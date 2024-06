Pilgerreise nach Mekka - Vorbereitungen auf den Hadsch Stand: 07.06.2024 10:28 Uhr Der Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka, ist aufwendig, teuer und muss gut vorbereitet werden. Auch in Deutschland gibt es spezielle Hadsch-Seminare und Workshops zur Vorbereitung.

von Kadriye Acar

Für Muslime auf der ganzen Welt beginnt eine wichtige Zeit - vielleicht sogar die wichtigste Zeit ihres Lebens: die Pilgerfahrt nach Mekka. Sie ist die fünfte Säule des Islam (neben dem Bekenntnis, dem Gebet, der Almosensteuer und dem Fasten.) Und damit ist jeder Muslim, der es sich leisten kann, verpflichtet, einmal im Leben nach Mekka zu pilgern.

Hadsch: "Wie eine Rose, die im Herzen aufgeht"

Khadija Azzaoui strahlt übers ganze Gesicht, wenn sie über die Hadsch, die Wallfahrt nach Mekka und Medina erzählt: "Das ist wie eine Rose, die im Herzen aufgeht. Das muss man erleben, das kann man nicht beschreiben, das muss man fühlen, das muss man spüren. Man sieht diese leuchtenden Augen, diese Zufriedenheit, ich bin angekommen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes."

Die leuchtenden Augen: Das sind die Augen der Pilgerinnen und Pilger, wenn sie endlich in Mekka und Medina sind. Aber bis es soweit ist, muss noch viel organisiert werden. Und darum kümmert sich Khadija: "In dem Moment, wo der Pilger sich anmeldet, sich für die Reise aktiv entscheidet, fangen unsere Arbeiten an. Wir stehen wöchentlich mit unseren Pilgern in Kontakt und versuchen jeden - bildlich gesehen - an die Hand zu nehmen. Wir haben jede Woche ungefähr drei Webinare, zum Beispiel ein Frauenseminar. Da geht es darum: Was packe ich ein, was nehme ich zum Beispiel mit, wenn ich meine Menstruation habe? Worauf muss ich achten, wenn ich schwanger bin?"

Hadsch: Die Reise ihres Lebens

Fragen über Fragen, die Khadija Azzaoui geduldig beantwortet. Denn für die meisten der Pilgerinnen und Pilger ist das die Reise ihres Lebens, die Reise, auf die sie vielleicht Jahre hin gespart haben. Da will jeder und jede gut vorbereitet sein, wie zum Beispiel die 200 Frauen, die an dem Frauenseminar teilnehmen. Khadija Azzaoui beantwortet geduldig alle Fragen:

"Ich konnte bei der Registrierung nicht angeben, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe. Das hat das System einfach nicht angenommen. Kann da überhaupt Rücksicht drauf genommen werden?"

"Ist es ratsam, auch ein paar geschlossene Schuhe zu haben oder reichen Sandalen vollkommen aus?"

"Ich wollte fragen: Wenn man seine Tage bekommt, was macht man dann?"

Von den 400 Gläubigen, die die Wallfahrt machen wollen, sind die Hälfte Frauen. Es erstaunt, dass Khadija eine der wenigen Frauen in diesem Business ist: "Gerade von Frau zu Frau ist das sehr wichtig. Es gibt einige Themenbereiche, die möchte man nicht mit einem Mann besprechen. Wenn man als Frau alleine fährt, bevorzugt man eher eine Frau als Begleitung. Viele Frauen in meinem Alter haben Familie, sie sind familiär oder gesellschaftlich eingebunden und können nicht zwei-, dreimal im Jahr die Familie zu Hause lassen und sich um Pilger kümmern."

Hineingeboren ins Pilgergeschäft

Geboren und aufgewachsen in Deutschland hat Khadija Azzaoui Jura studiert und ist Wirtschaftsjuristin. Doch sehr schnell hat auch sie sich dem Pilgergeschäft zugewandt - so wie ihr Vater, der einst den Grundstein dafür gelegt hat: "Mein Vater, meine Vorfahren sind alles Imame, sie kommen aus diesem Bereich. So ist man da quasi hineingeboren worden. Man wächst in diese Sparte rein."

Eine Woche nach dem Webinar findet eine Präsenzveranstaltung statt, mit Männern und Frauen. Diesmal geht es um organisatorisch-technische Fragen wie: Wie komme ich zum Flughafen? Haben wir auch Zeit zum Shoppen? Gibt es einen Tresor für Wertsachen? Khadija ist glücklich: "Es läuft sehr gut, die Pilger sind sehr zufrieden. Mein Herz blüht auf."

