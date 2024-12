Kaffee, Sofa, kiffen: Arabische Worte im Deutschen Stand: 06.12.2024 15:00 Uhr Aus keiner anderen nichteuropäischen Sprache sind mehr Begriffe in die Sprachen Westeuropas eingeflossen als aus dem Arabischen. In seiner humorvollen Kolumne stellt Kerim Pamuk einige dieser Begriffe vor.

Wenn Sie sich auf dem geliebten Sofa fläzen, Kaffee trinken und dabei in Ihrem Lieblingsmagazin herumblättern, sind Sie was? Richtig, ein Orientale! Genauer gesagt, ein Araber. Denn Sofa und Kaffee verdanken wir den Arabern, und das Wort "Magazin" stammt ebenfalls aus dem Arabischen. Sie wurden also schon immer aufs Beste islamisiert und haben es nicht einmal bemerkt. Klingt komisch, ist aber so.

Wie arabische Waren und Worte nach Deutschland kamen

Im Mittelalter gehörte der mitteleuropäische Lebensraum nicht zu den zivilisatorischen Hotspots. Die befanden sich weiter im Süden, am Mittelmeer. Die Bewohner des heutigen Spanien, Frankreich und Italien kamen damals durch Kriege und Handel mit den islamischen Reichen in Spanien, Nordafrika und der Levante in Kontakt. Durch diesen teils freiwilligen, teils unfreiwilligen Austausch übernahmen sie neben Waren auch arabische Begriffe und manchmal gleich beides zusammen. Waren und Worte wanderten schließlich mit zeitlicher Verzögerung weiter nach Norden, unter anderem zu den Deutschen.

Zum Beispiel kannten weder Deutsche noch andere Europäer ein gepolstertes Sitzmöbel für mehrere Personen mit Rücken- und Armlehnen, das "Sofa". Ergo hatten sie dafür auch keine Bezeichnung. "Sofa" stammt vom arabischen "suffa", was "Erhöhung, Sitzbank" bedeutet. Über das Lateinische, Italienische und Französische gelangten die arabischen Wörter ins Deutsche. Wir benutzen also durchaus gerne arabische Waren und Begriffe, wenn wir sie für Italienisch oder Französisch halten.

Der Siegeszug des Kaffees

Im Osten Afrikas beginnt die Geschichte des Kaffees. Die Pflanze stammt wohl aus dem äthiopischen Hochland und wurde zuerst nach Südarabien, dem Jemen, exportiert. Dort gaben Sufis dem neuen und anregenden Getränk auch seinen Namen: "Qahwa", ein seltenes und poetisches Wort für Wein. Unser Kaffee ist eine Entlehnung von Qahwa. Das Arabische hat übrigens inklusive Qahwa 150 verschiedene Worte für Wein. Selbst im Koran findet der Wein in Sure 16, Vers 67 wohlwollende Erwähnung: "Und (wir geben euch) von den Früchten der Palmen und Weinstöcken (zu trinken), woraus ihr euch einen Rauschtrank macht, und (außerdem) schönen Unterhalt. Darin liegt ein Zeichen für Leute, die Verstand haben."

Vom Jemen trat der zwar nicht berauschende aber wachmachende Kaffee seinen Siegeszug über Mekka, Kairo und Damaskus bis ins Osmanische Reich und von dort nach Europa an. Seitdem ist Kaffee der gemeinsame kulinarische Nenner, auf den sich die Menschen überall einigen können, egal wie sie ihn zubereiten und manchmal auch gerne verschandeln.

"Algorithmus" verdanken wir dem Usbeken al-Huwarizmi

Aus keiner anderen nichteuropäischen Sprache sind mehr Begriffe in die Sprachen Westeuropas eingeflossen als aus dem Arabischen. "Zucker", "Zenit", "matt", "Papagei", "Marzipan", stammen genauso aus dem Arabischen wie "Limonade", "Artischocke", "Gitarre", "Orange", "Giraffe", "Jacke", "Benzin", "Karaffe", "Sirup", "Tasse", "Alkohol" und auch der "Algorithmus".

Den "Algorithmus" führt gegenwärtig jeder im Mund, um zu erklären, dass wir mit jeder Online-Regung zu Datenfutter von Tech-Konzernen werden. Zu verdanken haben wir "Algorithmus" dem großen Mathematiker und Astronomen al-Huwarizmi, der um 780 bis 850 unserer Zeit im heutigen Usbekistan lebte. Aus der latinisierten Form seines Namens Algorizmi wurde schließlich der "Algorithmus". Er verfasste auch das erste Buch über Algebra mit dem Titel "Kitab al-Jebr", und aus "al-Jebr" wurde unsere "Algebra".

"Kaif": Die Mutter des Kiffens

Bei der hitzig diskutierten Cannabis-Freigabe kann das Arabische ebenfalls locker mitreden. Denn die Mutter des Kiffens ist das arabische "kaif", das man mit "Wohlbefinden, gute Laune" übersetzen kann. Aus "kaif" wurde das türkische "keyf", dessen allgemeingültige Bedeutung bis heute lautet: Geschwätziges und tiefenentspanntes Nichtstun bei fortlaufender Alkohol- und Tabakzufuhr. Auch die Menschen im Maghreb, in Nordafrika, beherrschten "keyf" meisterlich und kamen auf die brillante Idee, das viel zu lange Wort "kaif" auf "kif" zu verkürzen.

Da zurzeit Life-Coaches, Fernsehphilosophen und nach Lebenskrisen geläuterte Halbpromis anderen ungefragt und gerne Tipps zur besseren Lebensführung geben, wollen wir nicht hintenanstehen: Wie wäre es, wenn alle Menschen weltweit, über Länder- und Religionsgrenzen hinweg jährlich einen ganzen Tag lang zusammen "keyf" machen würden? Die ganz Gesundheitsbewussten und Religiösen dürften auch Alkohol durch Mokka und Tabak durch Baklava ersetzen. Wäre die Welt dann nicht ein besserer Ort?

