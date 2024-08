Die Gedichte im August: Die Welt ist Klang

Wasser stürzt, uns zu verschlingen,

Rollt der Fels, uns zu erschlagen,

Kommen schon auf starken Schwingen

Vögel her, uns fortzutragen.



Aber unten liegt ein Land,

Früchte spiegelnd ohne Ende

In den alterslosen Seen.



Marmorstirn und Brunnenrand

Steigt aus blumigem Gelände,

Und die leichten Winde wehn.

Ihr wandelt droben im Licht

Auf weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte

Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin

Heilige Saiten.



Schicksallos, wie der schlafende

Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt

In bescheidener Knospe,

Blühet ewig

Ihnen der Geist,

Und die seligen Augen

Blicken in stiller

Ewiger Klarheit.



Doch uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruhn,

Es schwinden, es fallen

Die leidenden Menschen

Blindlings von einer

Stunde zur andern,

Wie Wasser von Klippe

Zu Klippe geworfen,

Jahr lang ins Ungewisse hinab.

O Mensch! Gib Acht!

Was spricht die tiefe Mitternacht?

"Ich schlief, ich schlief -,

Aus tiefem Traum bin ich erwacht: -

Die Welt ist tief,

Und tiefer als der Tag gedacht.

Tief ist ihr Weh -,

Lust - tiefer noch als Herzeleid:

Weh spricht: Vergeh!

Doch alle Lust will Ewigkeit -,

- will tiefe, tiefe Ewigkeit!"

Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen

Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn;

Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen

Gleitet die Seele dahin wie der Kahn;

Denn von dem Himmel herab auf die Wellen

Tanzet das Abendroth rund um den Kahn.



Ueber den Wipfeln des westlichen Haines

Winket uns freundlich der rötliche Schein;

Unter den Zweigen des östlichen Haines

Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein;

Freude des Himmels und Ruhe des Haines

Atmet die Seel' im errötenden Schein.



Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel

Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit.

Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel

Wieder wie gestern und heute die Zeit,

Bis ich auf höherem strahlendem Flügel

Selber entschwinde der wechselnden Zeit.

Deiner Brauen finstrer Strich

Lässt dich seltsam fremd erscheinen.

Gleichst den Engeln nicht, den reinen,

Hexe, dennoch lockst du 'mich.



Dennoch lieb' ich dich, du Wilde,

Meine sündige Leidenschaft!

Weih dir gleicher Gluten Kraft,

Wie der Mönch dem Heiligenbilde.



Durch dein Haar weht voll und weich

Wilder Duft von fernen Bäumen,

Deine Stirne steht in Träumen

Stolz und fremd und rätselreich.



Um den Leib, der hold und blühend,

Beben Weihrauchdüfte sacht;

Zaubrisch bist du wie die Nacht,

Nymphe stolz und düster glühend.



Ach, es wirkt kein Liebessaft

Wie dein lässig müdes Gleiten,

Und aus deinen Zärtlichkeiten

Steigt für Tote Lebenskraft.



Deiner Hüften sanftes Biegen

Scheint verliebt in deine Brust,

Du erfüllst den Pfühl voll Lust

Durch dein schmachtendes Dich schmiegen.



Manchmal, die geheime Glut

Deiner Raserei zu stillen,

Häufst du ohne Sinn und Willen

Kuss und Biss voll Liebeswut



Und zerreisst zu andern Malen

Mir die Brust mit Spott und Scherz,

Senkst dann lächelnd in mein Herz

Blicke sanft wie Mondesstrahlen.



Unter deinen Atlasschuh,

Unter deinen Fuss aus Seiden

Werf ich mich, mein Gluck, mein Leiden

Alles, was ich bin und tu.



Auch dies Herz, das einst geblutet,

Bis dein Leuchten Heil gesandt,

Bis du mein sibirisch Land

Wie ein Feuerstrom durchglutet!