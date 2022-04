Ei, ei, ei - Ihre Musikwünsche zu Ostern Stand: 30.10.2021 09:00 Uhr Ostermontag legt Ihnen Moderator Philipp Schmid Ihren Musikwunsch ins Nest.

Die traurig-schöne Ballade Ihrer Lieblingsband, Giacomo Puccinis Opern, das weiße Beatles-Album oder Italo Disco auf Lautstärke 10 - bei welcher Musik können Sie alles um sich herum so richtig vergessen?

Das interessiert unseren Moderator und Podcast-Host Philipp Schmid. Als kleines Osterpräsent erfüllt er Ihnen gerne Ihre Musikwünsche am Ostermontag von 14 bis 19 Uhr (auch wenn Ihr Name Hase ist und Sie von nichts wissen).

Husch husch ins Körbchen mit Ihrem Wunsch!

Tippen Sie Ihren Musikwunsch einfach ins Formular und schon hoppelt er auf direktem Wege zu uns ins Studio. Natürlich dürfen Sie auch die Gelegenheit nutzen und damit Ihre Lieben grüßen. Philipp Schmid freut sich über Ihre Wünsche.

