Mitmachen: Schickt uns eure Gedichte zum Frühlingsanfang Stand: 14.03.2024 10:12 Uhr Wir suchen eure schönsten, lustigsten und verträumtesten Gedichte über den Frühling in Norddeutschland. Zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März wird eine Auswahl davon hier veröffentlicht. Macht mit!

Habt ihr Lust auf Frühlingsgefühle? Was zeichnet diese aus? Welche Symbole verbindet ihr mit dieser Jahreszeit? Und was macht den Frühling in Norddeutschland für euch zur schönsten Jahreszeit? Greift zum Stift, Handy, Tablet oder Laptop, lauscht der Natur oder lasst euch von den Gedichten großer Poeten inspirieren.

Schon Hölderlin, Heine und Tucholsky wussten, Poesie und Frühling gehören zusammen. Denn wenn der Grünkohl durch Spargel ersetzt wird, die Krokusse Insekten anlocken und beim Krabbenpulen an der frischen Luft, die Hände nicht mehr schmerzen, reimt es sich am Schönsten. Darum laden wir euch ein, kreativ zu werden. Schickt uns eure norddeutschen Frühlingsgedichte! Einsendeschluss ist am Sonntag, 17. März (23.59 Uhr).

Eurer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt

Jambus, Trochäus oder Daktylus - ihr seid frei in der Wahl des Versmaßes. Einige Wünsche an eure Einsendungen haben wir aber: Mindestens vier Verse lang sollten sie sein, sich reimen, einen Titel haben und ein norddeutscher Ort sollte in euren Gedichten vorkommen.

Zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März veröffentlichen wir unsere Favoriten.

Besonders norddeutsch, sehr frühlingshaft, klangvoll, lustig oder einfach nur wunderschön - wir freuen uns auf eure Verse!