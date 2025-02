Beginn des Ramadan: Vorbereitungen und Vorfreude auf das Fest Stand: 28.02.2025 06:00 Uhr Für Millionen Musliminnen und Muslime auf der ganzen Welt beginnt am Sonnabend der Ramadan. Wir haben eine syrische Familie in Braunschweig besucht, die sich auf den ersten Iftar-Abend vorbereitet.

von Bita Schafineya

Im Ramadan verzichten viele Musliminnen und Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken und andere körperliche Bedürfnisse. Doch Ramadan ist weit mehr als ein Monat des Verzichts. Es ist eine Zeit der Besinnung, der Gemeinschaft - und des Feierns. Mit dem Sonnenuntergang beginnt der Iftar - das Fastenbrechen. In vielen Familien wird nicht nur gemeinsam gegessen, sondern auch das Haus geschmückt.

Duft von Gewürzen und Süßigkeiten

Mitten in einem Supermarkt in der Braunschweiger Innenstadt: Es duftet nach frischen Kräutern, zwischen den Ständen türmen sich glänzende Auberginen, Reis und Gewürze. Camilla Al-Mousllie kauft Zutaten für den ersten Iftar-Abend ein. Neben den Lebensmitteln werden auch Süßigkeiten ausgesucht - Datteln, Halva und eine ganz besondere Spezialität: "'Halal be dschim', eine Süßigkeit mit Käse. Außenrum ist Mozzarella, und innen ist eine Creme. Das ist richtig lecker", findet Al-Mousllie.

Mit vollen Einkaufstaschen geht es nach Hause. Orientalische Düfte erfüllen langsam die Küche - Knoblauch, Kurkuma, gerösteter Reis. Camilla Al Mousslie beginnt, Hähnchen anzubraten: "Jetzt brate ich das mit ordentlich Salz und Pfeffer und ein bisschen Curry, und das kommt dann später auf den Reis drauf. Es gibt Hähnchen mit Curry-Reis - ein typisches Gericht zu Ramadan.

Deko erinnert an Vorweihnachtszeit

Während in der Küche gekocht wird, kümmert sich die 14-jährige Tochter Dana um die Dekoration: Girlanden werden aufgehängt, Lichterketten an den Fenstern befestigt, der Esstisch feierlich gedeckt: "Wir haben ganz viele Girlanden, Lichterketten und allgemein viel Deko, um das einfach schöner und gemütlicher zu machen", erzählt Dana. "Diese Girlande haben wir vor mehreren Jahren gebastelt, als wir noch jünger waren; da steht drauf: 'Ramadan Karim', also so viel wie: 'Frohes Ramadan.'"

Herausfordernd - aber: "Man gewöhnt sich dran"

Die Atmosphäre erinnert an die Adventszeit - nur ohne Kranz, dafür mit Lichtern, Ornamenten und bunten Tellern. Besonders für Kinder und Jugendliche ist das Fasten anfangs herausfordernd - doch viele gewöhnen sich schnell daran. Für Dana ist es jedes Mal eine besondere Erfahrung: "Ich finde es sogar einfacher in der Schule zu fasten, weil man gar nicht so viel Zeit hat zu essen, wie wenn man zuhause wäre. Deswegen ist das für mich kein großes Problem. Am Anfang war es schwierig, aber man kommt da irgendwie rein und gewöhnt sich dran. Eine von meinen Freundinnen feiert am ersten Ramadan-Tag ihren Geburtstag - ich kann dann nichts essen, aber ich will trotzdem mitfeiern."

Fasten steht im Mittelpunkt

Es ist eine Zeit der Gemeinschaft. Familien kommen zusammen, Nachbarn laden sich gegenseitig ein. Doch im Mittelpunkt des Ramadans steht das Fasten. Im Islam gilt er als der heiligste Monat des Jahres. Er erinnert an die Offenbarung des Korans an den Propheten Mohammed und ist eine Zeit der inneren Einkehr, betont Camilla Al-Mousllie: "Da gibt es einen schönen Hadith, also eine Überlieferung, die sagt: Man soll ein Drittel des Magens für Essen lassen, ein Drittel für Flüssigkeit und ein Drittel für Luft - also sich nicht überessen. Wer im Ramadan zunimmt, hat definitiv etwas falsch gemacht."

Fastenbrechen - Neue Erfahrung von Essen und Trinken

Wenn abends der Tisch gedeckt ist, dauert es nicht mehr lange. Alle warten gespannt auf den Moment, an dem das Fasten gebrochen werden darf. Erst mit dem Gebetsruf am Abend beginnt der Iftar - für viele ein Höhepunkt des Tages. Zuerst eine Dattel, dann ein Schluck Wasser. Danach beginnt das eigentliche Mahl: "Das erste Mal ist schon was sehr Besonderes", findet Camilla Al-Mousllie. "Nicht so sehr das Fasten an sich, sondern das Fastenbrechen. Man nimmt einfach alles ganz anders wahr. Man spürt wirklich den ersten Schluck Wasser, wie der runterläuft und wo der landet. Es ist eine ganz andere Wahrnehmung von Essen und Trinken, nachdem man gefastet hat. Das bewegt mich jedes Jahr wieder."

Fünf Fragen und Antworten zum Ramadan 1. Was bedeutet Ramadan?

Ramadan leitet sich ab von dem arabischen Wort ramad, was so viel wie "Hitze" und "Trockenheit" des Bodens bedeutet. Neben der Erklärung, der Ramadan verbrenne die Sünden wie die Hitze den Boden, verweist das Wort auch auf das Gefühl von Durst während des Fastens. Zwischen dem Beginn der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang sollen Muslime nicht essen, trinken, rauchen oder Sex haben. Mit einem Abendessen wird das Fasten täglich im Familien- oder Freundeskreis gebrochen (auf Arabisch: Iftar). In Deutschland ist der Ramadan auch ein Monat der interreligiösen Begegnungen beim Iftar.

2. Warum wird gefastet?

Das Fasten geht auf ein koranisches Gebot zurück und gehört zu den sogenannten fünf Säulen des Islam, also zu den zentralen gottesdienstlichen Handlungen im Leben einer Muslimin oder eines Muslims. Es soll die Menschen gottesfürchtig machen, die Seele des Fastenden erfährt dadurch eine Reinigung und Läuterung.

3. Wer muss fasten?

Alle geistig gesunden Muslime, die die Pubertät erreicht haben und damit als mündig gelten. Es sei denn, sie gehen damit gesundheitliche Risiken ein. Reisende zum Beispiel oder Schwangere können die versäumten Fastentage später nachholen.

4. Können Nichtmuslime ihre fastenden Arbeitskollegen unterstützen?

An erster Stelle sollten Nichtmuslime respektieren, wie wichtig diese Zeit für gläubige Muslime ist. Sie können auch fastende Arbeitskollegen unterstützen, indem sie versuchen, sie körperlich weniger zu fordern oder ihnen beispielweise ermöglichen, ihre Arbeitszeiten während des Fastens flexibel zu gestalten.

5. Wie wird am Ende des Ramadan gefeiert?

Ramadan endet traditionell mit einem dreitägigen Fest. Auf Arabisch heißt es Id al-Fitr (Fest des Fastenbrechens), auf Türkisch Seker Bayrami (Zuckerfest). Muslime beginnen das Fest mit einem besonderen Gebet nach Sonnenaufgang. Danach feiern sie gemeinsam in der Familie und mit Freunden.

