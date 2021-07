ARD Radiofestival 2021: Elina Duni: In jeder Träne ein Licht Stand: 29.07.2021 13:14 Uhr Die Sängerin Elina Duni singt in vier verschiedenen Sprachen, in ihrer Jazz-Melange klingt immer ein wenig der Balkan ihrer Kindheit durch.

von Sarah Seidel

Dienstag, 10. August 2021, 23.30 bis 24.00 Uhr

Nicht erst seit sie die Volkslieder ihrer Heimat Albanien singt, ist Elina Duni klar geworden, was das Wort "Exil" bedeutet. Die Sängerin, die als Kind mit ihrer Mutter aus Albanien in die Schweiz kam, ist inzwischen von Zürich nach London gezogen und sieht sich als Weltbürgerin. Ihre Geschichten singt Elina Duni in vielen verschiedenen Sprachen: Albanisch, Englisch, Französisch und Italienisch. Geschichten von Liebe und Sehnsucht, Verlust und Hoffnung. Und egal, welche Sprache sie nun wählt - in ihrer faszinierenden Jazz-Melange schimmern immer die traditionellen Volksweisen vom Balkan durch.

