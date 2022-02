Game over oder Fortsetzung folgt. Partygate in Großbritannien Stand: 03.02.2022 18:29 Uhr Boris Johnson hat den Bogen überspannt. Was macht er? Der angeschlagene britische Premier setzt auf Fortsetzung, einfach weitermachen. Könnte gutgehen, könnte schiefgehen. Beitrag anhören 5 Min

von Claudia Christophersen

Er hat es getan, er hat es gesagt, er hat sich entschuldigt. Boris Johnson stand in dieser Woche, zerknirscht, hilflos, vor den Abgeordneten im britischen Unterhaus und bedauerte: "Es tut mir leid." Waren es aber diese Worte, auf die man gewartet hatte? Auf die Ankündigung seines Rücktritts hatten viele gehofft. Stattdessen setzt Boris Johnson fort, was er immer fortsetzt: bloß nicht lange aufhalten mit Erklärungen, einfach weiter im Text, zurück an die Arbeit und durchaus an die Zukunft denken. 2024 wählt Großbritannien ein neues Parlament. Johnson ist dabei. So denkt er das zumindest, Stand jetzt.

Seit Wochen steht der britische Premier unter Druck, seit Wochen kämpft er um sein Amt, um seine politische Karriere, seit Wochen wird berichtet über das muntere Partyleben in der Downing Street Number 10: "Partygate". Ausgelassene Feiern im Regierungssitz mit launemachenden Accessoires: zuckersüße Kuchen, Koffer voller Alkohol, Gin, Wein - was man eben so hat oder besorgen kann, um die Stimmung und Wohlfühllaune im trüben Corona-Nebel auf angenehme Betriebstemperatur zu bringen.

Mogelt sich Boris Johnson mit Witz und Offenheit durch?

Keine Frage: Boris Johnson ist ein geselliger Mensch. Lockdown, Kontaktbeschränkungen, die Regeln, die es in dieser Pandemiezeit halt zu beachten gilt - sie sind kompliziert, wenn man doch nur eines möchte: die Feste feiern, wie sie fallen. "Führungsversagen" attestierte die Regierungsbeamtin Sue Gray in ihrem Untersuchungsbericht. Auch Johnsons Vorgängerin Theresa May stellte Fragen: "Entweder hat mein ehrenwerter Freund die Regeln nicht gelesen oder er und die Menschen um ihn herum haben nicht verstanden, was sie bedeuten, oder sie dachten, die Regeln gälten nicht für Number 10", gemeint ist Downing Street. "Was davon war es?" Ein Augenblick, den sie auskostet. War da ein Hauch Süffisanz in ihrer Stimme?

Lassen wir das Mutmaßen. Fragen wir lieber: Boris Johnson, was bist Du für ein Typ? Tatsächlich der überaus kluge, mit hinreißender Intelligenz ausgestattete Politiker? Oder der schräge, blonde Kobold, der Party-Premier, der die Lage dann eben doch nicht richtig einzuschätzen weiß und der hofft, dass er sich mit charmantem Witz und seiner hemmungslosen Offenheit schon irgendwie durchmogelt? Oder sich einfach einen Heidenspaß macht.

Sich-Bewegen ist immer ein gutes Rezept

Ein eindrückliches Beispiel lieferte er erst vor ein paar Tagen. Boris Johnson zeigt sich auf Londons Straßen: laufend, in Bewegung, in der rechten Hand die Leine mit Hund Dilyn - immer ein Gazetten-Eyecatcher. Johnson in Hut, weißem Hemd, Pullover - und, halten Sie sich fest, in blau-grün gesprenkelten, kurzen Boxershorts, Hawaii-Stil. Ernsthaft: Es ist Winter und nicht wirklich das passende Outfit für Londons Straßen und den britischen Premier, oder?

Bilder erzählen ihre eigene Geschichte. Und die lautet: Boris Johnson ist angeschlagen. Dagegen arbeitet er an, zeigt, dass er trotz Partygate-Aufregung stabil ist, körperlich fit, und sich durch noch so große oder kleine Skandale nicht erschüttern lässt. Und Laufen, Sich-Bewegen ist immer ein gutes Rezept. Geht so nicht auch das Drehbuch von "House of cards"? Wenn die Dinge sich noch so abgründig entwickeln, das Kartenhaus kurz vor dem Einsturz steht: Claire und Francis Underwood rudern bis zur Erschöpfung auf dem Heimtrainer oder joggen eisern durch Washington D.C., zeigen, es geht weiter.

Aufmerksamkeit verschiebt sich am 6. Februar Richtung Queen

Natürlich geht es weiter, auch in Großbritannien. Gerade an diesem Wochenende dürfte sich die geballte Aufmerksamkeit im Land von Boris Johnson abwenden und auf ein anderes Ereignis richten: Die Queen feiert ihr 70. Thronjubiläum. Am 6. Februar 1952 trat sie ihr Amt an, keine und keiner vor ihr trug länger die britische Königskrone.

Auch Elisabeth hat in ihren Jahren Abgründe erlebt, in ihrer eigenen Familie wie auch in der Politik. 70 Jahre sind lang. Während also die Queen corona-ruhig mit ihrem Thronjubiläum beschäftigt ist, läuft Boris Johnson weiter. Das wettaffine Großbritannien wettet: wie lange noch?

