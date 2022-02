Tommy bleibt ewig jung - Über die neuen Chancen der Älteren Stand: 12.02.2022 11:35 Uhr "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an": Als sogenanntes höheres Semester hat man noch allerhand Möglichkeiten. Wenn Menschen prominent sind, wenn sie z. B. eine Fernsehsendung moderieren, fällt es natürlich besonders auf. Aber auch für die anderen gilt: Das Alter bringt nicht nur Beschwer, es hat auch viel Gutes zu bieten, jetzt vielleicht mehr denn je. Beitrag anhören 11 Min

von Martin Tschechne

Na bitte! Das Rentenalter ist erreicht - aber was kommt dann? Einige schaffen es, einfach so weiterzumachen wie bisher: Architektinnen, Rechtsanwälte, Freiberufler. Einige müssen gehen, weil sie eben diese unsichtbare Linie überschritten haben und der Arbeitsvertrag da kategorisch ist. Außerdem scharren die Nachfolgerinnen und Nachfolger schon mit den Füßen. "Wenn man möchte, wird man vergessen", schrieb eine Freundin kürzlich, eine Professorin, frisch emeritiert, und es klang, als traue sie ihrem hintersinnig verpackten Optimismus nicht so ganz über den Weg. Man könnte ja auch vergessen werden, wenn man das nicht möchte.

Manche sterben. Tun sie das, weil ihnen nichts Besseres einfällt? Tatsache ist, dass die Statistik ungeachtet aller Corona-Anfälligkeiten und kumulierten Verschleiß-Syndrome kurz nach fünfundsechzig einen Zacken nach oben aufweist, der irgendwie noch auf eine befriedigende Erklärung wartet. Gut möglich, dass auch achselzuckende Ratlosigkeit eine Todesursache ist. Zur Beruhigung aber: Bald danach sinkt die Kurve wieder zurück auf die Stetigkeit der alterstypischen Zufälle.

Den Schock der Bedeutungslosigkeit überwinden

Es folgt daraus, dass erfreulich viele den Schock der Bedeutungslosigkeit irgendwann auch überwunden haben und unverzagt weiterleben. Vielleicht in einem Schrebergarten, auf einem Kreuzfahrtschiff, in gemeinnütziger Arbeit, im Ehrenamt - was das soziale Drehbuch eben so vorsieht für die Generation der Boomer, die jetzt in wachsender Zahl die Rentensysteme fluten. Eine neue Beschäftigung findet sich schon, wenn eine oder einer nur umtriebig ist und zur Not auch mal über den eigenen Schatten springt.

Aber was ist, wenn man diesen Lebensabschnitt mal von der anderen Seite betrachtet? Sich also fragt, welche Bedeutung Werte wie Erfahrung, Routine, Gelassenheit und Augenmaß für den Rest der Gesellschaft haben. Es wäre doch leichtfertig, dieses mühsam aufgebaute Betriebskapital einfach über Bord zu werfen. Ja, die Welt und damit die Herausforderungen des Alltags wandeln sich in rasendem Tempo, viel radikaler als es in der Wohngemeinschaftsküche vergangener Zeiten zu ahnen war. Damals genügten ein Bausparvertrag und eine Berechnungstabelle für die Rente, präzise auf zwei Stellen hinter dem Komma, um die Macht des Schicksals zu beschwören. Aber wie lange ist das her? Gefühlt: 100 Jahre.

Biografie ist ein Projekt, das langen Atem voraussetzt. Eine Gesellschaft mit Zukunft braucht die Augenfälligkeit einer längerfristigen Perspektive. Wie sonst könnte Zuversicht wachsen, der Mut zu Entscheidungen: Karriere starten, Haus bauen, Kinder in die Welt setzen? Es geht um Modelle vom Leben, um den sichtbaren Hinweis auf Strategien, die erfolgreich waren, und auf Tugenden, die sich - in aller Vorsicht formuliert - hie und da doch bewährt zu haben scheinen.

Rückkehr von "Wetten, dass...?" - Fernsehen als Lagerfeuer

Kürzlich bemerkte einer, der sehr viel vor dem Fernseher sitzt, dass nicht nur Thomas Gottschalk wieder aus dem Ruhestand vor die Kamera tritt. Auch andere vertraute Größen wie Günther Jauch oder Jan Hofer treffen auf ein Publikum, das sich aufführt, als hätte es nur auf die älteren Herrschaften gewartet. Hofer und Gottschalk sind 71, Jauch immerhin 65. Aber vielleicht ist genau das ja die Botschaft dieser gut gereiften Rollenmodelle: Es gibt keinen Grund, sich ohne Not zurückzuziehen!

Fest steht, dass selbst die Programmgestalter von so viel Erfolg überrascht waren. Die Rückkehr von "Wetten, dass...?" im vergangenen November mit Tommy Gottschalk, schrill verpackt wie eh und je, war geplant als einmalige Sondernummer zum Jubiläum der Show nach 40 Jahren. Auch die prominenten Gäste - Helene Fischer, Heino Ferch, Udo Lindenberg - ließen nicht unbedingt darauf schließen, dass es nun schwungvoll in eine neue Ära der Medienkommunikation gehen sollte. Aber dann sprachen die Zahlen: 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 4,3 Millionen davon in der Altersgruppe 14 bis 49 Jahre, was einem Marktanteil von über 50 Prozent entspricht. Wohl keiner der Beteiligten hätte das zu träumen gewagt.

"Wetten, dass...?" kommt also zurück. Das Fernsehen möchte wieder das Lagerfeuer sein, an dem Junge und Alte wie in längst vergangenen Zeiten zusammenfinden. Und manche Feuilletons sehen schon eine Renaissance der linearen Medien aufscheinen, obwohl sich doch Mediathek und Streaming-Portale fest etabliert haben als die deutlich flexiblere Alternative zum Diktat der Tagesschau um Punkt 20 Uhr und dem orthodoxen Ritual des Tatorts am Sonntagabend.

Was passiert da? Ist es ein Aufflackern sentimentaler Nostalgie? Oder doch Ausdruck einer tieferen Sehnsucht nach Gemeinsamkeit? Natürlich sind die Zeiten vorbei, als die jüngste Folge einer Serie im Abendprogramm am nächsten Tag Gesprächsthema in der Kantine war, aber irgendwas ist da auch verloren gegangen. Nebenbei: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, die immer noch drahtigen Darsteller der Tatort-Kommissare aus München, sind 67 und 63 Jahre alt. Bei der echten Kripo wären sie längst pensioniert.

Wichtige Qualitäten zeigen sich erst auf langer Strecke

Die Suche nach Beispielen lässt sich fortsetzen, und langsam gibt sich ein Muster zu erkennen. Kürzlich erst hat sich die CDU einen neuen Vorsitzenden gewählt, Friedrich Merz. Er ist 66 und trägt die Hoffnungen der Partei auf Erneuerung, programmatischen Aufbruch und personelle Verjüngung. Kein Witz. Olaf Scholz, gegen den er bei der nächsten Wahl eines Bundeskanzlers voraussichtlich anzutreten hätte, ist 63. Von wegen Jugendwahn! Vielmehr scheint sich zu bestätigen, dass viele der wichtigen Qualitäten sich erst auf der langen Strecke zeigen, und dass immer nur hip und schnell und kreativ auch kein abendfüllendes Programm ist. Schon gar keine Basis für eine Politik, die auf Augenmaß und gewachsener Kenntnis beruht.

Die Intelligenzforschung unterscheidet zwischen fluider und kristalliner Intelligenz, Elan und Erfahrung, Flexibilität und Festigkeit. Und keiner, der das Resultat einer Gemeinschaftsleistung zu verantworten oder zu verkaufen hat, würde freiwillig auf das eine zugunsten des anderen verzichten. Grundkurs eins für jeden Manager.

Wer das Rentenalter erreicht hat, darf noch mal Pläne machen. Sollte es sogar. Der eine hält mit Rücklagen und Rente ganze Wirtschaftszweige am Leben: Abenteuerreisen, Seniorenresidenzen mit Blick aufs Meer; wer einen neuen Porsche kauft, ist im Durchschnitt knapp 60, Tendenz steigend. Die oder der andere entdeckt lukrative Möglichkeiten der Zweitverwertung: Die Schauspielerin vermarktet ihren Namen mit einer Gesichtscreme, der Fernsehkoch nutzt seine Popularität, um ein paar Kochbücher auf den Markt zu werfen. Die Politikerin stellt Kenntnisse und Kontakte in den Dienst der Privatwirtschaft, der Fußballer im Ruhestand wird Funktionär. Oder findet jemanden, der seine Kicker-Memoiren zum Bestseller hinaufschreibt.

Dabei gäbe es auch ganz neue Freiheiten zu entdecken: die Kinder aus dem Haus und gut untergebracht, die Finanzen geregelt, die Gesundheit, toi, toi, toi und das Verständnis von den Zusammenhängen des Lebens auf einem Gipfel der Gelassenheit. So lässt sich was richtig Neues anfangen. Ein Spätwerk komponieren, sich an der Uni einschreiben oder mit den Enkeln entdecken, welche Freude im Familienleben stecken kann.

Dämonen der jüngeren Jahre trauen sich nicht mehr hervor

Oder der von seinen Pflichten befreite Mensch tut, was er oder sie gelernt und immer getan hat, nur besser als früher, freudiger, entspannter, effizienter. Denn all die Dämonen der jüngeren Jahre trauen sich schon lange nicht mehr hervor: der Ehrgeiz, die Gier, Missgunst und Verzagtheit. Wer diesen Zustand erreicht und sich dessen bewusst ist, der erlebt ihn als einen Gipfel des Lebens. Und mit einem herzlichen Dank an alle Wissenschaften, die sich mit dem Älterwerden beschäftigen und damit, ihm die Wege zu ebnen: Im Durchschnitt und mit etwas Glück bleiben dafür nach dem Eintritt ins Rentenalter noch fast 20 Jahre.

Also hilft der Senior-Chef jungen Unternehmensgründern auf die Sprünge, die pensionierte Lehrerin gibt Sprachunterricht oder Nachhilfe in Mathematik, und die Rolling Stones gehen auf Tournee. Und weil ihr Schlagzeuger Charlie Watts gerade gestorben ist im Alter von frischen 80 Jahren, heuern sie eben einen neuen an.

So schafft sich der Mythos seine eigene Realität. Jeder Heldengesang befördert eine Haltung. Neil Young und Joni Mitchell sperren ihre Musik für den Abspieldienst Spotify, verzichten damit auf üppige Einnahmen, um Zeichen zu setzen gegen das zynische Spiel des Internet-Giganten mit Verschwörung und Hetze. Die beiden sind Urgesteine der Rockgeschichte, 76 und 78 Jahre alt, Generation Woodstock; und die rebellische Haltung ist offensichtlich mehr als nur der Refrain ihrer Lieder. Ob sie mit ihrer trotzigen Moral etwas Größeres ins Rollen bringen? Immerhin hat die Aktion die Debatte um Zuständigkeit und Verantwortung im Internet noch mal kräftig befeuert. Die Aktie von Spotify gerät in Schwierigkeiten.

Vielleicht wäre es eine Nummer zu groß, gleich von Weisheit zu sprechen. Aber fest steht, dass so manche Einsicht in Zusammenhänge, manche Festigkeit im Urteil und mancher heilige Zorn - dass sie ohne ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel nicht zu haben wären.

