Inka Löwendorf liest "Yona" von Nastasja Penzar Stand: 28.06.2021 08:30 Uhr Nastasja Penzars Roman handelt von Gewalt, Korruption und Familiengeheimnissen, von Herkunft und Identitätssuche.

Zu Füßen eines Vulkans, in einer südamerikanischen Stadt ist sie geboren - und nach dem Tod ihres Vaters wird Yona sich nur anhand eines Zettels mit einem mysteriösen Namen darauf auf die Suche begeben nach diesem Ort, der ihr vielleicht endlich eine Heimat werden könnte. Die junge Protagonistin dieses Debüts fährt in eine Welt der Gewalt, der erdrückenden Schwüle und Familiengeheimnisse. Ein Roman, in dem Identitätssuche zur Grenzerfahrung wird. Die 1990 in Berlin geborene Nastasja Penzar erzählt bildgewaltig von untergründigem Kolonialismus und führt in einen Strudel aus Bandenkrieg und Korruption.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/5 28. Juni 2021 8.30 Uhr 2/5 29. Juni 2021 8.30 Uhr 3/5 30. Juni 2021 8.30 Uhr 4/5 1. Juli 2021 8.30 Uhr 5/5 2. Juli 2021 8.30 Uhr

