Tom Wlaschiha liest "Der Schneeleopard" von Sylvain Tesson Stand: 28.04.2021 16:44 Uhr Tom Wlaschiha liest den Reisebericht von Sylvain Tesson.

Der 1972 in Paris geborene Sylvain Tesson ist nicht nur Schriftsteller, er ist auch Abenteurer. In Tibet hat er nach einem der seltensten Tiere der Erde gesucht, dem Schneeleoparden. Dafür hat er das Getriebe der Zivilisation weit hinter sich gelassen, um sich, begleitet vom Fotografen Vincent Munier, der Stille auf 4.000 Metern Höhe auszusetzen. Was in der Welt der Konvention und des Tempos keinen Platz hat, entfaltet sich in diesem soghaft-leisen Werk. Tesson hat damit nicht nur das erfolgreichste französischsprachige Buch des Jahres 2019 geschrieben, seine Erzählung ist auch von romanhafter Schönheit.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/9 3. Mai 2021 8:30 Uhr 2/9 4. Mai 2021 8:30 Uhr 3/9 5. Mai 2021 8:30 Uhr 4/9 6. Mai 2021 8:30 Uhr 5/9 7. Mai 2021 8:30 Uhr 6/9 10. Mai 2021 8:30 Uhr 7/9 11. Mai 2021 8:30 Uhr 8/9 12. Mai 2021 8:30 Uhr 9/9 14. Mai 2021 8:30 Uhr

