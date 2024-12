Freude und Hoffnung in syrischen Gemeinden nach Sturz von Assad Stand: 20.12.2024 06:00 Uhr Seit dem 8. Dezember ist das Assad-Regime in Syrien Geschichte. Auch in Norddeutschland haben Syrerinnen und Syrer das vielerorts gefeiert. Ihr Heimatland ist vielfältig und multireligiös.

von Michael Brandt

"Eins, eins, eins - das syrische Volk ist eins!" Das skandiert eine Gruppe von Syrerinnen am 8. Dezember auf einer Demonstration in Hannover. Nur wenige Stunden, nachdem das Assad-Regime gestürzt war.

"Für viele Syrer, die ich kenne, ist es keine Frage, dass alle Syrer zu Syrien gehören - ungeachtet dessen, welcher ethnischen, religiösen oder konfessionellen Zugehörigkeit", betont Saudi Al-Mousllie, syrischer Oppositioneller und Imam der Islamischen Gemeinschaft Braunschweig. Seit 1989 lebt er in Deutschland. "Das Schlimmste - und das hört man leider in Deutschland und in Europa - ist der Begriff 'Minderheit'. Wenn ich anfange, Mehrheit und Minderheit zu unterscheiden, dann verbalisiere ich eine gewisse Trennung zwischen den Leuten."

Ungewisse politische Lage in Syrien: "Wir wissen nicht, wer kommt"

Seit etwa zehn Jahren lebt Noura Labanieh in Salzgitter. Sie, ihr Mann und ihr Sohn sind geflohen, als die ersten Bomben auf Aleppo fielen. Jetzt gehören alle drei zu den rund 161.000 Syrern, die zwischen 2016 und 2023 den deutschen Pass erhalten haben. Zum Sturz des Assad-Regimes sagt Labanieh: "Im ersten Moment haben wir uns gefreut, aber - und jetzt kommt ein großes Aber - wir wissen nicht, wer kommt, was die neue Regierung für eine Haltung hat."

Noura Labanieh hat in Niedersachsen ein zweites Studium absolviert. Die 40-Jährige leitet als Sozialarbeiterin eine Begegnungsstätte und ist Beraterin für andere Migranten. "Viele haben mittlerweile Angst", sagt sie mit Blick auf die Migrationsdebatte in Deutschland nach dem Umsturz in Syrien. "Wenn die in den Nachrichten hören, dass sie 1.000 Euro bekommen und nach Syrien gehen sollen, ist das auch sehr hart."

Dass die Würde des Menschen unantastbar ist - das habe die Muslima von Deutschland überzeugt. Aber wer das ernst nimmt, der solle erstmal abwarten, ob die Menschenwürde auch in Syrien für jeden gewahrt bleibt. Hinzu komme die schlechte humanitäre Lage: Ihre Angehörigen in Aleppo berichteten ihr davon, oft tagelang weder Wasser noch Strom zu haben.

Und wie sieht sie die neue mächtige islamistische Miliz in Syrien, Hayat Tahrir al-Scham, kurz HTS? "Sehr besorgt - und mehr möchte ich nicht sagen."

VIDEO: Syrer im Norden: Gerade junge Menschen wollen bleiben (2 Min)

Hoffnung auf bessere Zeiten

Der syrischstämmige Druse und Geistliche Mahmoud Chaban aus der Region Hannover kam vor zehn Jahren als Flüchtling. Die Drusen sind eine Religionsgemeinschaft, die aus dem schiitischen Islam entstanden ist, und bilden in Syrien eine Minderheit. Zur islamistischen HTS sagt er: "Ich werde sie nicht verurteilen. Wir erwarten etwas Gutes von ihnen oder ein Entgegenkommen. Wir erhoffen uns das Beste für das Land und dass wir auch ein Teil der Regierung für unsere Syrer sein können."

Chaban hofft, Anfang nächsten Jahres seine Eltern nach sechs Jahren endlich wieder besuchen zu können. Weniger optimistisch blickt der aus Syrien stammende Historiker Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen auf die Zukunft des Landes:

"Ich glaube nicht, dass die Minderheiten - die ethnischen, aber auch die religiösen Minderheiten - eine Zukunft in Syrien haben, wenn diese Islamisten Fuß fassen. Ich vergleiche die Situation in Syrien mit der im Iran 1979. Die Lage für die Minderheiten wird noch schlimmer, vor allem für die religiösen Minderheiten wie die Alawiten, Drusen, aber auch christliche Gemeinschaften."

"Brauchen eine Regierung, die uns alle vertritt"

Der Leiter der Islamischen Gemeinschaft Braunschweig, Sadiq Al-Mousllie, sieht HTS zwar auch skeptisch. Deren Geschichte sei bedenklich. Aber in der ehemaligen Oppositionellen-Hochburg Idlib hätte HTS bisher eine gute Arbeit gemacht: "Die Gruppe gibt sich nach außen auch sehr moderat. Wir müssen schauen, was die Taten sind, und die Leute nicht einfach nur nach ihrer Vergangenheit beurteilen." Am wichtigsten sei es jetzt, dass die Verbrechen des Regimes, aber auch anderer Milizen verfolgt werden.

Religion spiele im vielfältigen Syrien schon eine Rolle, sagt Sozialarbeiterin Noura Labanieh: "Aber nicht die wichtigste Rolle, da wir unterschiedlich sind. Aber egal, wie unterschiedlich, brauchen wir eine Regierung, die uns alle vertritt."

