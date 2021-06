Lisa Hrdina liest "Wie man mit einem Mann unglücklich wird" Sendedatum: 19.07.2021 08:30 Uhr Eine Großstädterin. Ein Großstädter. Sie will. Er nicht immer. Aber wer ist hier eigentlich der Narzisst? Ruth Herzbergs Roman ist eine Geschichte über das Begehren in seiner Totalität. Daraus liest Lisa Hrdina.

Hört das eigentlich irgendwann auf, dieses unproduktive Verliebtsein? Die Ich-Erzählerin in Ruth Herzbergs erstem Roman lebt in einer dysfunktionalen On-and-Off Beziehung: Wenn sie sich nähert, weicht er zurück, wenn sie sich zurückzieht, nähert er sich wieder. Eine SMS, ein Smiley, niemals Herzchen, gelegentlich Sex, dann wieder Stille. Eine Geschichte, die weniger von Liebe als von Verzweiflung handelt, in der sich eine Erzählerin bis zur Auslöschung aufgibt, wider alles bessere Wissen, wider alle Vernunft. "Ist das jetzt eine Krise oder einfach nur das Leben?" fragt die Erzählerin an einer Stelle. Eine bitter-komische, beißend-direkte Großstadt-Antiliebesgeschichte, erbarmungslos, erheiternd, ehrlich.

Weitere Informationen Lesungen im Sommer: Zwölf literarische Debüts in zwölf Wochen Die Kulturradios der ARD bieten eine Bühne für den literarischen Nachwuchs und stellen jede Woche einen Roman vor. mehr

Zu hören sind die Lesungen vom 19. Juli bis zum 23. Juli, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Und nochmals abends ab 23:05 Uhr im ARD Radiofestival. Nach der Ausstrahlung stehen alle Folgen zwölf Monate zum Download bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/5 19. Juli 2021 8.30 Uhr 2/5 20. Juli 2021 8.30 Uhr 3/5 21. Juli 2021 8.30 Uhr 4/5 22. Juli 2021 8.30 Uhr 5/5 23. Juli 2021 8.30 Uhr

