Der Mensch vergißt die Sorgen aus dem Geiste, Der Frühling aber blüht, und prächtig ist das meiste, Das grüne Feld ist herrlich ausgebreitet, Da glänzend schön der Bach hinuntergleitet. Die Berge stehn bedecket mit den Bäumen, Und herrlich ist die Luft in offnen Räumen, Das weite Tal ist in der Welt gedehnet Und Turm und Haus an Hügeln angelehnet.

Die Rebe blüht, ihr linder Hauch

Durchzieht das thauige Revier,

Und nah' und ferne wiegt die Luft

Vielfarb'ger Blumen bunte Zier.



Wie's um mich gaukelt, wie es summt

Von Vogel, Bien' und Schmetterling,

Wie seine seidnen Wimpel regt

Der Zweig, so jüngst voll Reifen hing.



Noch sucht man gern den Sonnenschein

Und nimmt die trocknen Plätzchen ein;

Denn Nachts schleicht an die Gränze doch

Der landesflücht'ge Winter noch.



O du mein ernst gewalt'ger Greis,

Mein Säntis mit der Locke weiß!

In Felsenblöcke eingemauert,

Von Schneegestöber überschauert,

In Eisespanzer eingeschnürt:

Hu! wie dich schaudert, wie dich friert!