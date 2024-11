Muslimische Gefängnisseelsorge: Status Quo und Blick in die Zukunft Stand: 29.11.2024 06:00 Uhr In den letzten Jahren ist klar geworden, dass es in den deutschen Vollzugsanstalten auch islamische Seelsorger geben muss. Bei einer Tagung am Islamkolleg in Osnabrück haben Fachleute über den aktueller Stand und Perspektiven debattiert.

von Ulrike Hummel

Sie arbeiten oft ehrenamtlich, tragen Verantwortung und sind in einem Tätigkeitsfeld unterwegs, das gerade erst entsteht. Cengiz Ayar ist Gefängnisseelsorger in Niedersachen und war der erste im Land, der einen Teilzeitvertrag bei einer JVA bekommen hat. Mit 20 Wochenstunden kümmert er sich um muslimische Inhaftierte. Hauptsächlich sind es Einzelgespräche, die der 34-Jährige führt, wenn er die JVA Sehnde bei Hannover betritt. Die Sorgen und Nöte der Inhaftierten sind vielfältig: "Meistens ist es das Gefühl, in der Anstalt inhaftiert zu sein, wie man hergekommen ist auch, der Weg in die Anstalt, in die Inhaftierung", sagt Ayar. "Fluchterfahrungen sind ab und zu auch Themen. Die Taten, die geschehen sind, der Gedanke daran. Der Gedanke an die Familie und wie es ihr geht, dass man voneinander getrennt ist."

Seelsorger-Ausbildung am Islamkolleg in Osnabrück

Erst in den letzten Jahren hat man die Notwendigkeit der islamischen Gefängnisseelsorge erkannt und begonnen, sie zu professionalisieren. Initiiert hat dies die Deutsche Islam Konferenz 2016. Danach haben erste Bundesländer Arbeitsgruppen in den Justizministerien eingerichtet, deren gemeinsamer Abschlussbericht 2019 den Aufbau einer islamischen Gefängnisseelsorge empfiehlt. Eine Ausbildung dazu gibt es in Deutschland erst seit einigen Jahren. Am Islamkolleg in Osnabrück etwa werden islamische Seelsorgerinnen und Seelsorger für ganz Deutschland ausgebildet. Bülent Ucar, Wissenschaftlicher Direktor der Einrichtung, zu den Voraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber: "Grundsätzlich erwarten wir von der Person die Zugehörigkeit zu der Religion des Islams und eine akademische Ausbildung auf Masterniveau; das heißt, man sollte Islamische Theologie studiert haben - idealerweise hier in Deutschland. Außerdem sind exzellente Sprachkenntnisse wichtig, mindestens ein Lebensalter von 25 Jahren und eine offene, empathische Grundhaltung gegenüber Menschen und der Gesellschaft."

Zum Freitagsgebet fungiert der Seelsorger auch als Imam, indem er vorbetet. Das muss er gleich zweimal tun, denn aus Sicherheitsgründen werden die Bereiche U-Haft und Strafhaft voneinander getrennt.

Islamische Gefängnisseelsorge steckt noch in den Kinderschuhen

Die Gefängnisseelsorge ist grundsätzlich Sache der Länder. Wie in anderen Bundesländern, war es auch in Niedersachsen so, dass es anfangs nur lockere, lokale Kooperationen zwischen einzelnen JVAs und Moscheegemeinden gab - auf ehrenamtlicher Basis. Hier hat sich einiges getan. In Niedersachsen arbeitet das Justizministerium aktuell mit zwei Dachverbänden, der "Schura" und den "Muslimen in Niedersachen", zusammen. Stephanie Springer, Leiterin der Abteilung Vollzug im Justizministerium, freut sich darüber, dass in elf von 13 JVAs landesweit eine islamische Gefängnisseelsorge angeboten wird: "Wir gewährleisten das Grundrecht auf religiöse Ausübung für alle Gefangenen im Rahmen der Möglichkeiten. Unsere Seelsorgenden sind verpflichtet, durch ihre Honorarverträge oder Dienstverträge so etwas wie Freitagsgebete abzuhalten und Seelsorgegespräche und Einzelgespräche durchzuführen. Es gibt auch Gruppenangebote."

Doch insgesamt steht man noch am Anfang einer Professionalisierung. Cengiz Ayar wünscht sich, "dass man erstmal finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stellt und dann Teilzeitstellen oder Vollzeitstellen entwickelt. Dazu könnte von jeder Seite ein eigener Beitrag geleistet werden: von den Religionsgemeinschaften, von den islamischen Ausbildungsinstituten, vom Justizministerium und von den Bundesländern, sodass diese Tätigkeit tatsächlich etabliert werden kann."

Mit Blick in die Zukunft müssen auch noch einige juristische Dinge geklärt werden: etwa die Frage nach dem Ansprechpartner für theologische Belange. Bei der christlichen Seelsorge ist das die Kirche, bei den Muslimen ist das noch ungeklärt.

