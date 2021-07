ARD Radiofestival 2021: Pädagogische Konzepte im Jazz Stand: 01.07.2021 16:21 Uhr Mauretta Heinzelmann widmet sich in dieser Sendung unterschiedlichen Konzepten, wie man das Jazzspielen erlernen kann.

von Mauretta Heinzelmann

Mittwoch, 07. Juli 2021, 23.30 bis 24.00 Uhr

Play Jazz – aber wie?

Einfach spielen - als wäre es die leichteste und natürlichste Sache der Welt. So wirkt Jazz, wenn die Musik im Fluss ist. In New Orleans übten die Kinder einst auf dem Schulweg, mittendrin im Leben. Aber wie kann der Nachwuchs hierzulande in den Jazz hineinwachsen?

Die Saxofonistin Nicole Johänntgen hat die Coronazeit genutzt, um einen Saxofonlehrgang als E-Book zu veröffentlichen. Auch die Pianistin Julia Hülsmann und die Saxofonistin Alexandra Lehmler sind passionierte Jazzpädagoginnen. Welche Tipps haben sie für junge Jazzfans, die sich mit dieser spannenden kreativen Musik ausdrücken möchten?

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | ARD Radiofestival 2021: Jazz | 07.07.2021 | 23:30 Uhr