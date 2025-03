Rolf Becker zum 90. - NDR veröffentlicht Hörspiel-Reihe Stand: 28.03.2025 16:10 Uhr Rolf Becker als Hamburger Ex-Kommissar und Privatdetektiv Guido Blankenhorn: anlässlich des 90. Geburtstag des Schauspielers am 31. März veröffentlicht NDR Kultur drei Blankenhorn-Krimihörspiele von Uwe Friesel. Sie stehen ab 1. April in der ARD Audiothek.

von Susanne Birkner

Eigentlich sollte Guido Blankenhorn Flötist werden. Er wurde aber Kriminalkommissar. Jedenfalls für eine ganze Weile. Bis er "ressortfremd" recherchiert hatte, warum bei der Durchsuchung einer "linken" Buchhandlung die Kollegen von der Schutzpolizei so vandalenhaft gewütet hatten, und vorzeitig in Pension geschickt wurde. Aber so ganz kann er das ermitteln nicht lassen. Und so spielt er immer wieder Privatdetektiv, löst auf ruhige, lakonische Art die Fälle.

Vielseitiger und streitbarer Schauspieler

Rolf Becker spielt Guido Blankenhorn mit hanseatischer Gelassenheit. Geboren wurde der Wahlhamburger allerdings am 31. März 1935 in Leipzig, nach der Ausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule in München folgt zunächst eine Theaterkarriere, dann der Schritt vors Hörspielmikro und die Kamera. Ob Fernsehfilme, Krimiserien oder Literaturverfilmungen wie ‘Die verlorene Ehre der Katharina Blum’ - der Vater von Ben und Meret Becker besticht durch Vielseitigkeit und ist wie seine Kinder aus der deutschen Schauspiellandschaft nicht wegzudenken. Und er denkt nicht ans Aufhören, er stand auch kurz vor seinem 90. Geburtstag noch vor der Kamera, als Otto Stein in der Krankenhausserie "In aller Freundschaft", in der er 1998 seinen ersten Auftritt hatte. Seine Bekanntheit nutzte Rolf Becker immer auch für sein politisches Engagement, für soziale Projekte und den Umweltschutz – dass er damit aneckt, stört ihn nicht: "Man kann sich nicht um gesellschaftliche Probleme kümmern, ohne in Konflikte zu geraten. Das ist Teil meines Rufes, aber auch meines Verrufes geworden."

Krimis mit 80er-Jahre-Charme

Die Krimis von Uwe Friesel versetzen die Hörerinnen und Hörer in die 80er Jahre zurück. Berlin ist noch geteilt. Ein leeres Kanu kann auf einen DDR-Flüchtling hinweisen. Der NDR hat die drei Hörspiele 1980, 1984 und 1994 produziert, hochkarätig besetzt mit – neben Rolf Becker als Ex-Kommissar Blankenhorn – Uwe Friedrichsen, Jan Fedder und Evelyn Hamann.

Uwe Friesel wurde am 10. Februar 1939 in Braunschweig geboren, arbeitete als Autor, Herausgeber und Dramaturg und war von 1989 bis 1994 Vorsitzender des Verbandes deutscher Schriftsteller. Heute lebt er in Buxtehude.

Blankenhorn, sein erster freier Fall (2 Teile) - ab 1. April in der ARD Audiothek

Kommissar Blankenhorn denkt auf Sylt über seinen "Rausschmiss im gegenseitigen Einvernehmen" nach, nachdem er recherchiert hatte, warum bei der Durchsuchung einer "linken" Buchhandlung die Kollegen von der Schutzpolizei so vandalenhaft gewütet hatten. Zufällig trifft er seine Primanerliebe wieder. Sonja Sautemann hat sich wenig verändert und die alten Gefühle noch nicht vergessen. Aber sie hat neue Probleme: ihr achtzehnjähriger Sohn ist verschwunden, und ihr Mann, erfolgreicher Getränkegroßhändler, will die Polizei nicht benachrichtigen. Widerstrebend willigt Blankenhorn ein, Privatdetektiv zu spielen. Schnell wird ihm klar: Die Familie ist ziemlich zerrüttet, der Junge einsam und wegen seiner Selbstdarstellungszwänge bei seinen Mitschülern und im Tennisclub unbeliebt. Und er findet heraus, dass der Vater Erpresserbriefe unterschlägt. Die Suche führt Blankenhorn nach Luzern - und als Ornithologe auf eine Nordseeinsel, wo er mittels Teleobjektiv und Recorder einige verblüffende und gefährliche Erkenntnisse sammelt.

Blankenhorn: Lauenburg-Connection - ab 8. April in der ARD Audiothek

Guido Blankenhorn, vorzeitig in Pension geschickter Kriminalkommissar, sitzt an der Elbe und wirft Steinchen ins Wasser. Plötzlich kommt ein umgekipptes, leeres Kanu vorbeigefahren. Als der Exkommissar am nächsten Tag in der Boulevardzeitung eine merkwürdige Geschichte über das leere Kanu liest, die nach Berlin verweist, setzt sich Blankenhorn in den Zug in die geteilte Stadt und entdeckt dabei einen vermeintlich Toten unter den Lebenden.

Blankenhorn und der Blaumörder - ab 15. April in der ARD Audiothek

Beim Gartenfest bei Elena, umworbene Gattin des Galeristen und Kunsthändlers Lattenkämper, kommt Blankenhorn wieder mal unverhofft zu einem Auftrag als Privatdetektiv. Dabei erfährt der nicht sonderlich kunstinteressierte Ex-Kommissar einiges über den Unterschied zwischen einer künstlerischen Replik und einer Fälschung. Am Ende seiner Ermittlungen steht Blankenhorn vor einer Frage, die so manchen Kunstfreund quält: "Wie wirklich ist Kunst und was ist wirklich Kunst?"

Weitere Informationen Tatort: Arme Püppi In einem Waldstück wird die Leiche eines Babys gefunden. Der Fall geht den erfahrenen Hauptkommissaren Stoever und Brockmöller an die Nieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kriminalhörspiel | 22.06.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hörspiele Krimis