"Heilig": Welche Bedeutung hat der Begriff im Islam? Stand: 27.12.2024 11:48 Uhr In den Weltreligionen spielt die "Heiligkeit" eine große Rolle. Orte, Schriften und Menschen werden als "heilig" bezeichnet. Im Islam gibt es ein besonderes Verständnis des "Heiligen". Welche Worte und Begriffe sind dabei wichtig?

von Margarita Ilieva

"Nur Gott ist heilig" - so lässt sich die Beziehung zum Begriff des "Heiligen" im Islam grob zusammenfassen. Von "heilig" ist aber im Koran so ausdrücklich nicht die Rede. Im Sprachgebrauch vieler Musliminnen und Muslime finden sich für das Heilige andere Begriffe. Ein solcher Begriff ist zum Beispiel "gesegnet". Wie genau das zu verstehen ist, ordnet die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi aus Hannover ein: "'Mubarak' ist der Begriff für 'gesegnet'. Das ist etwas, was eine besondere Stellung hat und besonderen Segen von Gott bekommt. Gesegnete Orte, gesegnete Menschen - damit ist auch gemeint, dass die Menschen, wenn sie sich an diesen Orten wiederfinden, Heilung erfahren können. Oder wenn sie den Koran als gesegnetes Buch lesen, dann wird man durch das Lesen und Hören beruhigt und auch geheiligt. Menschen, die rechtschaffende und gute Menschen sind, bekommen besonderen Segen von Gott."

Heiligkeit als Symbolik verstehen

Dass Menschen heilig gesprochen werden wie in der katholischen Kirche, oder dass ein bestimmter Ort als heilig bezeichnet wird - das kommt im Islam so nicht vor. Für den Braunschweiger Imam Sadiqu Al-Mousllie geht es darum, den Begriff "Heiligkeit" sprachlich zu schärfen und zu differenzieren. So sei zum Beispiel die "Reinheit" ein Begriff, der mit der Heiligkeit in Verbindung stehe. Und es gehe um die Symbolik. Das zeige sich zum Beispiel am Ort Mekka und der Kaaba, wohin Muslime pilgern, um dort zu beten: "Wenn man beispielsweise über die Kaaba spricht, sagt man, sie sei heilig. Sind die Steine heilig? Nein. Sind die Stoffe heilig? Auch nicht. Aber die Symbolik der Kaaba ist die Heiligkeit. Wenn der Prophet sagt, dass das Leben eines Menschen heiliger sei als die Kaaba, dann versteht ein Muslim sofort, was das Leben eines Menschen bedeutet."

Deutliche Unterschiede zwischen dem Verständnis im Christentum und im Islam gibt es auch für Hamideh Mohagheghi. Allerdings hat die muslimische Theologin und Koranwissenschaftlerin beobachtet, dass Muslime im Westen mit dem Begriff der Heiligkeit anders umgehen als in muslimisch geprägten Ländern: "Gerade im westlichen Raum, wo die Begegnung mit dem Christentum intensiver ist, verwenden Musliminnen und Muslime selbst immer mehr den Begriff 'heilig', ohne diese Unterscheidung zu machen, dass für uns 'Heiligkeit' eine andere Bedeutung hat. Und auch nicht für so viele Orte und Menschen verwendet werden kann wie im Christentum."

Die Botschaft des Glaubens

Felix Körner ist katholischer Theologe, Islamwissenschaftler und Jesuit. Auch er sieht zwischen Islam und Christentum nicht nur Unterschiede: "In der Bibel steht: 'Niemand ist heilig wie Gott'. Das bedeutet: Erwartet von keiner anderen Kraft, auch nicht von dir selbst, die ewige, bleibende, durch und durch tröstende und heilende Rettung - außer von Gott."

"Der Glaube soll dahin führen, dass der Mensch selbst in sich ruht und Heil findet in seiner Haltung und in seinen Handlungen mit anderen Menschen. Das ist die Botschaft des Glaubens. Dass man sich das bewusst macht und nicht danach sucht, welcher Ort oder welcher Mensch heilig ist", sagt die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi. Sie macht deutlich: Beim Thema Heiligkeit geht es im Islam vor allem um die Verbindung zum Göttlichen, das Gebet, die Symbolik, und die Barmherzigkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Freitagsforum | 27.12.2024 | 15:20 Uhr