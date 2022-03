Ein Weg zum Salafismus und zurück Stand: 11.03.2022 11:00 Uhr In ihrem Buch "Die Frau jenseits der Schleier" beschreibt Karoline Roscher-Lagzouli ihre Suche nach dem wahren islamischen Glauben. Michael Hollenbach hat sich mit der deutschen Konvertitin getroffen.

von Michael Hollenbach

Die 37-jährige Muslimin blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Karoline Roscher-Lagzouli wuchs in einem intellektuell und atheistisch geprägten Elternhaus auf. Mit 21 Jahren entdeckte sie während ihres Studiums der Indologie den Islam, wurde Muslimin und trat in Köln gleich einer strenggläubigen salafistischen Gruppierung bei.

Salafisten geben Roscher-Lagzouli Halt

"Bei den Salafis ist das immer sehr klar, sehr einfach, es gibt auf jede Frage eine klare Antwort. Das hat mich damals angezogen", erklärt Roscher-Lagzouli. Sie war auf der Suche nach Halt, nach eindeutigen Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. "Man findet schnell Freundinnen und es ist eine schöne Gemeinschaft. Das spielt auch eine Rolle, dass man dann einfach irgendwann drin ist und dann auch gar nicht mehr nach links und rechts schaut."

Liberaler Ehemann lehnt Salafisten ab

Karoline Roscher-Lagzouli war schon damals mit einem aus Marokko stammenden Muslim verheiratet. Der war allerdings wesentlich liberaler und wollte mit den Salafisten nichts zu tun haben: "Man sagt das ja Konvertiten - egal welcher Religion - nach, dass die besonders eifrig sind und alles 100-prozentig richtig machen wollen. Das kann ich auch bestätigen."

Die Salafisten kleiden sich nicht nur wie zu Mohammeds Zeiten; sie sind auch theologisch im 7. Jahrhundert stehen geblieben. "Das hat mich schon überzeugt, dass wenn man den Islam so lebt wie der Prophet und seine Gefährten den Islam gelebt haben, dann musste das ja richtig sein. Das ist sozusagen die sichere Variante."

Konflikte mit den Eltern

Konflikte mit ihren bildungsbürgerlichen Eltern waren da programmiert. Sie konnten die Hinwendung ihrer Tochter ausgerecht zu den Ultrafrommen gar nicht verstehen. "Es gab viel Schweigen. Ich habe dann auch manchmal darauf gedrängt, dass wir drüber sprechen, das wurde dann auch als Missionierungsversuch empfunden und dann habe ich auch wieder aufgehört."

Umgang mit Frauen und Kindern führt zum Bruch

Trotz dieser Gräben ist Karoline Roscher-Lagzouli ihren Eltern dankbar, dass die immer den Kontakt zu ihr gehalten haben. Mittlerweile hat sie mit den Salafisten gebrochen. Ausschlaggebend waren unter anderem deren reaktionäres Frauenbild und der Umgang mit Kindern. "Also so der Umgangston ist sehr hart und sehr laut, Kinder werden teilweise angeschrien. Sehr schwarze Pädagogik, so habe ich das empfunden."

Weitere Informationen Salafisten und Social Media: Havliza warnt vor neuen Methoden So sollen junge Menschen erreicht und für radikale Ideen gewonnen werden. Das neue Vorgehen sei subtiler als bisher. mehr

Kopftuch Teil ihrer muslimischen Identität

Das Fass zum Überlaufen brachte eine Bemerkung, dass man als Salafistin kein Blut spenden solle, da das ja dann auch den Unreinen, den Ungläubigen helfen würde. Von den Ultrafrommen hat sich die 37-Jährige, die mit ihrem Mann zwei kleine Cafés in Leipzig betreibt, abgewendet, vom Islam nicht. Das dokumentiert allein schon ihr Kopftuch: "Es gehört für mich immer noch zum Islam dazu, es ist schon ein Teil meiner muslimischen Identität."

Sie weiß, es gibt keine aus dem Koran ableitbare Pflicht zum Tragen eines Kopftuches. Und den Hinweis, die Frau müsse ihr Haar bedecken, um den Mann nicht sexuell zu reizen, findet sie schräg und absurd. "Im Internet kursieren die Bilder, wo dann die Frau mit einem Lolli verglichen wird, wo man ein Papier drum machen muss, damit die Fliege da nicht dran fliegt. Ich denke mir: Männer sind jetzt Insekten und Frauen Süßigkeiten? Ich finde das auch ein seltsames Bild von Männern und Frauen." Das Kopftuch trägt sie als Identitätsmarker, auch wenn sie des Öfteren die Erfahrung machen musste, wegen dieses Stückes Stoff heftig beschimpft zu werden.

Roscher-Lagzouli will mit Buch Verständnis wecken

Das Buch "Die Frau jenseits der Schleier" vermittelt einen intensiven Eindruck von einer mutigen Frau, die selbstbewusst ihren Weg geht, auch wenn man nicht jede Abzweigung dieses Weges nachvollziehen kann. "Mir war es auch wichtig, eine Brücke zu bauen, natürlich diese zwei Welten ein bisschen zu verbinden, auch Verständnis für muslimische Frauen zu wecken und zu zeigen, dass es eben nicht nur Kopftuch ist, nicht nur Unterdrückung, sondern dass da ein Mensch dahinter steht."

Das Buch "Die Frau jenseits der Schleier" von Karoline Roscher-Lagzouli ist bei Patmos erschienen und kostet 19 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Freitagsforum | 11.03.2022 | 15:20 Uhr