Maren Kroymann liest "Restlöcher" von Lena Müller Stand: 16.08.2021 08:30 Uhr In dem Roman "Restlöcher" begeben sich Lena Müllers Protagonisten Sando und Mili auf die Suche nach ihrer Mutter. Sie ist verschwunden, wie schon einmal vor zwanzig Jahren.

Drei "Akte", um das Geheimnis zu lüften, das Sandos und Milis Mutter Clara umgibt. In einem das Lyrische streifenden Ton erzählt Lena Müller von einer Familie, in der sich verschiedene Lebensentwürfe aneinander reiben. Ist Familie überhaupt möglich? Die Sehnsucht ist immer da: Sando musste den Fuchs loslassen, so wie sein Vater Dieter Clara ziehen lassen musste, die Mutter seiner Kinder. Die Verschwundenen hinterlassen emotionale "Restlöcher", die geflutet werden.

Zu hören sind die Lesungen vom 2. August bis zum 6. August, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Und nochmals abends ab 23:05 Uhr im ARD Radiofestival.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/5 16. August 2021 8.30 Uhr 2/5 17. August 2021 8.30 Uhr 3/5 18. August 2021 8.30 Uhr 4/5 19. August 2021 8.30 Uhr 5/5 20. August 2021 8.30 Uhr

