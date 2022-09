ARD Radiofestival: Aufzeichnung von "Porgy and Bess" wird nicht gesendet Stand: 01.09.2022 11:42 Uhr Im Rahmen des ARD Radiofestivals wollte NDR Kultur die Aufzeichnung der Oper "Porgy and Bess" am 3. September vom Abschlusskonzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals senden. Doch das ist nun leider nicht möglich. NDR Kultur Musikredakteur Stephan Sturm erklärt warum. Beitrag anhören 3 Min

von Stephan Sturm

Die Aufführung von George Gershwins "Porgy and Bess" beim Abschlusskonzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals in Kielwar ein voller Erfolg. Viel Beifall gab es vom Kieler Publikum. Und eigentlich wollte NDR Kultur die Aufzeichnung der Oper am 3. September im Rahmen des ARD Radiofestivals senden. Doch das ist nun leider nicht möglich. Um es auf den Punkt zu bringen: die Umstände der gesamten Produktion und die Gegebenheiten in der Arena in Kiel haben dazu geführt, dass der Mitschnitt der Aufführung nicht das Niveau erreichte, welches wir uns erhofft haben.

Besondere Herausforderungen der Wunderino Arena

Was bedeutet das genau? Wir haben am Dienstag der vergangenen Woche eine wirklich großartige Generalprobe von "Porgy and Bess" in der Elbphilharmonie erleben dürfen. Die Aufführung in Luzern am Donnerstag war ein voller Erfolg. Festival-Intendant Michael Haefliger sprach sogar von einer Sternstunde in der Geschichte des Festivals.

Die Arena in Kiel stellt alle Beteiligten, Solisten und Solistinnen, Orchester und Chor und das gesamte Technik-Team vor ganz andere Herausforderungen. Sie ist eine Mehrzweckhalle, die auch zum Konzertsaal umgebaut werden kann. Und um das Geschehen auf der Bühne für die rund 4.000 Besucherinnen und Besucher gut hörbar zu machen, mussten die Gesangs-Solistinnen und - Solisten, Orchester und Chor über Mikrofone aufgenommen und über zwei riesige Lautsprechertürme rechts und links von der Bühne in den Saal übertragen werden. Das ist uns auch gut gelungen, dem Publikum hat die Aufführung gefallen.

Saalbeschallung nahm Auswirkungen auf die Aufnahme

Nun stellt man sich die Frage: Wenn die Aufführung im Saal gelungen war, wieso kann man die Aufnahme dann nicht im Radio senden? Die Antwort ist nicht ganz einfach: Denn die Saalbeschallung ist eine Sache, ein Konzertmitschnitt etwas ganz anderes. Nach dem großen Erfolg in Luzern und den hohen Erwartungen an die Aufführung, die wir im ARD Radiofestival senden wollten, haben wir bereits beim ersten Abhören gemerkt, dass das Ergebnis nicht das Niveau erreicht hat, wie wir es erhofft haben. Wir hörten, dass zum Beispiel die Mikro-Ports der Sänger nicht immer auf den Punkt funktionierten. Das ist etwas, dass man live so gut wie gar nicht wahrnimmt. Außerdem merkten wir, dass die Saalbeschallung Auswirkung auf unsere Aufnahme hatte. Wir müssen auch zugeben, dass der Zeitplan für Kiel mit einer kurzen Technikprobe sehr sportlich war. Wegen der Luzern-Reise war das aber auch nicht anders möglich. Im Grunde genommen hätten wir für diese sehr aufwendige Opern-Produktion mehr Zeit gebraucht.

"Porgy and Bess" live vom Internationalen Musikfest Hamburg

Ein kleiner Trost für alle, die die Aufzeichnung in Kiel vom vergangenen Wochenende gern im ARD Radiofestival gehört hätten: Wir werden "Porgy and Bess" im Rahmen des Internationalen Musikfest Hamburg am 26. Mai 2023 noch einmal erleben können. Diese Aufführung übertragen wir live aus der Elbphilharmonie – und dann machen wir es besser!

Anstelle von "Porgy and Bess" wird im ARD Radiofestival am 3. August, 20 Uhr, die Opening Night des NDR Elbphilharmonie Orchesters live übertragen. Chefdirigent Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester führen Gustav Mahlers Auferstehungsinfonie auf. Das Konzert wird auch als Videolivestream übertragen.

