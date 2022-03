Zwischen Benefiz und Boykott: Die Kultur in Zeiten des Krieges Stand: 18.03.2022 14:20 Uhr Der russische Angriff auf die Ukraine hat Europa verändert. Vieles steht auf dem Prüfstand, was für selbstverständlich gehalten wurde. Das gilt nicht nur für die Politik, es gilt auch für die Kultur. Beitrag anhören 11 Min

von Christiane Peitz

Die Osterkonzerte in der Hamburger Elbphilharmonie finden ohne Valery Gergiev statt. Der russische Maestro, Putin-Freund und Direktor des Petersburger Mariinsky-Theaters schweigt bis heute zum Angriffskrieg gegen die Ukraine. In der westlichen Welt ist er deshalb zur Persona non grata geworden. Münchens Oberbürgermeister hat ihn von seinem Posten als Leiter der Münchner Philharmoniker entbunden. Die Mailänder Scala, die Carnegie Hall, das Festspielhaus Baden-Baden, das Luzern Festival, sie alle stellten die Zusammenarbeit mit ihm ein. Auch Anna Netrebko verlor Engagements, weil der Krieg sie nach eigener Aussage zwar schmerzte, sie aber zugleich ihre Heimatliebe betonte. Die Operndiva cancelte ihrerseits alle Auftritte in nächster Zeit. Sie sei kein politischer Mensch, sagte Netrebko.

Auch die Kultur operiert mit Sanktionen

In der Klassik wird die Trennlinie zur Politik gern besonders scharf gezogen, gilt die Musik doch als erhaben gegenüber dem Tagesgeschäft. Wie politisch sollen also gerade Musikerinnen und Musiker sein? Sind Boykotte ein gebotener Akt der Solidarität mit den Opfern von Putins Krieg? Zunächst einmal: ja. Die Klassik ist nicht weniger in der moralischen Verantwortung als der Sport, die Wirtschaft oder die Unterhaltungsindustrie. So wie westliche Modeketten ihre Filialen in Russland geschlossen haben, bringen Disney und Co. ihre Blockbuster nicht mehr in die russischen Kinos. "Batman" startet nicht in Moskau, solange Putins Armee die Ukraine verwüstet.

Die Softpower Kultur nutzt ihre Publikumsnähe, um die Ukraine mit Appellen, Spendenaufrufen und Benefizveranstaltungen zu unterstützen. Auch symbolische Aktionen helfen, sagt der türkische Regimekritiker und deutsche PEN-Präsident Deniz Yücel, denn Putin sei sein internationales Renommee nicht egal. Gleichzeitig operiert auch die Kultur mit Sanktionen als denkbar schärfster Protestbekundung. Die Liste ist endlos: Netflix verweigert russischen Staatssendern die Nutzung seines Streamingportals, obwohl es eigentlich dazu verpflichtet ist, den Zugang zu ermöglichen. Das Filmfest Cannes hat die russische Delegation ausgeladen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz stoppt ihre Kooperationen mit russischen Museen. Russische Sänger dürfen am Eurovision Song Contest ebenso wenig teilnehmen wie russische Filmschaffende am nächsten Europäischen Filmpreis. Da ist es nur logisch, dass sich auch der Opern- und Konzertgenuss verbietet, wenn Musiker auftreten, die die Ukraine-Invasion gutheißen oder zumindest dulden.

Beschämende Fragen

Gleichzeitig stellen sich schwierige, auch beschämende Fragen. Die eine lautet: Können Künstlerinnen und Künstler, die bekanntlich keine besseren Menschen sind, genötigt werden, sich zu bekennen? Kunst ist nicht per se politisch, aber wenn sie etwas taugt, weiß sie um ihre Welthaltigkeit, um den Resonanzraum um sie herum. Jeder Kulturschaffende ist immer auch zoon politicon, Bürger mit moralischem Kompass. Für Künstler in Russland hat es allerdings drastische Folgen, wenn sie den Krieg jetzt verurteilen. Die Karriere zuhause ist dann gefährdet oder beendet. Ein hoher Preis, der ihnen vom Westen abverlangt wird; wer ihn nicht zahlt, dem droht die Cancel Culture außerhalb Russlands.

Einige dort tätige Dirigenten haben diesen Preis bereits entrichtet. Vasily Petrenko verzichtete zugunsten seines Postens beim Londoner Royal Philharmonic Orchestra auf die Leitung des Staatlichen Moskauer Symphonieorchesters; Thomas Sanderling hat sein Amt beim Philharmonischen Orchester in Nowosibirsk niedergelegt. Der ebenfalls im Westen gefeierte Tugan Sokhiev legte seine beiden Hauptämter nieder, das des Musikdirektors am Moskauer Bolschoi-Theater ebenso wie das an der Oper in Toulouse. Es sei von ihm gefordert worden, "eine kulturelle Tradition der andern vorzuziehen", teilte Sokhiev zur Begründung mit.

Fragwürdige Entscheidungen

Mut, Verweigerung, Verzweiflungstat, innere Emigration, die roten Linien sind schwer zu ziehen. Wer sind wir, die wir die Freiheiten der Demokratie genießen, dass wir Menschen in Diktaturen vor die Wahl stellen, ihnen Heldenmut abverlangen? Der im Schweizer Exil lebende russische Schriftsteller Michail Schischkin hält solche Bedenken für falsch, jedenfalls jetzt, in Zeiten eines verbrecherischen Angriffskriegs. "Schweigen heißt, den Aggressor zu unterstützen", schreibt er. Aus der Liebe zu seinem Vaterland zieht er eine andere Schlussfolgerung als Anna Netrebko. "Im Namen meines Russlands, meines Volks möchte ich die Ukrainer um Vergebung bitten", so Schischkin. Wobei er wisse, "dass alles, was dort geschieht, nicht vergeben werden kann".

Man denkt dieser Tage häufig an Dmitri Schostakowitsch, den von Stalins Regime mal gefeierten, mal terrorisierten russischen Komponisten. Das Berliner Konzerthaus widmet ihm dieser Tage eine Hommage-Reihe und hat die zunächst geplante Aufführung seiner Siebten, der Leningrader Symphonie durch die Fünfte ersetzt. Weil die explizit als Vernichtungsfeldzug auskomponierte Invasion in der Siebten unseren Ohren derzeit nicht zumutbar ist? Eine fragwürdige Entscheidung.

