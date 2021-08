Stand: 30.08.2021 23:29 Uhr Torben Kessler liest "Trennungsroman" von Anna Brüggemann

Thomas und Eva sind Anfang 30 und seit acht Jahren ein Paar. Als Eva von einem längeren Auslandsaufenthalt wiederkommt, will sie den nächsten Schritt wagen: heiraten, Familie gründen. Doch Thomas zweifelt, ob so seine Zukunft aussehen soll. Hinreißend lakonisch und psychologisch genau beschreibt Anna Brüggemann, wie die beiden versuchen, ihre Beziehung zu retten. In rückwärts nummerierten Kapiteln seziert die Autorin die Werte und Lebensentwürfe der "Generation Rennrad", die großen und kleinen Enttäuschungen des Alltags und die Angst, sich entweder zu früh festzulegen oder den richtigen Moment zu verpassen.

Zu hören sind die Lesungen vom 13. bis zum 17. September, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Und nochmals abends ab 23:05 Uhr im ARD Radiofestival. Nach der Ausstrahlung stehen alle Folgen zwölf Monate zum Download bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/5 13. September 2021 8.30 Uhr 2/5 14. September 2021 8.30 Uhr 3/5 15. September 2021 8.30 Uhr 4/5 16. September 2021 8.30 Uhr 5/5 17. September 2021 8.30 Uhr

