Junge Frauen auf neuen Wegen - Islam in Berlinale-Filmen

von Kirsten Dietrich

Drei Freundinnen in Wien machen, was heranwachsende Mädchen eben so tun: Sie singen, tanzen, verkleiden sich und filmen das Ganze mit ihren Handys. Nur, dass sie als Verkleidung die Kopftücher von Yesmins Mutter nutzen, und die Kombination von Kopftuch, sexy Tanzbewegungen und dem Reizwort "Religion" im Songtitel eine explosive Mischung ergibt: Das Video geht viral: "Du machst dich lustig über unsere Kultur und unsere Religion. Du machst dich lustig über meine Anziehsachen, die ich zum Beten anziehe. Wieso machst du das?", lautet die Kritik aus dem Netz.

Wer in dem österreichischen Film "Sonne" jetzt aber ein Familiendrama erwartet, bei dem Tochter Yesmin hart bestraft wird, liegt falsch: Auch wenn ihre Mutter nicht begeistert ist, Yesmins Vater findet die Aktivitäten seiner Tochter eher witzig und nimmt sie und ihre Freundinnen zu Auftritten bei kurdischen Hochzeiten mit. "Ich wollte nicht nur eine Wahrheit erzählen, sondern die Klischees bewusst mal umdrehen", sagt Regisseurin Kurdwin Ayub. "Ich wollte auch mal andersrum alles zeigen."

Schmerzhafte Verwerfungen zwischen drei Freundinnen

Das wahre Drama, sagt Ayub, liegt in ihrem Film nicht im Aufeinanderprallen von kurdisch-islamischer Kultur und österreichischer Mehrheitsgesellschaft. Das Drama ist viel kleiner, aber nicht weniger tiefgehend: "Sonne" erzählt von den schmerzhaften Verwerfungen zwischen drei Freundinnen, die dann doch verschiedener sind, als sie das oberflächlich wahrhaben wollen. Denn während die beiden nichtmuslimischen Freundinnen begeistert in die neue Welt der kurdischen Gemeinschaft eintauchen, sieht nur Yesmin das Netz aus Traditionen, Verpflichtungen und manchmal auch Zwängen.

"Wenn sich die österreichischen Mädchen die Identität von Yesmin nehmen, erkennt Yesmin: Ihr habt das ohne die ganze Geschichte drumrum, ohne das ganze Leid. Sie merkt: Aha, das bin ich wohl in ihren Augen. Das war mir wichtig zu erzählen", betont die Regisseurin.

"Sonne" von Kurdwin Ayub ist laut und bunt - und erzählt wunderbar leicht vom harten Job des Erwachsenwerdens.

Eine alleinerziehende Mutter in Not

Viel ruhiger, aber genauso intensiv ist der iranische Film "Ta farda", "Bis morgen". Auch hier steht eine junge Frau im Mittelpunkt. Fereshteh lebt in Teheran und hat ein zwei Monate altes Kind - aber keinen Ehemann dazu. Ein Kind, das offiziell gar nicht existiert, denn bei den Behörden anmelden müsste es der Vater. Bis jetzt ging alles gut. Aber dann kündigen überraschend Fereshtehs Eltern ihren Besuch an, und sie muss so schnell wie möglich alle Spuren dieses Kindes aus ihrer Wohnung löschen. Vor allem aber muss sie einen Platz fürs Baby finden. Fereshteh hastet, das Baby in der Trage umgeschnallt, durch Teheran. Die eine Freundin wohnt nicht allein im Studentenwohnheim, die andere wurde gerade verhaftet, andere sind überfordert oder nehmen zwar Bestechungsgeld, können aber doch kein sicheres Quartier bieten.

Nicht von ungefähr erinnert das Motiv an eine berühmte andere ledige Mutter aus Koran und Bibel: "In allen Religionen heißt es, dass Maria ein Kind hatte, ohne verheiratet zu sein", erzählt Regisseur Ali Asgari. "Sie war inspiriert von Gott und daran wollte ich auch im Film anknüpfen. Ich wollte, dass die Bilder an Maria und Jesus erinnern."

"Die neue Generation im Iran wird immer ungeduldiger"

Fereshteh ist den Umständen relativ wehrlos ausgesetzt - und sucht doch zunehmend selbstbewusst nach einer Lösung, bei der sie weder ihr Kind verletzt noch sich und ihre Ideale verkauft. Er wollte mit seiner starken Hauptfigur eine Vertreterin der heranwachsenden Generation im Iran schaffen, sagt Asgari: "Die neue Generation im Iran wird immer ungeduldiger. Sie wollen sich nicht mehr an alle Regeln in der Gesellschaft halten, sie wollen tun, was sie möchten."

"Ta farda" aus dem Iran, "Sonne" aus Österreich - beide Filme zeigen junge muslimische Frauen auf der Suche nach ihrem Weg, zwischen Tradition und eigenen Wünschen. Das ist nicht immer leicht, aber immer voller Möglichkeiten.

