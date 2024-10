Nach dem 7. Oktober: Verunsicherung in der muslimischen Community Stand: 04.10.2024 06:00 Uhr Die Folgen des Überfalls der radikal-islamistischen Hamas auf Israel vor einem Jahr und des Gaza-Krieges sind auch in Deutschland spürbar: Festzustellen sind wachsende Judenfeindlichkeit und antiislamischer Rassismus.

von Michael Hollenbach

Mehmet Akyalcin ist in Göttingen geboren. Der 58-Jährige engagiert sich in der Ayasofya-Moschee in Hannover. Der Terror der Hamas ist für ihn nicht zu akzeptieren. Zugleich trauert er um die rund 40.000 toten Glaubensgeschwister im Gaza-Streifen. Doch diese Trauer in der Öffentlichkeit zu zeigen, sei kaum möglich: "Das war für uns schwierig. Darf ich meine Trauer zeigen? Wie kann ich meine Trauer zeigen? (...) Den Menschen war es schwierig, eine palästinensische Flagge zu zeigen, um Mitgefühl zu symbolisieren. Irgendwie mussten wir ja die Gefühle transportieren, damit die trauernden Menschen, die weit weg sind, das mitbekommen."

Auch Yazid Shammout fühlt sich oft ohnmächtig. Shammout ist Vorsitzender der Palästinensischen Gemeinde in Hannover. Er hat den Terror der Hamas verurteilt, vermisst zugleich eine Empathie der Gesellschaft mit den palästinensischen Opfern: "Es muss doch mal einen Aufschrei geben, dass das so nicht weitergeht, dass Zivilisten, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben, so weiter leiden und sterben. Das ist ein Unrecht."

Doch über dieses empfundene Unrecht öffentlich zu reden - da sei man in muslimisch-migrantischen Kreisen sehr vorsichtig, meint Mehmet Akyalcin: "Egal, was man gesagt hat, es hätte falsch verstanden werden können. Das war eine schwierige Phase, wo wir nicht wussten, wie wir reagieren."

Islamfeindliche Straftaten steigen

Mehmet Akyalcin hat seit dem 7. Oktober eine wachsende Islamfeindlichkeit festgestellt. Das kann die muslimische Studentin Mona nur bestätigen. Mona arbeitet mit in der Fachschaft des Instituts für Islamische Theologie in Osnabrück: "In der Öffentlichkeit bleibt es auch nicht bei bösen Blicken, sondern man wird beleidigt, angespuckt, bis hin zu Gewalt, wo das Kopftuch abgerissen wird, wo geschlagen wird."

2023 registrierte die Polizei rund 1.500 islamfeindliche Straftaten - die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Ausgrenzungen führen teilweise dazu, dass auch jüngere migrantische Muslime mit dem Gedanken spielen, ins Heimatland ihrer Groß- oder Urgroßeltern auszuwandern. "Ich hatte noch nie so oft Gespräche über das Auswandern wie in den letzten Monaten", sagt Mona. "Ganz viele fühlen sich hier nicht mehr wohl und willkommen, obwohl man ja praktisch zur Gesellschaft gehört." Das bestätigt auch Fatih Yildiz. Er ist Vorsitzender der Hamburger Schura, des Rates der islamischen Gemeinschaften in der Hansestadt: "Viele Menschen haben diese Befürchtung und sie denken laut darüber nach, aber wir haben auch eine Verantwortung, um die Demokratie und Vielfalt zu unterstützen und zu schützen. Wenn wir sehen, dass es sich schlecht entwickelt, sind wir die, die aufgefordert sind, es besser zu machen."

Annäherung durch interreligiösen Dialog

Trotz einer Polarisierung, beispielsweise in den sozialen Medien, beklagen aber auch viele Menschen ein öffentliches Schweigen über den Nahost-Konflikt und seine Ursachen. Auch ein interreligiöser Dialog findet nur sehr selten statt. Ein Lichtblick ist da das Interreligiöse Forum in Hamburg, in dem acht verschiedene Religionsgemeinschaften - unter anderem Juden und Muslime - sich regelmäßig austauschen. Einer der Mitglieder des Forums ist Fatih Yildiz: "Es ist sehr wichtig, dass es solche Plattformen gibt, wo man geopolitische und gesellschaftliche Konflikte sachlich bearbeiten kann", findet er. "Das ist ein sehr wichtiges Forum, um auch in die Gesellschaft ein Zeichen zu setzen, dass man, auch wenn man nicht einer Meinung ist, sich mit Respekt mit diesen Themen auseinandersetzen kann."

Das Interreligiöse Forum ist für den Vorsitzenden der Hamburger Schura ein Hoffnungsschimmer, eine Perspektive: "Wir müssen miteinander sprechen, diskutieren und gemeinsam eine Lösung finden. (...) Alles ist da, was wir brauchen, nur wir müssen den Mut haben, aufeinander zuzugehen und gemeinsam was zu gestalten."

