Konzerte zum 50. Todestag von Igor Strawinsky

Schon zu Lebzeiten genoss Igor Strawinsky den Ruhm, der bedeutendste Komponist seiner Generation zu sein. Konzertreisen führten ihn durch die ganze Welt. Doch an Orte, an denen er sich besonders geschätzt fühlte, pflegte er gern und oft zurückzukehren. So avancierte Hamburg in den späten 1950er-Jahren neben Venedig zur wichtigsten europäischen Aufführungsstätte seiner neuesten Kompositionen. Mit Chor und Orchester des NDR Hamburg gab Strawinsky ab 1958 aufsehenerregende Konzerte in der Hansestadt, der Schweiz und Venedig, machte Filmaufnahmen im NDR Studio und widmete sich auch Erfolgsstücken wie "Le Sacre du printemps", die ihn einst berühmt gemacht hatten.

Strawinsky-Festival auf NDR Kultur

Zum 50. Todestag von Igor Strawinsky widmet NDR Kultur dem russischen Komponisten eine gesamte Festivalwoche mit Live-Übertragungen von Konzerten mit allen vier NDR-Ensembles sowie mit Sondersendungen.

Zum Festival-Auftakt sendet NDR Kultur Ausschnitte aus drei Konzerten des NDR Elbphilharmonie Orchesters, in denen Werke von Igor Strawinsky im Mittelpunkt standen. So dirigierte der Finne Hannu Lintu im Februar 2019 Strawinskys Ballett "Le baiser de la fée" in der Hamburger Elbphilharmonie. Zehn Monate später führte der britische Dirigent Edward Gardner an gleicher Stelle zusammen mit der Geigerin Vilde Frang und dem NDR Elbphilharmonie Orchester das Violinkonzert D-Dur auf. Zwei Jahre zuvor dirigierte Krzyzstof Urbański - ebenfalls in der Elbphilharmonie - Strawinskys berühmtes Ballett "Le sacre du printemps", das 1913 bei der Pariser Uraufführung zu einem der größten Theaterskandale führte.

Eine Sendung von Stephan Sturm

Das Programm Igor Strawinsky

Le baiser de la fée, Allegorisches Ballett in 4 Bildern

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Hannu Lintu

Aufzeichnung vom 15.02.2019 in der Elbphilharmonie Hamburg



Igor Strawinsky

Violinkonzert D-Dur

Vilde Frang Violine

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Edward Gardner

Aufzeichnung vom 08.12.2019 in der Elbphilharmonie Hamburg



Igor Strawinsky

Le sacre du printemps

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Krzyzstof Urbański

Aufzeichnung vom 17.02.2017 in der Elbphilharmonie Hamburg

Das Festival live auf NDR Kultur: Dienstag, 06.04.2021 | 20:00 Uhr

NDR Chor | Live aus der Elbphilharmonie Hamburg



Freitag, 09.04.2021 | 20:00 Uhr

NDR Radiophilharmonie | Live aus dem Großen Sendesaal des NDR in Hannover



Sonnabend, 10.04.2021 | 20:00 Uhr

NDR Elbphilharmonie Orchester | Live aus der Elbphilharmonie Hamburg



Sonntag, 11.04.2021 | 21:00 Uhr

NDR Bigband | Live aus der Elbphilharmonie Hamburg

