Anne Frank - Spur eines Kindes

Ernst Schnabel

1950 erschien "Das Tagebuch der Anne Frank", Aufzeichnungen einer jüdischen Kaufmannstochter, die 1933 mit ihren Eltern nach Holland floh und sich nach dem Einmarsch der Deutschen mit ihrer Familie und mit Freunden in einem Amsterdamer Hinterhaus bis zu ihrer Entdeckung 1944 verborgen hielt. Die beiden Schwestern Anne und Margot Frank wurden im November 1944 von Auschwitz nach Bergen-Belsen transportiert. Wann genau Anne Frank starb, ist bis heute unklar - vermutlich im Februar 1945 im KZ Bergen-Belsen. Anne Frank war 14 Jahre alt, als sie mit ihren Tagebuchaufzeichnungen begann und sie war 16, als sie ermordet wurde.

Detaillierte Informationen zur Biographie von Anne Frank und zur gestoppten Neuauflage des umstrittenen Buches "Der Verrat an Anne Frank" finden Sie bei Tagesschau.de.

Als Anne Franks Tagebuchaufzeichnungen 15 Jahre nach Kriegsende (und 4 Jahre nach der holländischen Erstausgabe) in Deutschland veröffentlicht wurden und eine Theaterfassung der Hollywood-Autoren Goodrich & Hackett auf die Bühnen kam, wollten trotz der großen Wirkung die Stimmen nicht schweigen, die das Tagebuch als Fälschung verdächtigten. Ernst Schnabel nahm 1958 einen Auftrag des S. Fischer-Verlages an, den Spuren der Anne Frank nachzugehen. Er suchte nach den Menschen, die in Franks Tagebuch erwähnt werden. 42 von ihnen konnte er ausfindig machen. Die Ergebnisse seiner Recherchen veröffentlichte er zunächst als Radiosendung. Er schrieb damals anlässlich der Sendung:

"Es waren durchaus nicht nur böswillige, sondern auch sehr wohlmeinende Leute, die den Verdacht der Fälschung immer wieder äußerten. Um ihn zu zerstreuen, habe ich mich mit 42 Zeugen in Holland, in der Schweiz, Deutschland und Kanada in Verbindung gesetzt. Ich habe gesammelt, was an authentischen Nachrichten vorlag. Der Daseinsbeweis des Kindes und seines Tagebuchs ist vollständig, ebenso die Weitererzählung des Lebens der Anne Frank bis zu ihrem Tode in Bergen-Belsen. Ich darf hinzufügen, dass ich über das Schicksal des Kindes hinaus auch das ihrer mitleidenden Schicksalsgenossen, gewisse Züge der Täter und Fragen, die uns, die Zeitgenossen der Opfer und Täter, direkt betreffen, zu beleuchten versucht habe. Die öffentliche Teilnahme am Tagebuch diese Kindes war nicht nur bewegend, sondern auf gewisse Weise auch erschreckend. Das Schicksal von sechs Millionen hatte die deutsche Öffentlichkeit bis dahin viel weniger deutlich betroffen, als der Tod dieses einen Mädchens, und es gab Stimmen, kritische, die sagten: es leide sich eben viel leichter mit einem schönen Kinde, als mit einer unabsehbaren Armee von Verelendeten."

Für dieses Werk erhielt Ernst Schnabel u.a. den Preis der Menschenrechte der Unesco ("Prix des Droits de L’Homme") des Prix Italia 1958 sowie den Heinrich-Stahl-Preis der jüdischen Gemeinde Berlin 1959.

Das gleichnamige Taschenbuch (S. Fischer, 1958) erschien in zahlreichen Auflagen und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Die Namen der Personen bzw. Zeugen und somit auch der Figuren im Hörspiel wurden vom Autor verschlüsselt. In "Anne Frank - Spur eines Kindes" (3. Auflage 2005, im Kapitel "Schnittpunkte und Strahlen" auf Seite 15) schrieb Ernst Schnabel dazu:

"Unter den nachgelassenen Papieren Annes hat sich nun ein Zettel gefunden mit einer Reihe von Decknamen, die sie ihren im Tagebuch genannten Mit- und Gegenspielern im Falle einer solchen Veröffentlichung beilegen wollte. Annes Tagebuch ist mit diesen Decknamen veröffentlicht worden, und um unnötige Verwirrungen zu vermeiden, behalte ich sie in meinem Buche bei. Ich werde auch meine übrigen direkt beteiligten Zeugen, die Anne nicht gekannt oder nicht erwähnt hat, mit Decknamen oder nur mit ihren Initialen nennen. Es gibt private Rechte und Gefühle, die hier zu schonen sind. Um aber den dokumentarischen, nachprüfbar-authentischen Charakter dieser Mitteilungen auch formell zu sichern, wurde eine Liste mit den vollen Namen und Adressen aller meiner Zeugen beim Notar des Verlages in Frankfurt deponiert."

Die Liste wird bei Nachfragen aus der Wissenschaft in Kopie zur Verfügung gestellt.

Anne Frank - Spur eines Kindes Mit Ernst Schnabel (Erzähler), Gustl Halenke (Anne Frank), Günther Jerschke (Journalist), Gertrud Kückelmann (Lies), Hans Paetsch (Otto Frank), Heinz Klevenow (Koophuis), Charlotte Schellenberg (Miep), Georg Eilert (Stimme Descartes), Erich Weiher (Gemüsemann), Dagmar Altrichter (Elli), Werner Rundhagen (Zeitstimme), Kurt Fischer-Fehling (Kraler), Marlene Riphahn (Frau de Wiek), Marianne Kehlau (Renate), Inge Schmidt (Frau Lett), Else Theel (Chronistin), Werner Schumacher (Rump), Hartwig Sievers (Körner) und Rosemarie Gerstenberg (Frau Burg).



Regieassistenz: Willy Lamster.

Regie: Fritz Schröder-Jahn.

Produktion: NWDR 1958.

