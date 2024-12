Ehrenamt: Gesellschaftliche Teilhabe syrischer Seniorinnen Stand: 13.12.2024 06:00 Uhr Beim Projekt OMA: Oldie-Muslima-Aktiv lernen rund 20 ältere Frauen an der LandvolkHochschule Oesede, wie sie sich in der deutschen Gesellschaft einbringen können. Für sie ist es auch ein Stück "Me-Time".

von Paul Hintzke

Erst nach Deutschland geflüchtet, nun halten besonders sie die Familien zusammen: Für aus Syrien geflüchtete Frauen ist es mit der gesellschaftlichen Teilhabe oft nicht leicht, zu eingebunden sind sie in den Familien, zu tradiert die Rollenverteilungen, eigene Bedürfnisse müssen sie zurückstellen. Im niedersächsischen Oesede aber gibt es Angebote für sie.

"Wir gehen irgendwie unter"

Im Seminarraum arbeiten Seniorinnen an bunten Präsentations-Plakaten. Heute sollen sie in die Zukunft schauen: "Was passiert jetzt nach diesem Projekt? Wie schaffen wir es, langfristig dabeizubleiben und was könnte uns helfen?"

Ein Jahr haben sich die muslimischen Seniorinnen immer wieder zu Kursen getroffen. Nebenbei haben sie ehrenamtliche Arbeiten begonnen - in einem Secondhand-Laden, in der Kirchengemeinde oder beim Senioren-Treff. Das war vorher nicht so einfach möglich, berichtet die Projektleiterin DuA Zeitun: "Sie haben oft eine traditionelle Rolle. Sie sind in einem Alter, wo sie oft auf ihre Enkelkinder aufpassen und ein bisschen auch für den Familienzusammenhalt zuständig sind. Das ist das, was mir die Seniorinnen immer zurückmelden: 'Wir gehen irgendwie unter. Es gibt keine Me-Time, wo ich etwas für mich tun kann, wo ich selber im Fokus stehen kann und wo ich sagen kann: Ich habe auch noch etwas anderes außerhalb meines Familienkreises tun und bewegen können.'"

Was bedeutet Ehrenamt in Deutschland?

Die Seniorinnen wollten auch etwas zurückgeben, nachdem sie hier gut aufgenommen worden seien, meint Zeitun. Doch bis es zu diesem Engagement überhaupt kam, mussten die Frauen erst einmal lernen, was es überhaupt heißt, ein Ehrenamt in Deutschland auszuüben: "Klar gibt es in den islamisch geprägten Ländern auch das Ehrenamt, aber das wird eher über die religiöse Schiene gesehen: Ich helfe anderen, weil mir das mein Glaube vorschreibt, weil es einfach eine gute Tat ist. Hier ist es eher so ein bisschen institutionell gemacht: Wir haben hier Ehrenamtsstrukturen, und das kennen diese Frauen nicht. Deshalb war es wichtig, dass wir denen erstmal erklären, was Ehrenamt in Deutschland überhaupt bedeutet, welchen Wert es hat, wie es aufgestellt ist, welche Bedingungen es da gibt und was man mitbringen muss."

Doch bei diesen Bedingungen scheitert es oft schon an der Sprache. Viele dieser Seniorinnen hätten zwar die Motivation, die deutsche Sprache zu erlernen - viele besuchen von Kirchengemeinden organisierte Sprachkurse -, doch mit dem Alter werde das Lernen schwerer, meint Zeitun. Noch dazu seien viele von ihnen Analphabeten. Ein Grund, warum sich die Frauen kaum in einem Ehrenamt mit viel Verantwortung einbringen können - beispielsweise als Tagesmutter.

Viel Zuspruch und Motivation im Senioren-Treff

Besser klappt das beim Seniorentreff: Fadua ist 2016 mit ihrer Familie unter anderem mit einem Schlauchboot nach Deutschland geflüchtet. Sie erzählt von den Erfahrungen mit den deutschen Senioren: "Das Schönste ist, dass die Seniorinnen einem immer das Gefühl geben: Du sprichst sehr gut, mach weiter. Also diese Motivation immer wieder. Und dass die anderen Senioren dann immer lachen, obwohl ich gar nicht so viel spreche. Sie lachen, und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Aber ich nehme das gar nicht negativ auf. Dass Menschen wegen mir glücklich sind, nehme ich dann immer mit nach Hause."

Den Zuspruch, die Motivation treibt auch Silja an: "Die Kundinnen bei mir im Secondhand-Laden sind immer sehr freundlich. Ich komme da immer hin und bin etwas verunsichert und weiß nicht, wie ich sprechen soll. Mein Selbstbewusstsein ist einfach nicht so stark. Und dann kommen die Kunden auf mich zu und bestärken mich", erzählt sie. Letztens habe eine Kundin ihr gesagt, wie toll sie das mache und was für eine tolle Frau sie sei. "Die Frau hat mich total motiviert und mich gewertschätzt, dass ich was Tolles beitrage."

Wertschätzung, das ist etwas, was den Frauen hier wirklich gut tue, meint Projektleiterin Zeitun. Viele von ihnen wollen sich weiterhin ehrenamtlich einbringen - nicht gleich als Tagesmutter, aber in Bereichen, wo es auch mit weniger Sprachkenntnissen möglich ist.

