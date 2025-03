Der lange Weg nach Berlin: Muslimisch geprägte Abgeordnete im Bundestag Stand: 21.03.2025 06:00 Uhr Unter den Bundestagsabgeordneten mit muslimischem Hintergrund gibt es eine Repräsentationslücke. Eine emotional aufgeladene politische Atmosphäre hält viele muslimische Menschen davon ab, für politische Ämter zu kandidieren.

von Hans Stallmach

Wenn in der kommenden Woche die Abgeordneten des neuen Bundestages zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen, dann werden nach einer Untersuchung des Mediendienstes Integration genau 11,7 Prozent von ihnen einen Migrationshintergrund haben - deutlich weniger als in der Gesamtbevölkerung oder bei den Wahlberechtigten. Der Bericht spricht deshalb von einer Repräsentationslücke dieser Bevölkerungsgruppe - die allerdings langsam schrumpft, denn der Anteil dieser Abgeordneten steigt von Wahl zu Wahl. Schaut man noch ein wenig genauer hin und arbeitet heraus, wie viele Abgeordnete einen Herkunftsbezug zu muslimisch geprägten Ländern haben, dann sind es noch sehr viel weniger.

"Für migrantische Personen ist es doppelt so schwer zu kandidieren"

"Mein Opa hat früher immer gesagt: Als Mensch mit Migrationshintergrund muss man doppelt so viel machen wie die anderen, um überhaupt auf demselben Stand zu sein; und das stimmt tatsächlich. Man muss ein ganz anderes Engagement an den Tag legen; und ich kann mir auch vorstellen, dass es für migrantische Personen doppelt so schwer ist zu kandidieren und auch gewählt zu werden", sagt Cem Ince aus Salzgitter. Der 32-jährige VW-Arbeiter aber wurde gewählt: Für Die Linke zieht er in den neuen Bundestag ein. Ince ist seit Jahren in der IG-Metall aktiv - wie schon sein Vater und sein Großvater. Diese Verwurzelung im Gewerkschaftsmilieu hat ihm in einer Arbeiterstadt wie Salzgitter geholfen auf dem Weg nach Berlin. Dort will er sich auch besonders für Belange der Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen.

Ernüchternde Bilanz einer muslimischen Abgeordneten

Saliha Aydan Özoğuz, SPD, ist in ihrem Wahlkreis Hamburg-Wandsbek jetzt schon zum fünften Mal in den Bundestag gewählt worden. Sie blickt zurück auf mittlerweile 16 Jahre Bundespolitik als muslimische Abgeordnete - und ihre Bilanz fällt ernüchternd aus: "Ich bin eine Frau mit muslimischem Hintergrund - allein diese Mischung macht mich für einige zur idealen Angriffsfläche. Wenn sich mal jemand die Mühe machen würde zusammenzustellen, welche Unterstellungen und Falschbehauptungen über mich in den sozialen Netzwerken verbreitet werden - das ist erschreckend."

Sie habe die Erfahrung gemacht, sagt Özoğuz, dass es sehr schwer sei, junge Menschen mit Migrationshintergrund zu motivieren, in die Politik zu gehen und dann auch noch zu kandidieren. "Und wenn sie aufgestellt werden, dann meist auf hinteren oder sogar aussichtslosen Plätzen. Aber wenn sie die Chance erhalten, und das Wahlrecht eine direkte Wahl ermöglicht, wie zuletzt in Hamburg, dann werden sie von der Bevölkerung durchaus auch gewählt."

Kritik an aktueller Migrationsdebatte

Zu den Bundestags-Neulingen gehört auch Alaa Alhamwi. Der aus Syrien stammende Wissenschaftler kam 2012 nach Deutschland und trat in Oldenburg den Grünen bei. Dass Menschen mit Migrationsgeschichte im Bundestag nach wie vor unterrepräsentiert sind, sei auch ein Defizit der politischen Parteien, meint Alhamwi: "Es fehlt eine Struktur, aber auch eine Willkommenskultur und auch Unterstützungsnetzwerke. Zum Beispiel muss ich als Migrant viel mehr leisten, 200 oder 300 Prozent. Es gibt auch viel Bashing und Druck von den anderen Parteien. An der politischen Teilhabe gibt es tatsächlich noch viel zu tun."

Alhamwi verweist auf ein "Vielfalts-Statut", das es seit vier Jahren bei den Grünen gibt. Tatsächlich hat die Partei im neuen Bundestag mit 20 Prozent den höchsten Anteil von Abgeordneten mit Migrationsgeschichte. Problematisch aber sei derzeit vor allem die aktuelle Migrationsdebatte: "Immer wieder diese Floskel: Migranten, das ist die Mutter aller Probleme, die sind an allem Schuld. Die Kommunen sind pleite wegen der Migranten - das macht das Leben von Migrant*innen schwierig - noch mehr für Politiker, die sich einmischen wollen."

Trotz aller Schwierigkeiten: "Aufgeben ist keine Option"

Dass eine emotional aufgeladene politische Atmosphäre Menschen davon abhält, für politische Ämter zu kandidieren, kann auch die Migrations-Soziologin Deniz Nergiz bestätigen: "Gerade in Zeiten, wo Politik sehr bürgernah gemacht wird, mit Straßen- und Haustürwahlkampf, erleben viele Politikschaffende diesen Hass, diese Hetze aus der Nähe, darunter auch Frauen und insbesondere muslimische Frauen. Dadurch resignieren viele Menschen und lassen es lieber, in der Politik in die vorderen Reihen zu kommen."

Trotz aller Schwierigkeiten haben Cem Ince aus Salzgitter, Alaa Alhamwi aus Oldenburg und Saliha Özoğuz aus Hamburg es in den neuen Bundestag geschafft. Und Alaa Alhamwi dürfte - bei allen politischen Unterschieden - für alle drei sprechen, wenn er sagt: "Wir müssen für Vielfalt kämpfen. Aufgeben ist gar keine Option."

