Lesung: "Das Flüstern der Feigenbäume" von Elif Shafak Stand: 28.10.2021 14:26 Uhr Eva Mattes und Joachim Schönfeld lesen aus dem Roman von Elif Shafak. Michaela Grabinger hat ihn aus dem Englischen übersetzt.

Zypern 1974, kurz vor der Teilung der Insel: Der Grieche Kostas und die Türkin Defne sind ein Paar. Doch aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Umstände können sie sich nur heimlich treffen - in einer Taverne, in deren Hof ein alter Feigenbaum wächst. Großbritannien in der Gegenwart: Ada, die Tochter von Kostas und Defne, bekommt in der Schule einen Schreianfall. Was hat das mit dem Tod ihrer Mutter zu tun? Und welche Rolle spielt der Feigenbaum, den ihr Vater im Garten vergräbt?

Elif Shafak erzählt ihre Geschichte einfühlsam auf zwei Zeitebenen. Die Autorin (Jahrgang 1971) lebt in London, ihre Bücher schreibt sie auf Türkisch und Englisch.

Zu hören sind die Lesungen vom 8. bis zum 26. November, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/15 8. November 2021 8.30 Uhr 2/15 9. November 2021 8.30 Uhr 3/15 10. November 2021 8.30 Uhr 4/15 11. November 2021 8.30 Uhr 5/15 12. November 2021 8.30 Uhr 6/15 15. November 2021 8.30 Uhr 7/15 16. November 2021 8.30 Uhr 8/15 17. November 2021 8.30 Uhr 9/15 18. November 2021 8.30 Uhr 10/15 19. November 2021 8.30 Uhr 11/15 22. November 2021 8.30 Uhr 12/15 23. November 2021 8.30 Uhr 13/15 24. November 2021 8.30 Uhr 14/15 25. November 2021 8.30 Uhr 15/15 26. November 2021 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 08.11.2021 | 08:30 Uhr