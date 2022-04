Ramadan ohne Corona-Einschränkungen Stand: 08.04.2022 08:00 Uhr Seit knapp einer Woche fasten die Muslime - der Ramadan hat begonnen. Traditionell treffen sich die Gläubigen freitags zum gemeinschaftlichen Gebet in der Moschee. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie können sie nun wieder alle hier zusammenkommen. Bita Schafi-Neya hat die islamische Gemeinde in Braunschweig besucht. Beitrag anhören 5 Min

Der Muezzin-Ruf ertönt in der islamischen Gemeinde. Rund 50 Mitglieder haben sich dort zum Freitagsgebet versammelt. Sie breiten ihre Gebetsteppiche aus und setzen sich auf ihre Knie - gen Mekka gerichtet. Trotz der gelockerten Corona-Maßnahmen tragen alle eine Maske, halten Abstand. Auch die weißen Klebebänder auf dem Teppichboden sind noch zu sehen. Sie markieren die Stellen, wo die Betenden Platz nehmen dürfen.

Vor allem die älteren Mitglieder sind noch etwas vorsichtig, betont Burhan Al-Ghori, Vorsitzender der islamischen Gemeinde in Braunschweig: "Die Richtlinien ändern sich zurzeit sehr häufig, Maske - nicht Maske, Abstand - nicht Abstand und so weiter, so dass auch bei uns unter den Mitgliedern eine Unsicherheit entsteht und viele es meiden, sich in großer Zahl in Räumlichkeiten zusammenzufinden. Seit der Corona-Pandemie ist es so, dass wir nicht mehr den Besucherandrang haben wie früher."

Nur kleine Treffen während der Corona-Pandemie

Während der Corona-Pandemie haben sich die Mitglieder nur innerhalb der Familie in kleinen Gruppen getroffen. Die Kinder und Jugendlichen konnten ihre Freunde kaum sehen. Darunter hat der 18-jährige Johannes Sabas besonders gelitten: "Es ist wie eine Sache, die fehlt im Alltag, weil das eine Tradition ist, dass man jeden Freitag zur Moschee geht, schon als kleines Kind. Wenn dann so eine Sache wegfällt, ist das schon schwer. Du gehst zur Schule oder zur Arbeit und dann bist du jeden Freitag um die gleiche Uhrzeit hier. Das geht natürlich auch in die Seele, wenn so etwas wegfällt."

Weitere Informationen Der Fastenmonat Ramadan in Zeiten von Corona Gläubige Muslime verzichten im Ramadan zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Essen und Trinken - auch während der Pandemie. mehr

Iftar: Abendliches Fastenessen in der Moschee

Beim Fastenbrechen während des Ramadan werden die Moscheen abends zu sozialen Anziehungspunkten. Dann laden die muslimischen Gemeinden Nachbarn und Freunde zum Iftar ein - dem gemeinschaftlichen Fastenessen. Es wird gebetet, gegessen und geredet bei Tee und Gebäck - bis zum späten Abend, erzählt Burhan Al-Ghori: "Die Muslime empfinden den Ramadan nicht als eine Zwangsforderung der Religion. Im Gegenteil, sie empfinden das als Segen und auch als Entschleunigung. Gerade heutzutage ist das ein Thema."

Selbstdiziplin lernen

Der Ramadan ist eine der fünf Hauptpflichten, die Menschen mit muslimischem Glauben erfüllen müssen - ausgenommen sind Schwangere, Kranke, Kinder und Reisende. Mit dem Fasten wollen Muslime Selbstdisziplin erlernen und durch gemeinsames Zusammensein ihren Glauben stärken:

"Der Ramadan ist gerade aus medizinisch wissenschaftlicher Sicht gar nicht als eine Maßnahme zu sehen, die den Körper schwächt. Im Gegenteil: Man merkt vielleicht die ersten zwei Tage den gewohnten Hunger. Es ist doch so, dass dann spätestens am dritten, vierten Tag eine Reinigung im Körper stattfindet und man merkt regelrecht, dass man teilweise auch eine Kraft verspürt. Von daher ist es für viele gar kein Problem, nebenbei zu arbeiten. Ich kann noch dazu sagen, dass ich zweimal die Woche zweieinhalb Stunden auch beim Sport bin", berichtet Al-Ghori.

Gemeinsames Nachtgebet stärkt Zusammenhalt

Für viele Mitglieder ist auch das Nachtgebet besonders wichtig. Nach langer Zeit können die Gläubigen endlich wieder gemeinsam auch nach Sonnenuntergang in der Moschee beten, erzählt Sadiqu Al Moussllie, Vorstand des Zentralrats der Muslime: "Die Menschen kommen zu den Abendgebeten, zu Tahawi, die sehen sich wieder öfter als vorher. Das sind dann Gebete, die man natürlich freiwillig macht. Aber auch die Möglichkeit zu haben, sich überhaupt zu treffen, in der Moschee den Koran zu lesen, zu rezitieren, mit den anderen auch dieses schöne Gefühl des Miteinanderseins und auch an Gott zu denken, sich zu besinnen, sich gemeinsam auf Gott zurückzubesinnen, das stärkt den Zusammenhalt. Und das ist das, was die Leute natürlich vermisst haben in den letzten zwei Jahren."

Nach einer halben Stunde ist das Freitagsgebet beendet. Alle Mitglieder falten ihre Gebetsteppiche wieder zusammen. Gemeinsam trinken sie noch ein Glas Tee und unterhalten sich. Dann gehen alle wieder glücklich und zufrieden nach Hause.

Basiswissen Ramadan Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders. In diesem Monat wurde dem Glauben nach der Koran herabgesandt. Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islam - und demnach Pflicht für gläubige Muslime. Haben sie die Pubertät erreicht, verzichten sie von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken und Sex sowie Rauchen und andere Gelüste. Zudem sollen sie nicht schlecht reden oder Böses tun. Ausgenommen von der Fastenpflicht sind Kinder und Schwangere. Kranke und Reisende können die Tage nachholen, in denen sie nicht fasten konnten. Nach Sonnenuntergang wird mit dem Iftar das Fasten gebrochen. Offiziell beginnt dieses abendliches "Frühstück" mit Datteln und Wasser oder Milch. Das zweite Mahl des Tages wird kurz vor der Morgendämmerung und dem Fadjr-Gebet (gegen 3 Uhr) eingenommen. Besonders wichtig ist im Ramadan die Gemeinschaft - Familie und Freunde besuchen sich gegenseitig zum Fastenbrechen. Zudem zahlen die meisten Muslime am Ende der Fastenzeit "Zakat" - eine religiöse Pflicht-Abgabe zugunsten Bedürftiger. Am 4. Juni endet die Fastenzeit mit dem Ramadanfest ʿĪd al-Fitr (arabisch) oder auf türkisch Ramazan Bayramı.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Freitagsforum | 08.04.2022 | 15:20 Uhr