mit den Triggerpunkten

Urinstinktiv will der Mensch Drama, und Drama wird ihm gegeben. Er zahlt mit der Währung Aufmerksamkeit, es ist eine ganz normale kapitalistische Ausbeutungsgeschichte. Triggerwarnung: Die folgenden Inhalte könnten Sie nachhaltig verstören. "Frühstücksfernsehen-Star Vanessa Blumhagen: Jetzt ist es offiziell - böse Vorahnung bestätigt" titelte neulich ein sogenanntes Nachrichtenportal. Was wird nur Schreckliches mit Vanessa Blumhagen passiert sein, fragt man sich da kummervoll, und wer ist überhaupt Vanessa Blumhagen? Man wird es nicht erfahren, wenn man den Inhalt nicht anklickt, das ist der Deal.

Und was ist die Geschichte? Intensive Lektüre ergibt, dass Vanessa Blumhagen eine Frau ist, die sich offenbar sehr gut mit den Befindlichkeiten adliger Menschen auskennt und deswegen im Frühstücksfernsehen ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen hat, dass Fürstin Charlène von Monaco für längere Zeit in Südafrika bleiben wird. Was daran "offiziell" ist, was "böse" und was "bestätigt", erfährt man zwar nicht - aber wenn man sich diese Fragen stellt, hat man den Artikel ja eh schon geklickt, und mehr wurde ja gar nicht von einem verlangt.

Täglich herbeigeschriebene Erschütterungen

Noch ein Beispiel für dieses gewissenlose clickbaiting? Die Überschrift trompetet: "Tagesschau-Sprecherin muss Interview abbrechen: Was folgt, ist erschütternd". Ja, was folgt denn, was? Ein Überfall im Studio? Ein Elefant, der den Teleprompter auffrisst? Ein wildgewordener Regisseur, der mitten in der Sendung die Hymne des 1. FC Köln abspielt? Schlimmer, noch viel schlimmer: Die Moderatorin war gerade live im Gespräch mit dem früheren deutschen Botschafter in Russland, als die Regie anordnete, direkt nach Moskau zu schalten zu einer Pressekonferenz des russischen Außenministers. Und dann? Nichts. Das ist schon die ganze Geschichte. So erschütternd ist journalistischer Alltag, mir zittern immer noch die Zehennägel.

Solch verlogener Wahnsinn passiert nicht nur bei web.de, gmx oder schlagzeilenfüridioten.com. Diese Beispiele etwa hat ein Medienunternehmen zu verantworten, das für sich in Anspruch nimmt, mit seriösem Journalismus "Anwalt der Menschen" zu sein. Dringender jedoch als Anwälte, die ihre Klienten verhöhnen, werden echte Journalisten benötigt: Menschen, die ihre Skrupel nicht mit dem Morgenmacchiato herunterschlucken, die wissen, wie man eine Überschrift formuliert, die sich sowieso durch nichts erschüttern lassen. Die Erschütterung, die täglich herbeigeschrieben wird, übersteigt längst alles Messbare auf der Richterskala. Gibt es im Internet wenigstens schon ein Endlager für all den Emotionsmüll?

Keine Ewigkeitsgarantie für das, was einmal gut war

Im Einzelnen ist es ja egal, welches Medium grad wieder welchen Quatsch macht. Zu bedenken ist nur: Ein Handwerk kann auch zerstört werden. Wenn erstmal ein Klempner damit beginnt, die Gewindeflansch mit Pappmaché ans Rohr zu kleben, statt sie zu verschrauben, weil das die Kundschaft immer so hübsch verstört, und im Gefolge immer mehr Klempnerinnen und Klempner es ihm nachmachen, wird die Zukunft des Gewerbes doch wohl eher wackelig. Es gibt keine Ewigkeitsgarantie, nicht einmal für das, was einmal gut war.

Natürlich ist weiterhin auch viel Qualitätsjournalismus zu rühmen, aber auch ZEIT, Süddeutsche Zeitung und Tagesschau tun sich inzwischen schon schwer mit dem korrekten Gebrauch des Konjunktivs. Das heißt natürlich noch nicht notwendigerweise, dass damit schon das Schlimme anfange, aber… eigentlich heißt es das doch: Deutscher Journalismus meuchelt den Konjunktiv - was folgt, ist erschütternd.

So, und jetzt wollen Sie doch bestimmt noch schnell wissen, was mir Grauenvolles passiert ist, nicht wahr? Unser Hund hat morgen Geburtstag, und mir ist immer noch keine Idee gekommen, was ich ihm schenken könnte.

