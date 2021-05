"Geronimo": Polit-Thriller von Leon de Winter als Hörspiel Stand: 30.05.2021 07:39 Uhr Glauben Sie die Wahrheit zu kennen? Die Wahrheit über den Tod des meistgesuchten Terroristen aller Zeiten, Osama bin Laden? Leon de Winter erzählt eine atemberaubend andere Version der Geschichte - der Polit-Thriller als Hörspiel.

von Susanne Hoffmann

"Geronimo" ist ein Polit-, Action- und Agententhriller. Er spielt vor realem, sprich historischem Hintergrund, ist aber Fiktion. "Jede Übereinstimmung mit tatsächlichen Personen, Organisationen, Ereignissen oder historischen Fakten beruht auf bloßem Zufall", schreibt Autor Leon de Winter.

Der offizielle Befehl: "Kill or capture"

Im Zentrum steht die Operation "Neptune's Spear", die der damalige US-Präsident Barack Obama in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 2011 ausführen ließ. Eine Spezialeinheit der Navy Seals, Seal Team Six, sollte Osama bin Laden, den meistgesuchten Terroristen aller Zeiten, aus seinem Versteck in Abottabad, Pakistan, holen: "Kill or capture", so lautete der offizielle Befehl.

Die Operation verlief erfolgreich. Osama bin Laden wurde von den Navy Seals bei der Erstürmung seines Anwesens erschossen. Noch in derselben Nacht gab Obama in einer Fernsehansprache die Tötung des Terroristenchefs bekannt. Die Identität des Toten wurde durch einen Vergleich der DNA einer in Boston gestorbenen Halbschwester bestätigt, bin Ladens Leiche nach islamischem Ritus am 2. Mai gegen Mittag im Arabischen Meer bestattet.

Leon de Winters Verschwörungstheorie

So weit die offizielle verbreitete Geschichte der Operation. Beweiskräftige Indizien wie Fotos oder Fernsehbilder von der Leiche bin Ladens gab es keine. Widersprüchliche Berichte über die Operation leisteten Verschwörungstheorien Vorschub, die in der Folge wie Pilze aus dem Boden schossen. Auch Leon de Winter hat in "Geronimo" eine eigene Lesart des Geschehens präsentiert. Bei ihm wird bin Laden nicht erschossen, sondern in einem konspirativen Akt von Anführern des Navy-Seal-Teams verschleppt und gegen einen Doppelgänger ausgetauscht.

Liebe und Verlust, Terror und Barbarei

Leon de Winters Roman erzählt von Macht, Terror und Barbarei, von miteinander konkurrierenden Geheimdiensten, von Liebe und Verlust, Schuld, Freundschaft und Verrat. Dabei springt er zwischen Orten und Zeiten, ebenso wie zwischen Perspektiven hin und her. Der Plot erstreckt sich auf einer zeitlichen Achse zwischen 2004 und 2013 und spielt unter anderem zwischen Madrid, London, Amsterdam, Pakistan, Afghanistan, Bangkok, Washington, Israel. Im Zentrum des Geschehens: Tom Johnson, erfolgreicher CIA-Mann, dessen kleine Tochter infolge des Terroranschlags in Madrid 2004 ums Leben kommt. Seine Ehe zerbricht daran, er selbst arbeitet sich ab an der Schuld, im entscheidenden Moment nicht dagewesen zu sein. Jahre später macht er Jagd auf die Taliban und lernt bei einem Einsatz in Afghanistan ein Mädchen, Apana, kennen, das er für seine Leidenschaft, die Musik Johann Sebastian Bachs, begeistert und damit ins Verhängnis stürzt.

Ein junger Augenzeuge

Darüber hinaus gibt es einen kleinen pakistanischen Jungen, Jabbar, dessen Mutter einer christlichen Minderheit angehört. Jabbar erlebt die Erstürmung des Anwesens von bin Laden als Augenzeuge mit, dabei kommt er unwissentlich und zufällig in den Besitz eines Datenträgers, auf dem bin Laden geheime und höchst delikate Informationen über Barack Obama gespeichert hat und der die Geheimdienste zum Rotieren bringt.

Mitwirkende Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter

Mit Sylvester Groth als Tom Johnson, Barbara Nüsse als Ruth Fiorentino, Matthias Bundschuh als UBL, Stephanie Eidt als Vera Barranco, Birte Schnöink als Apana, Peter Kurth als Vito Giuffrida, Michael Rotschopf als M-U, Martin Engler als Sam, Mirco Kreibich als Ed, Ibrahima Sanogo als Robbie, Julian Greis als Mike, Konstantin Graudus als Jerry, Sebastian Urzendowski als Jabbar, Max von Pufendorf als Danny Davis, u. a.

Übersetzung aus dem Niederländischen: Hanni Ehlers

Komposition: Andreas Bick

Trompete: Paul Brody

Rubab: Markus Schlaffke

Bansuri: Tilmann Dehnhard

Besetzung: Dagmar Titz und Marc Zippel

Ton und Technik: Gert-Ulrich Poggensee, Sabine Kaufmann und Sebastian Ohm

Regieasssistenz: Lisa Krumme

Bearbeitung und Regie: Christiane Ohaus

Dramaturgie und Redaktion: Susanne Hoffmann

Produktion: NDR 2018

