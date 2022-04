André Raatzsch: "Die Kultur der Sinti und Roma gehört zu Europa" Stand: 08.04.2022 15:14 Uhr André Raatzsch ist Kurator im Bereich Geschichtsbilder beim RomArchive, dem digitalen Archiv der Sinti und Roma. Im Interview spricht er über die Bedeutung der Kultur der Sinti und Roma für die europäische Kulturgeschichte.

Was archivieren Sie? Nach welchen Kritierien wählen Sie aus? Was ist die Idee dahinter?

André Raatzsch: Das RomArchive ist ein digitales Archiv. Das war die Initiative von Isabel Raabe und Franziska Sauerbrey und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Es hat fünf Jahre lang gedauert und es hat ein sehr wichtiges Ziel vorausgesehen: die Kunst und Kultur unserer Minderheit, der Sinti und Roma, in Europa zu sammeln. Man muss das so verstehen: Die Sammlung ist nicht nur spezifisch über unsere Minderheit, sondern zeigt die Verflechtung mit dem jeweiligen Land, mit der Geschichte und der Kultur - zum Beispiel in Ungarn oder in Deutschland. Diese fehlende Geschichte hat das RomArchive zusammengestellt. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Anknüpfung an die Fragen: Wer sind Sinti und Roma heute? Und wie müssen wir Sinti und Roma heute verstehen? Wir sind Teil der 600-jährigen europäischen Kulturgeschichte. Komponisten wie Franz Liszt oder Brahms, die heute als Kulturerbe zu betrachtende Werke geschaffen haben, aber auch Filmemacher wie Tony Gatlif oder Musiker wie Django Reinhardt haben dazu beigetragen, dass unsere Weltkultur sich weiterentwickelt hat und ich denke, diese Vielfalt ist das RomArchive.

Gibt es auch Stellen, an den Sie abwägen müssen, was jetzt tatsächlich Kulturgeschichte ist? Was ist zum Beispiel Musik der Sinti und Roma und was sind womöglich nur Lieder, die damit assoziiert werden? Welche Rolle spielt das?

Raatzsch: Einerseits müssen wir von einer lebendigen Kultur und lebendigen Folklore sprechen, ähnlich wie bei der deutschen Volksmusik. Aber wir müssen auch verstehen, dass die deutsche Volksmusik die klassische Musik mit bewährt hat. Ähnlich ist das auch bei den Sinti und Roma. Natürlich hat man eine eigene Musik, die man zu Hause auf Romanes, der Sprache der Sinti und Roma, vorträgt und singt. Man hat auch die Volkslieder der Mehrheitsgesellschaft, zum Beispiel in Ungarn, die von den Sinti und Roma neu interpretiert werden. Deswegen finde ich, dass eine wechselseitige Wirkung, wenn man über Sinti und Roma-Musik und deren Einfluss auf europäische Klassik spricht, im Hinterkopf behalten werden muss und dass es um eine gemeinsame Kultur geht, in der wir aufeinander Einfluss haben. Dieser Einfluss ist sehr wichtig für unsere gemeinsame Zukunft.

Das heißt, es geht Ihnen auch um Aufklärung, um das Aufräumen mit Klischees und Mythen?

Raatzsch: Natürlich. Ich denke gerade, weil wir so differenziert ansprechen und angehen, wie vielseitig man sich dem annähern kann, was die Kultur, die Musik der Sinti und Roma ist und weil wir das sofort verknüpft haben: Das gehört zur europäischen Kultur dazu. Es gehört zur deutschen, ungarischen und rumänischen Kultur dazu und man kann das nicht mehr anders diskutieren und in den Dialog bringen.

Würden Sie sich wünschen, mehr von dem, was Sie dort zusammentragen, auszustellen - auch physisch vor Ort in all diesen Ländern sichtbar zu machen? Oder ist es gerade passend, dass dieses Archiv keinen physischen Standort hat, sondern dass man es von überall abrufen kann?

Raatzsch: Das ist eine der wesentlichen Fragen, die uns schon von Anfang an, schon 2015, beschäftigt hat: Wie müssen wir ein digitales Archiv eigentlich betrachten, wenn dort Kunst und Kultur vermittelt wird? Müssen staatliche Museen das übernehmen, diese Fragen, die sie gerade gestellt haben, zu beantworten? Müssen die Kulturobjekte und das Kulturerbe in eine Sammlung zur deutschen Geschichte, wie wir das heute mit der Kolonialgeschichte erleben? Wie kann man das neu bewerten und neu aufarbeiten, dass wir unsere Demokratie damit noch mehr unterstützen? Ich denke, selbst Institutionen wie physische Archive und physische Museen ändern sich. Viele dieser Museum haben sich zum Ziel gesetzt, Vielfalt zu zeigen. Was ist die deutsche Kultur zum Beispiel ohne die Sinti und Roma? Das wäre eine wichtige Frage. Dann haben wir vielleicht sofort die Antwort. Durch die Sammlung des RomArchive könnte man das beantworten, wenn man die unterschiedlichen Objekte, die digital gesammelten Gegenstände und Stücke, in diese Ausstellungen einbringt und anschaut und analysiert. Ich denke, die Arbeit der deutschen Sinti und Roma hat sehr stark dazu beigetragen, dass wir in Deutschland heute - ich könnte auch ganz Europa sagen - eine Rechtsstaatlichkeit haben und dass wir Deutschland noch heute als einen demokratischen Rechtsstaat verstehen, der seine Minderheiten - auch die Dänen, Friesen oder Sorben - unterstützt und immer einbindet in aktuelle Diskurse.

