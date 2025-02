Berlinale: Zwei Filme, zwei Perspektiven auf rassistische Brandanschläge Stand: 21.02.2025 13:38 Uhr Auf der diesjährigen Berlinale blicken zwei deutsche Filme auf die rassistischen Brandanschläge Anfang der 1990er-Jahre in Mölln und Solingen zurück - und können wichtige Impulse in der aktuellen Debatte um Migration und Muslime geben.

von Kirsten Dietrich

Beim Dreh dieses Films wurde kein Koran verbrannt - das steht am Ende des Abspanns von "Hysteria". Ein wichtiger Hinweis in aufgeregten Zeiten wie diesen. Denn mit einem verbrannten Koran geht dieser Spielfilm los.

Sechs Menschen - sechs Meinungen

Yğit, eine der Hauptfiguren, ist Regisseur und will einen moralisch-aufrüttelnden Film drehen - so die Ausgangslage in "Hysteria". Dafür fackelt er im Studio einen erschreckend realistischen Nachbau des Hauses ab, in dem 1993 in Solingen bei einem Brandanschlag fünf Menschen starben. Beim Dreh im Film stellen die Komparsen, alle Muslime, entsetzt fest:

"Sie haben Koran verbrannt, einen echten Koran, für den Film." Filmszene

Der Regisseur von "Hysteria", Mehmet Akif Büyükatalay, will in seinem Film aber nicht von Blasphemie und westlichen Werten erzählen. Der im Film verbrannte Koran - in Wirklichkeit natürlich nur eine belanglose Requisite - ist nur der Auslöser, der Trigger, sagt er: "Es geht nicht um den verbrannten Koran, sondern um das, was er auslöst, nämlich, dass ein und dasselbe Symbol, nämlich ein verbrannter Koran, für sechs Menschen in dem Film sechs unterschiedliche Meinungen, sechs unterschiedliche Bedeutungen hat." Zum Beispiel diese:

"Ich hab' keine Religion, ich bin Atheist. Für mich alle Religion ist komplett Theater. Aber Koran verbrennen? Why? Why do you need such a provocation, scandal for your movie?"

"Hysteria": Ein vielschichtiger Thriller

Sechs Hauptfiguren mit sechs sehr ausgeprägten Egos, fünf von ihnen auf je unterschiedliche Art muslimisch geprägt, verschwundene Filmrollen, Versicherungsbetrug, kompromittierende Videos, Erpressung, Ambitionen und die Verletzungen beim Versuch, als muslimische Migrantin einen Platz in der Mehrheitsgesellschaft zu finden - daraus strickt Büyükatalay einen fesselnden Thriller. "Das führt dazu, dass ein Symbol unterschiedlich gelesen wird, aber alle von sich aus behaupten: Meine Perspektive ist die einzig richtige", sagt der Regisseur. "Ich habe in dem Moment gelernt: Hysterie ist, wenn alle recht haben, aber behaupten: Nur ich habe recht!"

Das führt direkt in die Katastrophe, ergibt aber einen spannenden, vielschichtigen und auch unterhaltsamen Film. "Es ist die Hauptaufgabe von Kino und Literatur, dass wir Vielschichtigkeit abbilden, dass wir jeder Stimme, jedem Gesicht das gleiche Recht und die Möglichkeit geben, sich auszudrücken", sagt Mehmet Akif Büyükatalay.

"Die Möllner Briefe": Ein tragischer Skandal

Vom Thriller zum Dokumentarfilm, von Solingen nach Mölln: Der Brandanschlag dort 1992 war die erste rechtsextreme Gewalttat der Nachkriegsgeschichte, bei der in Deutschland muslimische Menschen aus einer Einwandererfamilie starben. Regisseurin Martina Priessner erzählt in "Die Möllner Briefe" die Geschichte der Überlebenden: der Geschwister Ibrahim, Kazim und Yeldiz Arslan. Sie haben beim Anschlag ihre Schwester, ihre Großmutter und ihre Cousine verloren, haben mit schweren Narben an ihren Seelen überlebt, auch Yeldiz, die erst nach der Katastrophe geboren wurde und den Namen ihrer ermordeten Schwester trägt.

"Es ist nicht nur das Leid - sie sind auch unfassbar stark und widerständig. Es geht um beides, und das ist unglaublich wichtig", sagt Regisseurin Martina Priessner. Sie hat Ibrahim Arslan, den ältesten Bruder, als Aktivisten gegen antimuslimischen Rassismus kennengelernt. Er erzählte von den Briefen. Hunderte von Briefen, in denen Menschen aus der ganzen Bundesrepublik den Arslans ihr Beileid und ihr Mitgefühl aussprechen.

"Liebe Familie Arslan, meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater aus Afrika. Ich selbst habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Erst jetzt denke ich daran, was wäre, wenn meiner Familie so etwas zustoßen würde. Es ist unvorstellbar." Filmszene

Diese Briefe, und das ist der eigentliche Skandal, erreichten die Familie Arslan mit 30 Jahren Verspätung. Denn der damalige Bürgermeister öffnete die Briefe, beantwortete einige von ihnen und ließ sie dann feinsäuberlich im Archiv ablegen. Keiner dachte daran, sie an die eigentlichen Adressaten weiterzugeben. "Die (Briefe) konnten nie eine gesellschaftliche Kraft entfalten, was wirklich dramatisch und tragisch ist, weil wenn man sich überlegt, in welcher Situation die Menschen damals waren: Sie hätten nichts mehr gebraucht als diese Worte der Anteilnahme", findet Priessner.

Regisseurin Priessner: "Erinnern ist nicht nur Gedenken"

Am Beispiel der vorenthaltenen Briefe erzählt Martina Priessner von einem Gedenken, das viel Gutes will, das aber genau die aus den Augen verliert, um die es eigentlich geht: die Betroffenen, die Überlebenden. "Die Möllner Briefe" schlüsselt das Versagen der Institutionen auf, das dahinter liegt. Und die Regisseurin will zum Handeln ermutigen: "Erinnern ist nicht nur Gedenken, sondern Hinschauen, Verantwortung übernehmen und Strukturen verändern. Deswegen, glaube ich, ist es ziemlich wichtig, dass der Film in dieser Zeit auch eine ziemliche Verantwortung hat."

