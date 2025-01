Vor der Bundestagswahl: Wie wählen muslimische Wahlberechtigte? Stand: 31.01.2025 06:00 Uhr Wenn am 23. Februar der neue Bundestag gewählt wird, dann sind gut sieben Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte wahlberechtigt. Eine aktuelle Befragung zeigt, zu welchem Wahlverhalten diese Menschen neigen.

von Hans Stallmach

Ob mit oder ohne Migrationshintergrund: Im Wahlverhalten der Menschen gibt es viele Gemeinsamkeiten, stellt Friederike Römer fest. Sie ist eine der Autorinnen der Studie des DEZIM-Instituts Berlin. Prägend für die politische Orientierung seien Einkommen, Bildung, Alter und Wohnort. "Aber man kann auch sagen, dass es innerhalb der Gruppe 'Wähler mit Migrationshintergrund' Unterschiede gibt, was die Herkunftsregion angeht; dass Menschen aus der MENA-Region und der Türkei, die wir in unserer Studie zusammenfassen, eher links wählen", so Römer.

MENA-Region: Das sind in der Studie die arabischen Länder sowie der Iran. Zusammen mit der Türkei sind es also die Länder, die eindeutig muslimisch geprägt sind.

BSW punktet bei Menschen mit Wurzeln im Nahen Osten

Vor allem in der türkischen Community war die SPD über Jahrzehnte hinweg unumstritten die Nummer eins, sagt der Kommunalpolitiker Dincer Dinc aus Salzgitter: "Die SPD war die Partei, die die Ausländer von Haus aus gewählt haben, die Partei ihrer Herzen. Und das ist eine ganze Zeit lang auch so geblieben. Aber: Es ist wirklich sehr vielfältig geworden. Die SPD ist nicht mehr die Hochburg für die türkischen Menschen." Die Gleichung "Arbeitsmigration - gleich Gewerkschaft - gleich SPD" geht schon lange nicht mehr auf.

Auffällig ist zum Beispiel, dass laut Studie gerade bei den Wahlberechtigten mit Wurzeln im Nahen Osten das Bündnis Sahra Wagenknecht deutlich beliebter ist als in allen anderen Gruppen. Und das, obwohl die Partei nicht gerade als migrationsfreundlich gilt. Friederike Römer erklärt das unter anderem mit der Israel-kritischen Haltung der Partei im Nahost-Krieg. "Es ist festzuhalten, dass es zum Beispiel Unterschiede gibt hinsichtlich der Sorgen, die sich Menschen machen zu den Auswirkungen des Nahost-Konfliktes auf Deutschland. Wir finden, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht sehr hohe Zustimmung verzeichnen kann; es kann auch damit zusammenhängen, dass die Partei frühzeitig andere Angebote gemacht hat im öffentlichen Diskurs zum Nahost-Konflikt."

Viele Nichtwähler unter den Migranten

Auch die CDU hat inzwischen eine stabile Basis in der Gruppe der Wahlberechtigten mit türkischen oder arabischen Wurzeln - das "C" im Parteinamen stellt dort kein Hindernis dar. Deutlich unbeliebter sind dagegen FDP und Grüne, während die AfD die mit Abstand niedrigsten Sympathiewerte erhält. Auffällig ist aber auch: Der Anteil der Nichtwähler ist in dieser Gruppe besonders hoch. Das hat auch Dincer Dinc aus Salzgitter beobachtet: "Viele fühlen sich nicht wirklich hier zu Hause. Sie leben alle hier, seit 20, 30, 40 Jahren; aber man hat das Gefühl: 'Ist ja nicht mein Problem.' Und das ist einer der größten Faktoren, warum die Migranten-Community nicht wirklich wählen geht. Man sieht gar nicht die Gefahr, die von den Un-Demokraten ausgeht. Und das ist das Schlimme: dass man nicht das Gefühl hat, dass es jetzt wirklich kurz vor zwölf ist!"

Mit der politischen Einstellung von Zugewanderten hat sich auch die in Marokko geborene Ghalia El Boustami beschäftigt; heute leitet sie die Stabsstelle Integration im Landkreis Wolfenbüttel. Bei vielen Zugewanderten gebe es zwar durchaus ein hohes politisches Interesse, aber: "Ein Schritt, der auch wichtig ist: dass die Parteien sich strukturell öffnen und den Migrantinnen und Migranten das Gefühl geben: 'Hier kannst du mitmachen. Du bist nicht nur die nette Person um die Ecke, die Döner verkauft, sondern du bist auch ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin, deine Meinung interessiert uns!' Diese Geste fehlt mir viel zu oft!"

Das Gefühl "Deine Stimme zählt!" erhielten Zugewanderte immer noch viel zu selten, meint Ghalia El Boustami. "Es gibt schon einen großen Wunsch zur Teilhabe, zur Partizipation. Unbewusst ist aber auch eine gewisse Traurigkeit da, nicht gesehen zu werden. Gerade jetzt, wenn man sieht, wie sich die Debatten zum Thema Migration und Asyl verhärten."

Rechtsextremismus als wichtigstes Problem

Die Studie hat nicht nur nach der politischen Orientierung gefragt, sondern auch danach, was das heute drängendste politische Thema ist. Und da hat die Gruppe mit türkischen und arabischen Wurzeln ein ganz eindeutiges Votum abgegeben, so Friederike Römer: "Jeder siebte in der Gruppe 'Migrationshintergrund MENA/Türkei (Anm d. Red: MENA steht für Middle East and North Africa) benennt Rechtsextremismus als das wichtigste politische Problem zur Zeit. Das heißt, es ist nicht eins von vielen, sondern es ist wirklich das für diese Menschen in Deutschland derzeit drängendste Problem. Das müssen Parteien sehen und dem müssen sie etwas entgegensetzen."

