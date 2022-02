Olympia in Peking: "Vor Ort wird ein wahnsinniger Aufwand betrieben" Stand: 04.02.2022 18:02 Uhr Die Olympischen Winterspiele 2022 sind eröffnet. Ein Gespräch mit Steffen Wurzel, der bis vor Kurzem ARD-Hörfunk-Korrespondent in Shanghai war.

Herr Wurzel, eine Überraschung ist den Veranstaltern heute gelungen: Das Olympische Feuer hat unter anderem eine junge Uigurin entzündet - also ein Mitglied der unterdrückten Minderheit. Wie beurteilen Sie das?

Steffen Wurzel: Das ist eine 20-jährige chinesische Staatsbürgerin, die sehr erfolgreich Langlaufski fährt. Sie ist im chinesischen Olympia-Team dabei. Wenn man zwischen den Zeilen lesen möchte, ist das ein politisches Statement, nach dem Motto: Dass wir in Xinjiang Menschenrechte verletzen oder die Uiguren unterdrücken - das kann doch gar nicht so schlimm sein, wenn eine Uigurin sogar das Olympische Feuer entzünden darf. Das kann man so herauslesen, dass das die Message der komplett staatlichen Organisatoren dieser Olympischen Spiele ist.

Ist das ein gutes Zeichen oder einfach nur gute Show?

Wurzel: Nein, das ist kein gutes Zeichen, sondern es gehört zur Strategie der chinesischen Staatsführung, nach außen das Bild zu vermitteln, dass Uiguren in China nicht benachteiligt werden - auch wenn das Gegenteil der Fall ist. Auch in anderen Bereichen wie Kunst oder Kultur zum Beispiel werden Uigurinnen und Uiguren immer wieder "vorgeführt", medial in Szene gesetzt, um vermeintliche Harmonie zu demonstrieren. Aber das Gegenteil ist der Fall und deswegen haben sich internationale Menschenrechtsexperten bereits dazu geäußert und der chinesischen Regierung Zynismus vorgeworfen.

Auch IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner Rede kurz anklingen lassen, dass man Minderheiten berücksichtigen sollte. War das ein Zugeständnis an die Kritiker oder hat der IOC da tatsächlich einmal klare Kante bewiesen?

Wurzel: Thomas Bach hat das in seiner Eröffnungsrede sehr deutlich erwähnt. Er hat gesagt, in diesen Olympischen Dörfern, die es jetzt in und um Peking gibt, gebe es keine Diskriminierung. Man kann daraus den Versuch ablesen: Wir nehmen das Wort "Diskriminierung" in den Mund und sind dadurch sehr engagiert. Aber natürlich ist das eine Farce. Natürlich ist es so, dass sich in den Olympischen Dörfern niemand die Köpfe einschlägt, aber gleichzeitig gibt es massive Diskriminierung in China, zum Beispiel von Uigurinnen und Uiguren. Aber es werden nicht nur ethnische Minderheiten diskriminiert, sondern auch Menschen, die sich religiös oder in Sachen LGBTQ engagieren. Die Diskriminierung von Andersdenkenden ist in China an der Tagesordnung.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit diesen Olympischen Winterspielen ist die Corona-Pandemie. Es wird eine große Bubble gebildet - wird das durchzuhalten sein?

Wurzel: Das hat zwei Ebenen. Vor Ort wird ein wahnsinniger Aufwand betrieben - technisch, finanziell und organisatorisch. Das bekommen die Chinesen erstaunlich gut hin, Hut ab. Da wird geschaut, dass sich die Leute innerhalb der Blase nicht anstecken und dass dieses Virus auch nicht von innen nach außen geht oder umgekehrt. Und das in Omikron-Zeiten - das ist bemerkenswert.

Man kann das aber auch kritisieren, weil diese Ressourcen, die da investiert werden, auch gut im Rest Chinas aufgehoben wären. Die medizinische Versorgung in den Metropolen Chinas ist durchaus gut - wenn man es sich leisten kann. Aber wenn man es sich nicht leisten kann und vor allem, wenn man nicht innerhalb der großen Metropolen wohnt, dann sieht es ganz dünn aus.

Diese Winterolympiade findet nicht an einem Wintersportort statt. Der Schnee ist Kunstschnee. Was wird das für Folgen haben für Peking?

Wurzel: Der entscheidende Punkt ist, mit welchem Aufwand, mit welchen Kosten, mit welcher ökologischen Zerstörung das verbunden ist. Das ist übrigens auch nicht das erste Mal: Kritiker werfen dem IOC vor, dass man Spiele an Orte vergibt, die mindestens grenzwertig sind in Sachen Nachhaltigkeit. Die Großraumregion Peking ist statistisch gesehen eine der trockensten Hauptstadtregionen der ganzen Welt. Es ist durchaus kalt, aber es regnet nicht im Sommer und im Winter fällt kaum Schnee. Deswegen sind da ganz viele Schneekanonen im Einsatz.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

