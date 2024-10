"Muslimisch-jüdisches Abendbrot": Miteinander in Zeiten der Polarisierung Stand: 25.10.2024 06:00 Uhr Saba-Nur Cheema und Meron Mendel führen eine jüdisch-muslimische Beziehung. In ihrem Buch "Muslimisch-jüdisches Abendbrot" beschreiben sie, wie das funktioniert und vor welchen Herausforderungen beide stehen.

von Hans Stallmach

Dass Islam und Judentum nicht gut miteinander auskommen, das ist eine weit verbreitete Vorstellung. Sie hat natürlich zu tun mit dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern in Nahen Osten, scheint sich aber auch in Deutschland zu bewahrheiten: Denn zwischen beiden Gruppen herrscht auch bei uns seit geraumer Zeit Schweigen. Dass das ganz und gar nicht so sein muss, dass gerade im privaten Bereich eine sehr fruchtbare jüdisch-muslimische Beziehung möglich ist, das ist das Thema eines Buches mit dem Titel: "Muslimisch-jüdisches Abendbrot". Geschrieben haben es die Politologin Saba-Nur Cheema und Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder - und von ihren vielfältigen Erfahrungen und Einsichten handelt das gemeinsam geschriebene Buch.

"Bei uns wird gleichberechtigt Islam und Judentum ausgelebt"

"Als ich meinen Eltern, meiner Familie mitgeteilt habe, dass ich eine muslimische Freundin, zukünftige Frau habe, da gab es keine Freudensprünge, keinen Jubel", sagt Meron Mendel, der in Israel in einem Kibbuz groß geworden ist, bei der Israelischen Armee diente und vor gut 20 Jahren nach Deutschland kam.

"Die Nachrichten, die ich bekomme, anonyme und auch Hass-Nachrichten, die sind schon ziemlich krass. Mir wird nicht nur Verrat vorgeworfen, mir wird auch abgesprochen, noch eine Muslimin zu sein", erzählt Saba-Nur Cheema. Geboren wurde sie in Frankfurt am Main, wuchs in einer sehr religiösen, aus Pakistan stammenden Familie auf. Widerstände gegen ihre muslimisch-jüdische Ehe gab es in beiden Familien- und Freundeskreisen. Häufiges Argument war die Frage, wie denn die Kinder aus dieser Partnerschaft groß werden sollten: muslimisch oder jüdisch? Die Eltern entschieden sich, keiner Religion den Vorrang zu geben. "Bei uns zu Hause wird gleichberechtigt Islam und Judentum ausgelebt, die jüdischen und muslimischen Feiertage", erklärt Mendel . "Wir verlassen uns darauf, dass sie irgendwann dann selbst ihre Entscheidung treffen; und die kann dann so ausfallen, dass sie sagen, sie sind sowohl jüdisch als auch muslimisch. Hauptsache, sie haben die Legitimität, selbst ihre Entscheidung zu treffen."

Diese Offenheit in religiösen Fragen stieß innerhalb der jeweiligen Gemeinschaften auf wenig Verständnis. "In beiden Communitys - egal, wie liberal sie sind - wird trotzdem diese orthodoxe Auslegung praktiziert: Ein Kind ist nur jüdisch, wenn die Mutter jüdisch ist. Und im Islam ist es so, dass der Vater entscheidet, welche religiöse Zugehörigkeit das Kind hat. Diese Option, die wir anbieten: Es geht auch beides gleichzeitig, jüdisch und muslimisch - was theologisch wahrscheinlich nicht funktioniert, aber in der Praxis, in der kulturellen Form durchaus möglich ist. Da stoßen wir auf sehr viel Gegenwind", so Cheema.

Saba-Nur Cheema fordert innermuslimische Debatte

Vor drei Jahren begannen die beiden, das Thema offensiv anzugehen, und zwar in einer monatlichen Kolumne in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" - stets von beiden gemeinsam geschrieben, und jetzt in ihrem aktuellen Buch zusammengefasst. Die Themen gehen weit über das Familiäre hinaus: Die Texte handeln vom Umgang mit Rechtsradikalen, thematisieren die Debatte um die Identitätspolitik bis hin zur Frage, wie im Judentum und im Islam mit dem Sterben umgegangen wird.

Seit einem Jahr aber stehen die Debatten über den Nahost-Krieg im Mittelpunkt der gemeinsamen Betrachtungen. Und die seien auf jüdischer und muslimischer Seite ganz überwiegend von einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt; was fehle, seien Zwischentöne und abweichende Meinungen, stellt zum Beispiel Saba-Nur Cheema für die deutschen Musliminnen und Muslime fest: "Das ist ein Problem, weil da eine innermuslimische Debatte wichtig ist; wie können wir hier eine Differenzierung schaffen: Israel-Kritik ist das eine, aber nicht die Feindschaft, die oft in Antisemitismus mündet - das fehlt alles. Es braucht unbedingt die Kompetenz und die Bereitschaft, innermuslimisch in diesen Dialog zu gehen und zu streiten."

Konstruktive Diskussionen bei den Berliner Festspielen

Auf muslimischer und jüdischer Seite gebe es zum Nahost-Konflikt einen starken inneren Zwang zur Konformität, so Meron Mendel. Gerade deshalb suchen beide bei ihrer Lesereise die Auseinandersetzung, besuchen auch jüdische und Moschee-Gemeinden: "Wir haben in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass Diskussionen auch funktionieren können", findet Mendel. "Wir hatten beispielsweise vier volle Tage in den Berliner Festspielen, wo wir Palästinenser, Israelis und Deutsche zusammengebracht haben. Es war sehr kontrovers, aber sehr offen und sehr konstruktiv."

