Die Gedichte im Juli

Der, den ich liebe

Hat mir gesagt

Dass er mich braucht.



Darum

gebe ich auf mich acht

Sehe auf meinen Weg und

Fürchte von jedem Regentropfen

Dass er mich erschlagen könnte.

Ein Winzer, der am Tode lag,

Rief seine Kinder an und sprach:

"In unserem Weinberg liegt ein Schatz.

Grabt nur danach!" - "An welchem Platz?"

Schrie alles laut den Vater an.

Grabt nur!"… Oh weh, da starb der Mann.



Kaum war der Vater dann im Grab,

So grub man, daß den Schatz man hab.

Mit Hacke, Schüpp und Spaten ward

Der Weinberg um und um gescharrt.

Kein Klumpen, der ruhig blieb.

Man warf die Erde gar durchs Sieb

Und zog mit Harken kreuz und quer

Nach jedem Steinchen hin und her.

Allein, man keinen Schatz aufgespürt,

Und jeder hielt sich angeführt.



Doch kaum erschien das nächste Jahr,

So nahm man mit Erstaunen wahr,

Daß jede Rebe dreifach trug.

Da wurden erst die Söhne klug

Und gruben nun jahrein, jahraus

Vom ‚Schatze‘ immer mehr heraus.

Uralter Worte kundig kommt die Nacht;

Sie löst den Dingen Rüstung ab und Bande,

Sie wechselt die Gestalten und Gewande

Und hüllt den Streit in gleiche braune Tracht.



Da rührt das steinerne Gebirg sich sacht

Und schwillt wie Meer hinüber in die Lande.

Der Abgrund kriecht verlangend bis zum Rande

Und trinkt der Sterne hingebeugte Pracht.



Ich halte dich und bin von dir umschlossen,

Erschöpfte Wandrer wiederum zu Haus;

So fühl ich dich in Fleisch und Blut gegossen,



Von deinem Leib und Leben meins umkleidet.

Die Seele ruht von langer Sehnsucht aus,

Die eins vom andern nicht mehr unterscheidet.

Und auf einmal merkst du äußerlich:

Wieviel Kummer zu dir kam,

Wieviel Freundschaft leise von dir wich,

Alles Lachen von dir nahm.

Fragst verwundert in die Tage.

Doch die Tage hallen leer.

Dann verkümmert Deine Klage ...

Du fragst niemanden mehr.

Lernst es endlich, dich zu fügen,

Von den Sorgen gezähmt.

Willst dich selber nicht belügen

Und erstickst, was dich grämt.

Sinnlos, arm erscheint das Leben dir,

Längst zu lang ausgedehnt. - - -

Und auf einmal - -: Steht es neben dir,

An dich angelehnt - -

Was?

Das, was du so lang ersehnt.

Ich klimm zum Berg und schau zur niedern Erde,

Ich klimm hinab und schau die Berge an,

Süß-melancholisch spitzt sich die Gebärde

Und gift’ge Weltverachtung ficht mich an;

Doch will aus Schmerz und Haß nichts Rechtes werden.

Ermanne dich! - Ich bin doch wohl ein Mann? -

Und ach! wie träge Silb aus Silbe schleichet,

Mit Not hab ich den letzten Reim erreichet.



O weg mit Reim und Leierklang und Singen!

Faß, Leben, wieder mich lebendig an!

Mit deiner Woge will ich freudig ringen,

Die tief mich stürzt, hebt mich auch himmelan.

Im Sturme spannt der Adler seine Schwingen -

Blas zu! da spür ich wieder, daß ich Mann!

Viel lieber will ich raschen Tod erwerben,

Als, so verschmachtend, lebenslang zu sterben.

Die Nachtigall schweigt, sie hat ihr Nest gefunden,

Träg ziehn die Quellen, die so kohle sprangen,

Von trüber Schwüle liegt die Welt umfangen,

So hat den Lenz der Sommer überwunden.



Noch nie hat es die Brust so tief empfunden,

Es ist, als ob viel Stimmen heimlich sangen:

"Auch dein Lenz, froher Sänger, ist vergangen,

An Weib und Kind ist nun der Sinn gebunden!"



O komm, Geliebte, komm zu mir zurücke!

Kann ich nur deine hellen Augen schauen,

Fröhlich Gestirn in dem verworrnen Treiben:



Wölbt hoch sich wieder des Gesanges Brücke,

Und kühn darf ich der alten Lust vertrauen,

Denn ew’ger Frühling will bei Liebe bleiben.