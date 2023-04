Stand: 12.04.2023 14:00 Uhr Blaue Stunde

Gute Nachbarn an Hannovers Maschsee, seelenverwandt in den Künsten - was liegt da näher, als die kreativen Kräfte von NDR Radiophilharmonie, NDR Kultur und Sprengel Museum zu bündeln? In der Veranstaltungsreihe Blaue Stunde entsteht ein ästhetischer Dreiklang aus Musik, bildender Kunst und Literatur zu jeweils einem Thema, dem sich Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie sowie eine Schauspielerin oder ein Schauspieler eine "Blaue Stunde" lang widmen.